https://uz.sputniknews.ru/20220115/v-almaty-sotrudniki-aeroporta-spasli-jizni-lyudyam-vo-vremya-zaxvata-22206704.html

В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата

В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата

Рейс OZ577 приземлился в алматинском аэропорту в 19.50 по местному времени. В это период терминал уже захватили экстремисты и мародеры.

2022-01-15T11:07+0500

2022-01-15T11:07+0500

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Сотрудники аэропорта Алматы спасали жизни людям в условиях захвата, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан со ссылкой на Клубе любителей авиации.Рейс OZ577 приземлился в алматинском аэропорту в 19.50 по местному времени. В это период терминал уже захватили экстремисты и мародеры. "Все эвакуировались и бежали, спасаясь от неуправляемой толпы беспредельщиков. Когда наш борт зарулил на стоянку, на перрон уже проникли преступники и на наших глазах завладели перроной техникой", - пишет Moon Su Kim. Отмечается, что сложилась безвыходная ситуация, особенно для пассажиров и экипажа, остававшихся на борту. Однако сотрудники аэропорта не растерялись, а проявили "силу духа, героизм и профессионализм". UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе >>По данным участника авиаклуба, работники спасали пассажиров до конца, в условиях полной эвакуации аэропорта.В их распоряжении была только одна машина и перронный автобус. Несмотря на ограниченные условия, они высадили пассажиров рейса OZ577, перевезли их в безопасное место, дали еду и воду. Кроме того, сотрудники аэропорта делали одиночные вылазки, скрываясь от преступников, чтобы эвакуировать пассажиров с других самолетов.Алматинский аэропорт открылся 13 января. В этот день приземлился первый гражданский борт с начала беспорядков в городе и введения режима чрезвычайного положения. Воздушная гавань пока находится под охраной военнослужащих.

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аэропорт, алматы