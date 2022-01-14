https://uz.sputniknews.ru/20220114/vlasti-ogranichili-propusk-cherez-granitsu-uzbekistana-i-kazaxstana--prichiny-22195547.html

Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины

Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, на кого не будут распространяться ограничения на въезд-выезд.

2022-01-14T13:27+0500

2022-01-14T13:27+0500

2022-01-14T13:27+0500

общество

узбекистан

казахстан

граница

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ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. С завтрашнего дня пересечение границы между Узбекистаном и Казахстаном будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана, объяснив такое решение распространением штамма коронавируса "омикрон".Эти ограничения не распространяются на граждан, прилетающих авиарейсами, возвращающихся на родину, граждан двух стран, постоянно проживающих там, отправляющихся на учебу или лечение, водителей, осуществляющих международную перевозку грузов, а также лиц в составе официальных делегаций и дипломатов.Ранее Минздрав сообщил, что в Узбекистане продолжает увеличиваться количество новых пациентов. За прошедшие сутки в стране зафиксировали еще 824 случая заражения COVID-19 – это новый максимум с сентября прошлого года.

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узбекистан, казахстан, граница