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Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео
Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео
Свежими кадрами из клипа и роликами со съемочной площадки артистка поделилась в своем Instagram.
2022-01-14T17:19+0500
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это интересно
райхон ганиева
клип
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева выложила отрывки из клипа, в котором предстала сразу в нескольких ярких образах.Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать: поклонники написали, что ждут новую песню с нетерпением.Райхон тем временем активно выкладывает видео со съемочной площадки.Артистка также показала поближе голубой наряд с ярким золотым украшением на голове. Читайте также:Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене &gt;&gt;"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой &gt;&gt;
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райхон ганиева, клип

Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео

17:19 14.01.2022 (обновлено: 17:21 14.01.2022)
© Instagram / rayhonganievaРайхон
Райхон - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Instagram / rayhonganieva
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Свежими кадрами из клипа и роликами со съемочной площадки артистка поделилась в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева выложила отрывки из клипа, в котором предстала сразу в нескольких ярких образах.
Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать: поклонники написали, что ждут новую песню с нетерпением.
Райхон тем временем активно выкладывает видео со съемочной площадки.
Артистка также показала поближе голубой наряд с ярким золотым украшением на голове.
Читайте также:
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"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой >>
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