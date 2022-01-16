https://uz.sputniknews.ru/20220116/nad-samarkandom-pronessya-moschnyy-uragan--posledstviya-22217127.html

Над Самаркандом пронесся мощный ураган – последствия

Над Самаркандом пронесся мощный ураган – последствия

Непогода накрыла городские улицы, штормовые порывы снесли часть крыши одной из многоэтажек.

2022-01-16T16:26+0500

2022-01-16T16:26+0500

2022-01-16T16:26+0500

происшествия

самарканд

ураган

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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Непогода в Самарканде, вызвала несколько чрезвычайных ситуаций на городских улицах. Сильный ветер пронесся над домами, сорвав часть крыши одной из многоэтажек. В пресс-службе УВД Самаркандской области сообщили, что инцидент произошел сегодня ночью примерно в 03:22 на улице Гагарина. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. О возможных сильных порывах ветра в ночь с 15 на 16 января в Навои, Бухаре и Самарканде предупреждали в областной Узгидрометеослужбе.Читайте также:Прогноз синоптиков: страну накроет туман >>Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению >>

самарканд

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самарканд, ураган