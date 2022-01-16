https://uz.sputniknews.ru/20220116/uzbekistantsam-perestanut-platit-za-shagi-chto-predlojat-vzamen-22219316.html

Узбекистанцам перестанут платить за шаги: что предложат взамен

Узбекистанцам перестанут платить за шаги: что предложат взамен

Прозрачность распределения средств будут контролировать члены Общественного наблюдательного совета, который возглавит депутат Расул Кушербаев.

2022-01-16T19:15+0500

2022-01-16T19:15+0500

2022-01-16T19:15+0500

общество

узбекистанцы

депутат

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Внедрен новый механизм поощрения активных пешеходов, сообщили в Министерстве туризма и спорта.Начиная с 16 января, выдача гражданам, прошедшим за сутки 10 тысяч и более шагов, 3 тысяч сумов через платформу www.1hls.uz прекращается. Теперь для большей мотивации и активизации пользователей электронной платформы еженедельно будут разыгрывать приз в 100 млн сумов и тысячу велосипедов.Прозрачность распределения средств будут контролировать члены Общественного наблюдательного совета. В его состав вошли активисты, IT-специалисты, журналисты и блогеры. Возглавит Общественный наблюдательный совет депутат Олий Мажлиса Расул Кушербаев.По данным Министерства туризма и спорта, на сегодняшний день на платформе www.1hls.uz зарегистрировались более одного миллиона узбекистанцев.Читайте также:Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин >>Сколько жители Узбекистана "заработали" на ходьбе >>

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узбекистанцы, депутат