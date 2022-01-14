https://uz.sputniknews.ru/20220114/voennyy-avtomobil-vspyxnul-na-ploschadi-drujby-narodov--video-22191428.html

Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео

Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео

Военную технику хотели представить на выставке ко Дню защитников Родины. Что случилось — читайте в материале.

2022-01-14T09:14+0500

2022-01-14T09:14+0500

2022-01-14T09:58+0500

происшествия

автомобиль

национальная гвардия узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана сгорел накануне выставки, приуроченной ко Дню защитников Родины. Инцидент произошел в Ташкенте на площади Дружбы народов.Видео быстро разлетелось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Произошедшее прокомментировали в Нацгвардии. Уже в 22.31 пожар потушили.Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Читайте также:В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил >>Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>

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автомобиль, национальная гвардия узбекистана