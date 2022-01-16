https://uz.sputniknews.ru/20220116/budu-vsegda-s-toboy-samye-vernye-znaki-zodiaka--goroskop-22217844.html

Буду всегда с тобой: самые верные знаки зодиака — гороскоп

Буду всегда с тобой: самые верные знаки зодиака — гороскоп

Астролог назвала знаки зодиака, которые не предают партнёров ни при каких обстоятельствах.

2022-01-16T22:30+0500

2022-01-16T22:30+0500

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Астролог Ааста Пахадиа назвала четыре самых преданных знака зодиака. В это число вошли Овны, которых астролог назвала "невероятно надеждными людьми". В любых отношениях Овну принципиально важно быть опорой для другого, поэтому он всегда поддержит в период проблем. Сначала побудет жилеткой для жалующегося, а потом пойдет помогать вместе преодолевать сложности. А самое главное, Овен не осуждает людей, которые оступились и совершили ошибку.Другой честный и верный знак — это Телец. Он не умеет притворяться и поддерживать худой мир, сразу скажет, если ему что-то не нравится, и это важное качество в отношениях — умение спокойно обсуждать проблемы, а не бежать от них. А еще Телец всегда готов прийти на помощь близким. Ради любимых людей представители этого знака готовы буквально горы свернуть. Что самое важное: совершив настоящий подвиг во имя родного человека, Телец не будет напоминать об этом. Для него быть "и в горе, и в радости" естественно и нормально. Рак тоже может отдать всего себя любимому человеку и ничего не требовать взамен. Внешне Раки могут казаться холодными и отстраненными, но на самом деле это очень сентиментальные и чуткие люди. К слову, именно врожденное спокойствие помогает им оставаться с близкими, несмотря ни на какие проблемы. Ведь сложности Раки воспринимают как часть реальной жизни, поэтому не бегут от них, то есть не бросают другого в трудный период. Замыкает список самых верных знаков зодиака Скорпион. Люди, рожденные под этим созвездием, предпочитают работать над отношениями, вкладывают в них внимание и время, любят заботиться о родных.Читайте также:Женский гороскоп-2022: какой знак создаст семью, а кто получит повышение >>Эти знаки зодиака добьются головокружительных успехов в карьере — гороскоп >>

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