https://uz.sputniknews.ru/20220114/voennyy-avtomobil-vspyxnul-na-ploschadi-drujby-narodov--video-22191428.html
Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
Военную технику хотели представить на выставке ко Дню защитников Родины. Что случилось — читайте в материале.
2022-01-14T09:14+0500
2022-01-14T09:14+0500
2022-01-14T09:58+0500
происшествия
автомобиль
национальная гвардия узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана сгорел накануне выставки, приуроченной ко Дню защитников Родины. Инцидент произошел в Ташкенте на площади Дружбы народов.Видео быстро разлетелось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Произошедшее прокомментировали в Нацгвардии. Уже в 22.31 пожар потушили.Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Читайте также:В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил >>Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>
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автомобиль, национальная гвардия узбекистана
Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
09:14 14.01.2022 (обновлено: 09:58 14.01.2022)
В Национальной гвардии уже прокомментировали инцидент.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана сгорел накануне выставки, приуроченной ко Дню защитников Родины.
Инцидент произошел в Ташкенте на площади Дружбы народов.
Видео быстро разлетелось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Произошедшее прокомментировали в Нацгвардии.
"Тринадцатого января в 22.30 произошло возгорание специального военного автомобиля Национальной гвардии, размещенного возле Дворца "Дружба народов" в связи с выставкой военной техники к Дню защитников Родины", — говорится в заявлении.
Уже в 22.31 пожар потушили.
Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.