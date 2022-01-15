Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220115/v-tashkentskom-vuze-poyavilis-trenajery-kabin-lokomotivov-iz-rossii--foto-22207095.html
В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото
В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото
Учебно-тренировочные устройства предназначены для обучения машинистов и помощников машинистов действиям в аварийной ситуации на различных участках железной дороги,
2022-01-15T11:45+0500
2022-01-15T11:45+0500
общество
ташкент
тренажеры
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0f/22207014_0:36:742:453_1920x0_80_0_0_f39602b878a616d02b292c890deb0620.jpg
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Первые тренажеры, имитирующие кабину машиниста российских локомотивов - пассажирского тепловоза ТЕП70БС и электровоза 3ЭС5К "Ермак", появились в Ташкентском государственном транспортном университете, передает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана."В Ташкентском транспортном университете введены в эксплуатацию тренажеры пассажирского тепловоза ТЭП70БС и магистрального электровоза 3ЭС5К "Ермак", - информируется в сообщении в Telegram-канале Минтранса.Огонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии &gt;&gt;Отмечается, что тренажеры установлены на кафедре локомотивов и локомотивного хозяйства столичного вуза. Они предназначены для обучения машинистов и помощников машинистов действиям в аварийной ситуации на различных участках железной дороги, пояснили в министерстве.По данным госструктуры, установка уникальных для стран Центральной Азии тренажеров обеспечит более высокий уровень обучения и высококвалифицированную эксплуатацию этих локомотивов.Россия передала Узбекистану 3D-полигон для артиллеристов &gt;&gt;В 2018-2020 годы Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга",ТМХ) поставил АО "Узбекские железные дороги" семь электровозов 3ЭС5К "Ермак" с поосным регулированием силы тяги. Сейчас в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы 20 века. В 2007–2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе десять пассажирских тепловозов ТЭП70БС.Читайте также:МЧС Узбекистана и России планируют совместные учения по защите объектов АЭС &gt;&gt;В "Узбекистон хаво йуллари" появился тренажер-имитатор пожара &gt;&gt;
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0f/22207014_0:38:742:595_1920x0_80_0_0_252a0639427daec41e36460e2750bcc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, тренажеры, вуз

В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото

11:45 15.01.2022
© Пресс-служба министерства транспорта УзбекистанаТренажеры кабин локомотивов из России
Тренажеры кабин локомотивов из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
© Пресс-служба министерства транспорта Узбекистана
Подписаться на
Учебно-тренировочные устройства предназначены для обучения машинистов и помощников машинистов действиям в аварийной ситуации на различных участках железной дороги,
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Первые тренажеры, имитирующие кабину машиниста российских локомотивов - пассажирского тепловоза ТЕП70БС и электровоза 3ЭС5К "Ермак", появились в Ташкентском государственном транспортном университете, передает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
© Пресс-служба министерства транспорта УзбекистанаТренажеры кабин локомотивов из России
Тренажеры кабин локомотивов из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2022
Тренажеры кабин локомотивов из России
© Пресс-служба министерства транспорта Узбекистана
"В Ташкентском транспортном университете введены в эксплуатацию тренажеры пассажирского тепловоза ТЭП70БС и магистрального электровоза 3ЭС5К "Ермак", - информируется в сообщении в Telegram-канале Минтранса.
Огонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии >>
Отмечается, что тренажеры установлены на кафедре локомотивов и локомотивного хозяйства столичного вуза. Они предназначены для обучения машинистов и помощников машинистов действиям в аварийной ситуации на различных участках железной дороги, пояснили в министерстве.
По данным госструктуры, установка уникальных для стран Центральной Азии тренажеров обеспечит более высокий уровень обучения и высококвалифицированную эксплуатацию этих локомотивов.
Россия передала Узбекистану 3D-полигон для артиллеристов >>
В 2018-2020 годы Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга",ТМХ) поставил АО "Узбекские железные дороги" семь электровозов 3ЭС5К "Ермак" с поосным регулированием силы тяги. Сейчас в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы 20 века. В 2007–2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе десять пассажирских тепловозов ТЭП70БС.
Читайте также:
МЧС Узбекистана и России планируют совместные учения по защите объектов АЭС >>
В "Узбекистон хаво йуллари" появился тренажер-имитатор пожара >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Президент уверен, что граждане должны знать свое место
16:45Принц и несовершеннолетняя: сын королевы идет под суд за изнасилование
15:57Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
15:26На одной из станций метро Ташкента задымились вагоны поезда — видео
14:54У аэропорта Ташкента "бомбила" и его подельник напали на пассажира
14:16Узбекистанцев предупредили о лавинной опасности в Чимгане
13:36Самозанятых узбекистанцев стало в два раза больше
12:41Лола Юлдашева заразилась коронавирусом — фото
11:45В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото
11:25Какую правду раскрыл политолог о русских в Казахстане
11:07В Алматы сотрудники аэропорта спасли жизни людям во время захвата
10:30В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID
09:00Может ли коронавирус спровоцировать лишний вес – эндокринолог
08:00Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта
ВчераВосточный гороскоп для Дракона – 2022: самый подробный прогноз
ВчераБудущее наступило: самые "продвинутые" гаджеты на выставке CES 2022 — фото
ВчераРаботодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января
ВчераХабиб Нурмагомедов заразился COVID-19
ВчераВидео: Каких успехов добилась армия Узбекистана – военный эксперт
ВчераПродюсер из России провел мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа