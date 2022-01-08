https://uz.sputniknews.ru/20220108/eti-znaki-zodiaka-dobyutsya-golovokrujitelnyx-uspexov-v-karere---goroskop-22105410.html

Эти знаки зодиака добьются головокружительных успехов в карьере - гороскоп

Эти знаки зодиака добьются головокружительных успехов в карьере - гороскоп

Кого повысят по службе, а кому предложат новую работу - читайте астрологический прогноз на 2022 год.

2022-01-08T23:00+0500

2022-01-08T23:00+0500

2022-01-08T23:00+0500

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астрология

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Кого повысят по службе, а кому предложат новую работу - читайте астрологический прогноз на 2022 год.ОвенВ марте для Овнов наступит благоприятный период для карьерного роста. В середине мая 2022 года позитивные тенденции усилятся, поскольку в знак Овна войдет Юпитер.Астрологи называют эту планету "благодетелем", полагая, что она несет счастье. В знаке Овна Юпитер пробудет до ноября, поэтому с мая по ноябрь все деловые знакомства и начинания будут успешными.Влиять на карьеру Овна будет и другая планета – Сатурн. Он связан с улучшением социального статуса, поэтому в 2022 году у Овна будут все шансы получить повышение или признание на нынешней работе, повысить свой авторитет.ТелецВ 2022 году для Тельцов большую роль играет Юпитер, который называют планетой возможностей. С января по май у Тельцов появится шанс отправиться за границу – кого-то отправят в командировку, а кому-то предложат поехать на обучение. Не отказывайтесь – поездка поможет вам продвинуться по службе в будущем и увеличит ваш доход.Ряд Тельцов захочет кардинально сменить профессию – и не прогадает. А некоторым Тельцам, оставшимся на прежней работе, зарплату повысят уже в 2022 году, в начале весны. Это поможет им приобрести заветную покупку.РыбыВ работе в 2022 году Рыбы столкнутся с чередой испытаний, сообщает астролог Тамара Глоба. В мае и июне придется особенно активно поработать. Свободного времени будет не хватать.Однако дополнительные нагрузки оправдаются – многие представители знака Рыб могут рассчитывать на повышение по службе, либо на рост заработной платы. Зиму Рыбы встретят наслаждаясь финансовым благополучием.ВодолейЧтобы карьера Водолея пошла в гору, ему придется научиться принимать решения, но не поспешные, основанные на эмоциях, а взвешенные. Многие сложности в деловой сфере связаны с Сатурном, который в астрологии считается "богом времени". Цель этой планеты – проверить упорство и целеустремленность знака зодиака, по которому она проходит.Главное, чтобы Водолей, который по натуре является личностью внушаемой и впечатлительной, не поддавался попыткам недругов задеть его. Если Водолей сможет сохранить спокойствие и трезвый ум, взамен Черный Водяной Тигр преподнесет ему новые перспективы, которые откроются уже в мае. С этого месяца Водолеи могут рассчитывать на рост доходов. Также во вторую половину года удача улыбнется тем Водолеям, которые работают в сфере IT, спорта и науки.ВесыЗимой на работе у Весов ожидается затишье, считает астролог Тамара Глоба. А с конца лета представители знака могут рассчитывать на заслуженную оценку их труда – у многих Весов укрепится деловой авторитет. Некоторых Весов ожидает переезд, связанный с работой или учебой.БлизнецыВ деловой сфере Близнецов поддержит Сатурн, "планета руководителей", так что в какие-то моменты представители воздушного знака даже будут ловить себя на мысли, что не прикладывают должных усилий к штурму карьерной лестницы – и тем не менее им везет.Близнецы, родившиеся с 1 по 10 июня, вероятнее всего смогут сменить работу. Для большинства Близнецов благоприятен и период с мая по ноябрь – он удачен в плане инвестиций. Близнецы, которые задумываются о создании бизнеса, могут смело идти к своей цели во второй половине 2022 года.Рак"Поздние" Раки обрадуются росту доходов в первой половине года – вероятно повышение зарплаты или предложение сменить работу.Раки, мечтающие о создании собственного дела, могут смело реализовывать свою идею – Юпитер и Уран будут на их стороне. Самый благоприятный период в сфере финансов ожидается 1-10 июля – в это время Раки даже могут выиграть в лотерею. А продвижение по службе максимально возможно в конце января, а также в августе.ЛевНа работе Львы будут периодически поддаваться желанию бросить все и уйти совершенно в другую сферу. Стоит ли так поступать? Да, если вы обдумали свое решение, а не приняли его на эмоциях. Если же вы осознаете, что действуете сгоряча, просто отпустите ситуацию и подождите – в вас говорит усталость. Вторая половина 2022 года порадует вас карьерными успехами.Дева"Ранние" Девы могут рассчитывать на повышение по службе уже весной, а Девы, родившиеся во второй декаде, могут смело инвестировать деньги в новый проект – важно только внимательно изучить документы, поскольку в денежных делах Дева может быть неожиданно наивной.КозерогАстрологический прогноз карьеры для Козерога безоблачен. Успешными окажутся проекты, связанные с умственным трудом. Те Козероги, которые давно мечтают о политической или общественной деятельности, могут смело погружаться в проекты такого типа – на них обязательно обратят внимание.В первом полугодии 2022-го особенно вероятны знакомства с влиятельными людьми, считает астролог Тамара Глоба.СтрелецПод влиянием Сатурна Стрелец может укрепить свой авторитет на работе, а также отправиться в длительную командировку в другую страну или город.Могут рассчитывать Стрельцы и на повышение. Особенно вероятно оно для женщин-представительниц стихии Огня.СкорпионВ первой половине 2022 года Скорпионы могут захотеть уйти с работы, их не будет покидать ощущение, что на нынешнем месте перед ними не открывается никаких перспектив. Ну а кто-то будет переживать из-за проблем в коллективе.Однако это все временно: уже с марта Скорпионам начнет везти под влиянием Юпитера, поэтому важно не наговорить лишнего и не совершать опрометчивых поступков. При этом Скорпионам придется брать на себя больше ответственности – например, работать больше положенного, повышать квалификацию. К слову, не отказывайтесь от обучения – оно может быть связано с поездкой в другой город или страну и принести вам выгодные знакомства.Особенно повезет в конце года в финансовом плане Скорпионам, родившимся 17-22 ноября, – вероятно увеличение зарплаты или повышение по службе.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистовГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Раков - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Львов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Дев - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Весов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Стрельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Козерогов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Рыб - самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

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