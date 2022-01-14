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Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины
Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины
Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, на кого не будут распространяться ограничения на въезд-выезд.
2022-01-14T13:27+0500
2022-01-14T13:27+0500
общество
узбекистан
казахстан
граница
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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. С завтрашнего дня пересечение границы между Узбекистаном и Казахстаном будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана, объяснив такое решение распространением штамма коронавируса "омикрон".Эти ограничения не распространяются на граждан, прилетающих авиарейсами, возвращающихся на родину, граждан двух стран, постоянно проживающих там, отправляющихся на учебу или лечение, водителей, осуществляющих международную перевозку грузов, а также лиц в составе официальных делегаций и дипломатов.Ранее Минздрав сообщил, что в Узбекистане продолжает увеличиваться количество новых пациентов. За прошедшие сутки в стране зафиксировали еще 824 случая заражения COVID-19 – это новый максимум с сентября прошлого года.
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узбекистан, казахстан, граница

Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины

13:27 14.01.2022
© Sputnik / Табылды КадырбековГраница между Кыргызстаном и Казахстаном
Граница между Кыргызстаном и Казахстаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, на кого не будут распространяться ограничения на въезд-выезд.
ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. С завтрашнего дня пересечение границы между Узбекистаном и Казахстаном будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана, объяснив такое решение распространением штамма коронавируса "омикрон".
"С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран", – говорится в сообщении на сайте МИД.
Эти ограничения не распространяются на граждан, прилетающих авиарейсами, возвращающихся на родину, граждан двух стран, постоянно проживающих там, отправляющихся на учебу или лечение, водителей, осуществляющих международную перевозку грузов, а также лиц в составе официальных делегаций и дипломатов.
Ранее Минздрав сообщил, что в Узбекистане продолжает увеличиваться количество новых пациентов. За прошедшие сутки в стране зафиксировали еще 824 случая заражения COVID-19 – это новый максимум с сентября прошлого года.
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