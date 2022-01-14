Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20220114/voennyy-avtomobil-vspyxnul-na-ploschadi-drujby-narodov--video-22191428.html
Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
Военную технику хотели представить на выставке ко Дню защитников Родины. Что случилось — читайте в материале.
2022-01-14T09:14+0500
2022-01-14T09:58+0500
происшествия
автомобиль
национальная гвардия узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21516446_0:74:3376:1973_1920x0_80_0_0_4c0ea16f5aef7ea431513ac93a9189fb.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана сгорел накануне выставки, приуроченной ко Дню защитников Родины. Инцидент произошел в Ташкенте на площади Дружбы народов.Видео быстро разлетелось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Произошедшее прокомментировали в Нацгвардии. Уже в 22.31 пожар потушили.Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Читайте также:В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил &gt;&gt;Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21516446_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_7950945ac631581785ff9e4d657292f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
автомобиль, национальная гвардия узбекистана

Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео

09:14 14.01.2022 (обновлено: 09:58 14.01.2022)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТушения пожара
Тушения пожара - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Национальной гвардии уже прокомментировали инцидент.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана сгорел накануне выставки, приуроченной ко Дню защитников Родины.
Инцидент произошел в Ташкенте на площади Дружбы народов.
Видео быстро разлетелось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Произошедшее прокомментировали в Нацгвардии.

"Тринадцатого января в 22.30 произошло возгорание специального военного автомобиля Национальной гвардии, размещенного возле Дворца "Дружба народов" в связи с выставкой военной техники к Дню защитников Родины", — говорится в заявлении.

Уже в 22.31 пожар потушили.
Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
Читайте также:
В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил >>
Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:02Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц
13:51Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию
13:27Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины
13:24США возглавили антиэкологическую гонку
12:36Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
12:18Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
12:10Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин
11:31Имя руководителя времен СССР Шарафа Рашидова присвоили вузу в Самарканде
11:03Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео
10:44Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны
09:56Как американец Сидней Джаксон сделал Узбекистан боксерской державой
09:47Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"
09:14Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
08:59Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото
08:48Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана
08:30UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе
07:00Почему нельзя есть сыр каждый день
ВчераГлавные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать
ВчераФото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме
ВчераМирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана