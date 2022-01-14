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https://uz.sputniknews.ru/20220114/syna-elizavety-ii-obvinennogo-v-iznasilovanii-lishili-voinskix-zvaniy-22199036.html
Сына Елизаветы II, обвиненного в изнасиловании, лишили воинских званий
Сына Елизаветы II, обвиненного в изнасиловании, лишили воинских званий
В чем оказался замешан член королевской семьи и что постановил суд, читайте в материале
2022-01-14T15:40+0500
2022-01-14T15:48+0500
в мире
нью-йорк
елизавета ii
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Принца Эндрю, сына британской королевы Елизаветы II, лишили привилегий. Отмечается, что "герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо"Букингемский дворец опубликовал официальное заявление после того, как суд в Нью-Йорке отказал принцу в просьбе отклонить иск правозащитницы Вирджинии Джуффре.Скандал с принцем ЭндрюВ августе 2021 года Джуффре обратилась в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.В заявлении говорится, что член королевской семьи вступил с Джуффре в связь в Лондоне против ее воли. Она настаивает, что принц Эндрю знал, сколько ей лет. Кроме того, женщина утверждает, что присутствовавший при этом финансист Джеффри Эпстин прямо или косвенно угрожал ей.Принц Эндрю настаивал, что не насиловал Джуффре.Эпстина в США обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до 40 лет тюрьмы, по второму — до пяти. В начале июля 2019-го суд Манхеттена, заслушав финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. Вскоре мужчина скончался, следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.Накануне более 150 британских ветеранов в открытом письме к королеве попросили ее немедленно лишить принца Эндрю всех почетных военных титулов из-за обвинений. По их мнению, военнослужащие Британских вооруженных сил должны соответствовать высоким стандартам чести и достоинства.Таким образом, принц Эндрю лишился звания полковника Гвардейского гренадерского полка — одного из самых престижных пехотных полков в британской армии, коммандора авиации ВМС, полковника Королевского Хайлендского физилирного полка. Также, как пишут британские СМИ, принц не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".Такое уже было Принц Эндрю — не первый член королевской семьи, который лишается почетных званий. Предыдущий скандал был связан с принцем Гарри и его женой — американской актрисой Меган Маркл. Они отказались от королевских обязанностей, чтобы начать новую жизнь в США. Супругов лишили королевских титулов "Его королевское высочество" и "Ее королевское высочество", принц Гарри также утратил свои почетные военные титулы.Читайте также:Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителями — реакция Елизаветы II &gt;&gt;"Это обрушение декораций": Захарова о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл &gt;&gt;
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Сына Елизаветы II, обвиненного в изнасиловании, лишили воинских званий

15:40 14.01.2022 (обновлено: 15:48 14.01.2022)
© REUTERS / CHRIS RADBURNБританский принц Эндрю, герцог Йоркский
Британский принц Эндрю, герцог Йоркский - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / CHRIS RADBURN
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Букингемский дворец опубликовал официальное заявление сразу после решения суда в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Принца Эндрю, сына британской королевы Елизаветы II, лишили привилегий.
"С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве", — сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Отмечается, что "герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо"
Букингемский дворец опубликовал официальное заявление после того, как суд в Нью-Йорке отказал принцу в просьбе отклонить иск правозащитницы Вирджинии Джуффре.

Скандал с принцем Эндрю

В августе 2021 года Джуффре обратилась в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.
© AFPПринц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл
Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл
© AFP
В заявлении говорится, что член королевской семьи вступил с Джуффре в связь в Лондоне против ее воли. Она настаивает, что принц Эндрю знал, сколько ей лет. Кроме того, женщина утверждает, что присутствовавший при этом финансист Джеффри Эпстин прямо или косвенно угрожал ей.
Принц Эндрю настаивал, что не насиловал Джуффре.
Эпстина в США обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до 40 лет тюрьмы, по второму — до пяти. В начале июля 2019-го суд Манхеттена, заслушав финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. Вскоре мужчина скончался, следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.
Накануне более 150 британских ветеранов в открытом письме к королеве попросили ее немедленно лишить принца Эндрю всех почетных военных титулов из-за обвинений. По их мнению, военнослужащие Британских вооруженных сил должны соответствовать высоким стандартам чести и достоинства.
Таким образом, принц Эндрю лишился звания полковника Гвардейского гренадерского полка — одного из самых престижных пехотных полков в британской армии, коммандора авиации ВМС, полковника Королевского Хайлендского физилирного полка. Также, как пишут британские СМИ, принц не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".

Такое уже было

Принц Эндрю — не первый член королевской семьи, который лишается почетных званий. Предыдущий скандал был связан с принцем Гарри и его женой — американской актрисой Меган Маркл.
Они отказались от королевских обязанностей, чтобы начать новую жизнь в США. Супругов лишили королевских титулов "Его королевское высочество" и "Ее королевское высочество", принц Гарри также утратил свои почетные военные титулы.
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