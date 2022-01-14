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Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц
Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц
С нового года к работе гостиниц и других средств размещения применяются новые требования. Какие именно — читайте в нашем материале.
2022-01-14T14:02+0500
2022-01-14T14:02+0500
2022-01-14T14:02+0500
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узбекистан
гостиница
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Специалисты Министерства туризма и спорта Узбекистана провели сертификационные проверки в ряде гостиниц.По итогам шесть из семи проверенных объектов лишились сертификатов на оказание услуг размещения из-за отсутствия электронных замков с ключами (пластиковыми магнитными картами), интегрированными с программным обеспечением и специального номера для инвалидов.Требования к работе гостиницЗакон "О правах лиц с инвалидностью" предусматривает обязательное наличие в гостиницах и аналогичных средствах размещения как минимум одного номера с удобствами для инвалидов.Разработаны меры по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса и глобального кризиса на туристическую отрасль. В гостиницах и других средствах размещения должны быть установлены электронные замки с ключами (пластиковыми магнитными картами).Также должны быть установлены системы видеонаблюдения, интегрированные с системами "Безопасный туризм" и "Безопасный город". Эти требования вступили в силу с 3 января 2022 года.Введено требование об открытии магазинов и торговых точек по продаже изделий национального ремесленничества в гостиницах трех и более категорий.Читайте также:Узбекистан присоединился к Марракешскому договору: что это значит >>Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году >>
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узбекистан, гостиница
Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц
С нового года к работе гостиниц и других средств размещения в Узбекистане применяются новые требования. Какие именно — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Специалисты Министерства туризма и спорта Узбекистана провели сертификационные проверки в ряде гостиниц.
По итогам шесть из семи проверенных объектов лишились сертификатов на оказание услуг размещения из-за отсутствия электронных замков с ключами (пластиковыми магнитными картами), интегрированными с программным обеспечением и специального номера для инвалидов.
Требования к работе гостиниц
Закон "О правах лиц с инвалидностью" предусматривает обязательное наличие в гостиницах и аналогичных средствах размещения как минимум одного номера с удобствами для инвалидов.
Разработаны меры по снижению негативного воздействия пандемии коронавируса и глобального кризиса на туристическую отрасль. В гостиницах и других средствах размещения должны быть установлены электронные замки с ключами (пластиковыми магнитными картами).
Также должны быть установлены системы видеонаблюдения, интегрированные с системами "Безопасный туризм" и "Безопасный город". Эти требования вступили в силу с 3 января 2022 года.
Введено требование об открытии магазинов и торговых точек по продаже изделий национального ремесленничества в гостиницах трех и более категорий.
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