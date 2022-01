https://uz.sputniknews.ru/20220104/uzbekistan-popal-v-top-10-luchshix-mest-dlya-turizma-v-2022-godu-22068847.html

Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году

Что зарубежным читателям посоветовали посетить в стране, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан вошел в десятку лучших мест для туристических поездок в 2022 году. Рейтинг составило издание The Independent.Автор материала отметила, что Узбекистан расположен в центре культуры и истории Шелкового пути и является "очень интригующим" направлением.Читателям порекомендовали посетить несколько крупных мероприятий, которые позволят "прикоснуться" к менталитету страны:Ценителям искусства и архитектуры посоветовали побывать в 2022 году на открытии Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств.Рашид Маликов: что ждет узбекское кино в 2022 году — видео >>Помимо Узбекистана, в списке оказались Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Нормандские острова.Ранее Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год. Республика обогнала в рейтинге Францию, Германию и Швейцарию.В конце 2021-го газета The Times назвала Узбекистан одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне. Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также: СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана >>Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео и видео >>

