https://uz.sputniknews.ru/20220115/jenskiy-goroskop-2022-kakoy-znak-sozdast-semyu-a-kto-poluchit-povyshenie-22205261.html

Женский гороскоп-2022: какой знак создаст семью, а кто получит повышение?

Женский гороскоп-2022: какой знак создаст семью, а кто получит повышение?

Что сулит 2022 год женской половине человечества. Sputnik собрал все самые точные прогнозы астрологов в своей подборке.

2022-01-15T23:00+0500

2022-01-15T23:00+0500

2022-01-15T23:00+0500

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семья

гороскоп

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Год Черного Водяного Тигра преподнесет судьбоносные встречи абсолютно для всех знаков зодиака. Но каков будет характер этих знакомств – деловой или личный? Ответит на этот вопрос подробный гороскоп для женщин-2022. Овен: гороскоп для женщин-2022Женщинам Овнам стоит чаще выбираться в люди, поскольку на протяжении всего года на их знак будет влиять планета Юпитер, связанная с мужским началом. Поэтому высока вероятность познакомиться с мужчиной, причем влиятельным, занимающим хорошее положение в обществе. Многие женщины Овны могут выйти замуж за иностранцев.Близнецы: гороскоп для женщин-2022В год Черного Водяного Тигра свободные женщины Близнецы могут неожиданно встретить свою вторую половину и выйти замуж. Благоволит хозяин года и Близнецам, уже состоящим в браке: супруги несказанно порадуют их, получив повышение по службе. Рак: гороскоп для женщин-2022 Женщины Раки в 2022 году будут тоже подвержены влиянию Юпитера, символизирующего мужское начало. А потому могут рассчитывать на знакомство с сильными мужчинами. Также высока вероятность рождения сыновей. Весы: гороскоп для женщин-2022 Еще один знак, которому может улыбнуться удача в плане успешного замужества. Если же вам уже сделали предложение, лучше не регистрировать отношения в январе или феврале, а сыграть свадьбу весной – в это время особенно сильно влияние планеты любви Венеры. Рыбы: гороскоп для женщин-2022 Свободные женщины Рыбы не должны отказываться от командировок за рубеж – вероятна судьбоносная встреча. Любовь и романтика – вот что ждет Рыб в 2022 году. Везет и семейным Рыбам: их ждет пополнение в семье. Водолей: гороскоп для женщин-2022 На женщин Водолеев активно влияет планета Сатурн, которая унесет из жизни все лишнее – ненужные отношения, токсичную работу, фальшивых друзей. Поэтому все неудачи нужно воспринимать с благодарностью – уже в конце года вы поймете, что преодоление проблем сделало вас счастливее. Свободные Водолеи могут создать семью. Телец: гороскоп для женщин-2022 Женщинам Тельцам стоит уделить особое внимание проблемам позвоночника, чтобы они не приняли в будущем хронический характер. Начало года может принести кризис в отношениях, но уже ко второй половине все изменится. Социальная жизнь и карьера тем временем только радуют: Тельцы встретят новых друзей и будут уверенно продвигаться по карьерной лестнице, участвуя в громких проектах. Лев: гороскоп для женщин-2022 Замужние женщины Львы переживут в первой половине года кризис в браке, но проблемы только укрепят отношения. А в работе все безоблачно на протяжении целого года: ранних Львов могут повысить в должности, а Львов второй и третьей декады может посетить мысль кардинально сменить сферу деятельности. Дева: гороскоп для женщин-2022 На женщин Дев может негативно влиять Нептун, внушая стресс и апатию. Побороть их помогут поездки, поэтому лучше не затягивать с отпуском. В вопросах любви стоит быть осторожной – велик риск влюбиться в несвободного человека, но здесь и астрологический прогноз не нужен: ничего хорошего такая связь не принесет. А все остальные отношения обречены на счастье и взаимность. Скорпион: гороскоп для женщин-2022 Женщины Скорпионы будут всю первую половину года поддерживать партнеров – у их молодых людей или супругов могут возникнуть проблемы либо со здоровьем, либо с работой. Однако уже с июня Скорпионы почувствуют облегчение. Ну а те представительницы знака Скорпиона, что мечтали о ребенке, могут узнать о беременности – этот прогноз особенно вероятен для женщин, родившихся 2-11 ноября. Стрелец: гороскоп для женщин-2022 Май-ноябрь 2022 года – череда бесконечного везения для женщин Стрельцов. Их ждет и повышение по службе, либо приглашение на работу мечты, и предложение руки и сердца, и увеличение доходов. Ну и здоровье не подведет! Козерог: гороскоп для женщин-2022Удачный год для карьерного роста. В любовной сфере тоже повезет: с февраля по май женщины-Козероги должны чаще выходить в свет. Семейных Козерогов ждет стабильный и счастливый год, возможно пополнение в семье.Читайте также:Главные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать >>Эти знаки зодиака добьются головокружительных успехов в карьере – гороскоп >>

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