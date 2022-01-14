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Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео
17:19 14.01.2022 (обновлено: 17:21 14.01.2022)
Свежими кадрами из клипа и роликами со съемочной площадки артистка поделилась в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева выложила отрывки из клипа, в котором предстала сразу в нескольких ярких образах.
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать: поклонники написали, что ждут новую песню с нетерпением.
Райхон тем временем активно выкладывает видео со съемочной площадки.
Артистка также показала поближе голубой наряд с ярким золотым украшением на голове.
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