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В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата
В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата
Рейс OZ577 приземлился в алматинском аэропорту в 19.50 по местному времени. В это период терминал уже захватили экстремисты и мародеры.
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Сотрудники аэропорта Алматы спасали жизни людям в условиях захвата, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан со ссылкой на Клубе любителей авиации.Рейс OZ577 приземлился в алматинском аэропорту в 19.50 по местному времени. В это период терминал уже захватили экстремисты и мародеры. "Все эвакуировались и бежали, спасаясь от неуправляемой толпы беспредельщиков. Когда наш борт зарулил на стоянку, на перрон уже проникли преступники и на наших глазах завладели перроной техникой", - пишет Moon Su Kim. Отмечается, что сложилась безвыходная ситуация, особенно для пассажиров и экипажа, остававшихся на борту. Однако сотрудники аэропорта не растерялись, а проявили "силу духа, героизм и профессионализм". UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе &gt;&gt;По данным участника авиаклуба, работники спасали пассажиров до конца, в условиях полной эвакуации аэропорта.В их распоряжении была только одна машина и перронный автобус. Несмотря на ограниченные условия, они высадили пассажиров рейса OZ577, перевезли их в безопасное место, дали еду и воду. Кроме того, сотрудники аэропорта делали одиночные вылазки, скрываясь от преступников, чтобы эвакуировать пассажиров с других самолетов.Алматинский аэропорт открылся 13 января. В этот день приземлился первый гражданский борт с начала беспорядков в городе и введения режима чрезвычайного положения. Воздушная гавань пока находится под охраной военнослужащих.
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аэропорт, алматы

В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата

11:07 15.01.2022 (обновлено: 11:11 15.01.2022)
© SputnikСамолет в аэропорту Алматы.
Самолет в аэропорту Алматы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Sputnik
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Рейс OZ577 приземлился в алматинском аэропорту в 19.50 по местному времени. В это период терминал уже захватили экстремисты и мародеры.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Сотрудники аэропорта Алматы спасали жизни людям в условиях захвата, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан со ссылкой на Клубе любителей авиации.
Рейс OZ577 приземлился в алматинском аэропорту в 19.50 по местному времени. В это период терминал уже захватили экстремисты и мародеры.
"Все эвакуировались и бежали, спасаясь от неуправляемой толпы беспредельщиков. Когда наш борт зарулил на стоянку, на перрон уже проникли преступники и на наших глазах завладели перроной техникой", - пишет Moon Su Kim.
Отмечается, что сложилась безвыходная ситуация, особенно для пассажиров и экипажа, остававшихся на борту. Однако сотрудники аэропорта не растерялись, а проявили "силу духа, героизм и профессионализм".
UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе >>
По данным участника авиаклуба, работники спасали пассажиров до конца, в условиях полной эвакуации аэропорта.
В их распоряжении была только одна машина и перронный автобус. Несмотря на ограниченные условия, они высадили пассажиров рейса OZ577, перевезли их в безопасное место, дали еду и воду.
Кроме того, сотрудники аэропорта делали одиночные вылазки, скрываясь от преступников, чтобы эвакуировать пассажиров с других самолетов.
Алматинский аэропорт открылся 13 января. В этот день приземлился первый гражданский борт с начала беспорядков в городе и введения режима чрезвычайного положения. Воздушная гавань пока находится под охраной военнослужащих.
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