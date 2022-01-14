https://uz.sputniknews.ru/20220114/uzairways-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-v-almaty-aktau-i-aktobe-22190570.html
UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе
UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе
Из-за массовых беспорядков в Казахстане аэропорт был закрыт. Что происходит сейчас? Читайте в материале.
2022-01-14T08:30+0500
2022-01-14T08:30+0500
2022-01-14T09:18+0500
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 января возобновляет регулярные рейсы в казахстанские города — Алматы, Актау и Актобе. Важно: аэропорт Алматы будет принимать международные рейсы до 19 января с 08.00 до 21.00 по местному времени.Рейс HY-765/766 по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент, который запланирован на 16 января, отменен. По этому направлению пассажиры смогут улететь 17 января рейсом HY-763/764. В UzAirways также объяснили, что делать пассажирам рейсов в/из Алматы, Актобе и Актау с 7 по 13 января, которые были отменены. Граждане, как отмечается, могут вернуть билеты по полной стоимости или же бесплатно обменять их на любые свободные даты.Пассажиров, планирующих отправиться в Казахстан, попросили ознакомиться с правилами въезда. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:В Алматы приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет — видео >>Спокойно ли сейчас на узбекско-казахстанской границе >>
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алматы, uzairways, рейсы
UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе
08:30 14.01.2022 (обновлено: 09:18 14.01.2022)
Самолеты перестали летать с 8 января в эти города в связи с событиями в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 января возобновляет регулярные рейсы в казахстанские города — Алматы, Актау и Актобе.
"Uzbekistan Airways с 15 января возобновляет регулярные рейсы по маршрутам Ташкент — Алматы — Ташкент, Самарканд — Алматы — Самарканд, Нукус — Актобе — Нукус, Ургенч — Актау — Ургенч, Нукус — Актау — Нукус", — сообщил авиаперевозчик.
Важно: аэропорт Алматы будет принимать международные рейсы до 19 января с 08.00 до 21.00 по местному времени.
Рейс HY-765/766 по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент, который запланирован на 16 января, отменен. По этому направлению пассажиры смогут улететь 17 января рейсом HY-763/764.
В UzAirways также объяснили, что делать пассажирам рейсов в/из Алматы, Актобе и Актау с 7 по 13 января, которые были отменены.
Граждане, как отмечается, могут вернуть билеты по полной стоимости или же бесплатно обменять их на любые свободные даты.
Пассажиров, планирующих отправиться в Казахстан, попросили ознакомиться с правилами
въезда.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.