https://uz.sputniknews.ru/20220115/v-tashkentskom-vuze-poyavilis-trenajery-kabin-lokomotivov-iz-rossii--foto-22207095.html

В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото

В ташкентском вузе появились тренажеры кабин локомотивов из России — фото

Учебно-тренировочные устройства предназначены для обучения машинистов и помощников машинистов действиям в аварийной ситуации на различных участках железной дороги,

2022-01-15T11:45+0500

2022-01-15T11:45+0500

2022-01-15T11:45+0500

общество

ташкент

тренажеры

вуз

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Первые тренажеры, имитирующие кабину машиниста российских локомотивов - пассажирского тепловоза ТЕП70БС и электровоза 3ЭС5К "Ермак", появились в Ташкентском государственном транспортном университете, передает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана."В Ташкентском транспортном университете введены в эксплуатацию тренажеры пассажирского тепловоза ТЭП70БС и магистрального электровоза 3ЭС5К "Ермак", - информируется в сообщении в Telegram-канале Минтранса.Огонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии >>Отмечается, что тренажеры установлены на кафедре локомотивов и локомотивного хозяйства столичного вуза. Они предназначены для обучения машинистов и помощников машинистов действиям в аварийной ситуации на различных участках железной дороги, пояснили в министерстве.По данным госструктуры, установка уникальных для стран Центральной Азии тренажеров обеспечит более высокий уровень обучения и высококвалифицированную эксплуатацию этих локомотивов.Россия передала Узбекистану 3D-полигон для артиллеристов >>В 2018-2020 годы Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга",ТМХ) поставил АО "Узбекские железные дороги" семь электровозов 3ЭС5К "Ермак" с поосным регулированием силы тяги. Сейчас в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы 20 века. В 2007–2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе десять пассажирских тепловозов ТЭП70БС.Читайте также:МЧС Узбекистана и России планируют совместные учения по защите объектов АЭС >>В "Узбекистон хаво йуллари" появился тренажер-имитатор пожара >>

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ташкент, тренажеры, вуз