https://uz.sputniknews.ru/20220114/vostochnyy-goroskop-dlya-drakona--2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22197645.html

Восточный гороскоп для Дракона – 2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Дракона – 2022: самый подробный прогноз

В прошлом году рожденные в год Дракона слишком много работали. Черный Водяной Тигр готов компенсировать эту нагрузку: в 2022 году Драконов ждет множество приятных сюрпризов и моменты отдыха.

2022-01-14T23:45+0500

2022-01-14T23:45+0500

2022-01-14T23:45+0500

это интересно

прогноз

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1315/01/13150110_0:217:3241:2040_1920x0_80_0_0_f973e3d624ccb7b09b315dec592b5530.jpg

Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Дракона? О самых важных моментах, которые ждут Драконов в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Дракона – описание знакаРодились: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012Астрологи считают, что хозяин 2022 года – Черный Водяной Тигр, - с уважением относится к знаку Дракона. Дело в том, что Дракон – это создание, символизирующее гармонию Неба и Земли.Образ дракона всегда связан с силой и мощью, и люди, родившиеся в год Дракона, согласно китайскому гороскопу, обладают этими качествами. По характеру Дракон – воин и руководитель, к тому же очень благородный. От Дракона не стоит ждать подлости или мелочности.Однако, как и подобает огнедышащим созданиям, Дракон импульсивен. Если пытаться давить на него или обманывать, Дракон может впасть в гнев и открыто выскажет все, что думает о своем обидчике. В остальных случаях Дракон великодушен и щедр – от близких и друзей ему не жалко ничего.Дракон может экономить на себе, но у его родных будет все самое лучшее. Поэтому отношения с Драконами – это постоянное чувство заботы и тыла. Есть лишь один минус: так как ради любимых людей Дракон готов буквально на все, он и от них ждет того же. Стоит отметить, что в вопросе взаимоотношений это самый требовательный знак зодиака.А еще дружба или роман с Драконом возможны при одном условии: вам не нравятся одни и те же вещи. Склонный к критике, представитель этого знака нуждается в людях, которые разделяют его скептицизм.В работе Дракон часто добивается успеха. Он прирожденный оратор, поэтому легко может стать преподавателем, журналистом или политиком. В делах Драконом движут идеалистические мотивы: даже не осознавая этого, он всегда стремится изменить мир к лучшему. Надо сказать, в 2022 году ему это удастся, ведь Черный Водяной Тигр даст ему возможности для реализации давно намеченных целей.Общий гороскоп для Дракона – 2022Самый важный период для представителей знака Дракона – середина лета. В это время особенно важно не лениться, часто выходить в люди – звезды будут способствовать вашим знакомствам с влиятельными людьми в плане работы, либо с настоящей любовью.А вот в конце осени некоторые Драконы могут отправиться за границу – возможно, новый город или страна очарует их настолько, что они даже задумаются о переезде.Гороскоп карьеры для Дракона – 20222021 год для Дракона прошел под знаком работы и постоянного стресса. В новом году все изменится – трудолюбие этого знака будет вознаграждено по достоинству. Финансовое положение многих Драконов улучшится – они могут рассчитывать на повышение зарплаты или приглашение на новую, более высокооплачиваемую работу.Драконам, занимающимся бизнесом, летом важно внимательно читать документы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.Осенью Драконов может посетить желание кардинально сменить сферу деятельности, но подумайте: принесет ли ваше хобби стабильный доход?Любовный гороскоп для Дракона – 20222022 год принесет Драконам много романтики – в заграничной поездке они могут встретить свою судьбу. Особенно вероятен этот прогноз в июне и сентябре-октябре.Другой отличный период для знакомств – ноябрь. Те Драконы, что под конец года внезапно с головой окунутся в омут чувств, могут так же скоропалительно жениться или выйти замуж, причем брак окажется счастливым.Однако, чтобы отношения стали по-настоящему крепкими, важно, чтобы Дракон поработал над собой. Во-первых, надо научиться идти на уступки, что Дракон не очень-то любит. А во-вторых, в конфликтных ситуациях Дракон часто проявляет себя как эгоист – то есть ставит свои переживания выше, чем претензии партнера, считая их более важными. Нужно научиться слушать вторую половину, и тогда все сложится.Гороскоп здоровья для Дракона – 2022Единственный сложный период для Дракона – это февраль, когда может начаться обострение хронических заболеваний. Так что не затягивайте со скринингом и профилактическими консультациями лечащих врачей.Читайте также:Восточный гороскоп для Cобаки-2022: самый подробный прогноз >>Встречаем год Тигра: гороскоп-2022 для всех знаков зодиака >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз, гороскоп