https://uz.sputniknews.ru/20220114/chislo-novyx-zabolevshix-covid-rastet--est-li-predel-22194097.html

Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел

Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел

Более половины новых заболевших – жители Ташкента. Накануне от коронавируса скончались три пациента, общее число умерших составляет 1511.

2022-01-14T12:18+0500

2022-01-14T12:18+0500

2022-01-14T12:22+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Статистика заболеваемости коронавирусом в Узбекистане не внушает оптимизма, как и последние шесть дней. За прошедшие сутки в стране вновь зафиксировали антирекорд по числу новых пациентов. В Министерстве здравоохранения объявили о еще 824 случаях заражения COVID-19 – это новый максимум с сентября прошлого года.Более половины новых заболевших – жители Ташкента. Накануне от коронавируса скончались три пациента, общее число умерших составляет 1511.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 197 942. Вчера из больниц были выписаны 239 человек. Сейчас на лечении находятся 3844 пациента с COVID-19 при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Сейчас в республике 16 специальных больниц, в случае необходимости это число может быть увеличено до 132. Тогда количество коек достигнет 32 тысяч.Напомним, прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской вакциной AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также: Снова максимум по COVID: тревожная статистика от Минздрава >>Установлены новые правила для въезда в Узбекистан >>

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