https://uz.sputniknews.ru/20220114/zoloto-i-blesk-rayxon-predstavila-poklonnikam-novyy-klip--video-22199337.html

Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео

Золото и блеск: Райхон представила поклонникам новый клип — видео

Свежими кадрами из клипа и роликами со съемочной площадки артистка поделилась в своем Instagram.

2022-01-14T17:19+0500

2022-01-14T17:19+0500

2022-01-14T17:21+0500

это интересно

райхон ганиева

клип

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22200793_115:236:1080:779_1920x0_80_0_0_fa1aaebfc7832071ffb3fd81ffc99579.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Райхон Ганиева выложила отрывки из клипа, в котором предстала сразу в нескольких ярких образах.Свежими кадрами артистка поделилась в своем Instagram. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать: поклонники написали, что ждут новую песню с нетерпением.Райхон тем временем активно выкладывает видео со съемочной площадки.Артистка также показала поближе голубой наряд с ярким золотым украшением на голове. Читайте также:Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене >>"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

райхон ганиева, клип