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Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году
Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году
Что зарубежным читателям посоветовали посетить в стране, читайте в материале.
2022-01-04T11:30+0500
2022-01-04T13:30+0500
общество
узбекистан
туризм
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан вошел в десятку лучших мест для туристических поездок в 2022 году. Рейтинг составило издание The Independent.Автор материала отметила, что Узбекистан расположен в центре культуры и истории Шелкового пути и является "очень интригующим" направлением.Читателям порекомендовали посетить несколько крупных мероприятий, которые позволят "прикоснуться" к менталитету страны:Ценителям искусства и архитектуры посоветовали побывать в 2022 году на открытии Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств.Рашид Маликов: что ждет узбекское кино в 2022 году — видео &gt;&gt;Помимо Узбекистана, в списке оказались Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Нормандские острова.Ранее Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год. Республика обогнала в рейтинге Францию, Германию и Швейцарию.В конце 2021-го газета The Times назвала Узбекистан одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне. Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также: СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана &gt;&gt;Звезды сошлись: международный ташкентский кинофестиваль подвел итоги - видео и видео &gt;&gt;
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узбекистан, туризм

Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году

11:30 04.01.2022 (обновлено: 13:30 04.01.2022)
© Getty Images/ iStockphotoУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2022
© Getty Images/ iStockphoto
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Что читателям посоветовали посетить в республике, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан вошел в десятку лучших мест для туристических поездок в 2022 году.
Рейтинг составило издание The Independent.
Автор материала отметила, что Узбекистан расположен в центре культуры и истории Шелкового пути и является "очень интригующим" направлением.
Читателям порекомендовали посетить несколько крупных мероприятий, которые позволят "прикоснуться" к менталитету страны:
международный фестиваль танца "Лазги" в Хиве;
фестиваль электронной музыки "Стихия" в Муйнаке;
фестиваль лаванды в Коканде;
международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" в Самарканде;
литературный фестиваль "Шелковый путь" в Ташкенте и Бухаре;
международный фестиваль ремесленников в Коканде;
Ташкентский международный кинофестиваль.
Ценителям искусства и архитектуры посоветовали побывать в 2022 году на открытии Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств.
Рашид Маликов: что ждет узбекское кино в 2022 году — видео >>
Помимо Узбекистана, в списке оказались Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Нормандские острова.
Ранее Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год. Республика обогнала в рейтинге Францию, Германию и Швейцарию.
В конце 2021-го газета The Times назвала Узбекистан одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".
Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".
Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.
Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.
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