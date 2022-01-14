https://uz.sputniknews.ru/20220114/chislo-novyx-zabolevshix-covid-rastet--est-li-predel-22194097.html
Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
Более половины новых заболевших – жители Ташкента. Накануне от коронавируса скончались три пациента, общее число умерших составляет 1511.
2022-01-14T12:18+0500
2022-01-14T12:18+0500
2022-01-14T12:22+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19664176_0:248:3073:1976_1920x0_80_0_0_f40eb8a2297d41776c23fec99fd0a585.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Статистика заболеваемости коронавирусом в Узбекистане не внушает оптимизма, как и последние шесть дней. За прошедшие сутки в стране вновь зафиксировали антирекорд по числу новых пациентов. В Министерстве здравоохранения объявили о еще 824 случаях заражения COVID-19 – это новый максимум с сентября прошлого года.Более половины новых заболевших – жители Ташкента. Накануне от коронавируса скончались три пациента, общее число умерших составляет 1511.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 197 942. Вчера из больниц были выписаны 239 человек. Сейчас на лечении находятся 3844 пациента с COVID-19 при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Сейчас в республике 16 специальных больниц, в случае необходимости это число может быть увеличено до 132. Тогда количество коек достигнет 32 тысяч.Напомним, прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также: Снова максимум по COVID: тревожная статистика от Минздрава >>Установлены новые правила для въезда в Узбекистан >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19664176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78c7fbc0298b5ea9047189eeb56fe5d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, коронавирус covid-19
Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
12:18 14.01.2022 (обновлено: 12:22 14.01.2022)
Более половины новых заболевших – жители Ташкента. Накануне от коронавируса скончались три пациента, общее число умерших составляет 1511.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Узбекистане не внушает оптимизма, как и последние шесть дней. За прошедшие сутки в стране вновь зафиксировали антирекорд по числу новых пациентов. В Министерстве здравоохранения объявили
о еще 824 случаях заражения COVID-19 – это новый максимум с сентября прошлого года.
Более половины новых заболевших – жители Ташкента. Накануне от коронавируса скончались три пациента, общее число умерших составляет 1511.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 197 942. Вчера из больниц были выписаны 239 человек. Сейчас на лечении находятся 3844 пациента с COVID-19 при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.
Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил
, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Сейчас в республике 16 специальных больниц, в случае необходимости это число может быть увеличено до 132. Тогда количество коек достигнет 32 тысяч.
Напомним, прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.
C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
Читайте также: