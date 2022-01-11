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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
По словам терапевта, эта ежедневная привычка улучшает тонус мышц, а также спасает людей от ожирения.
2022-01-11T22:00+0500
2022-01-11T22:00+0500
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мнение эксперта
врач
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Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу, заявила РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.По словам специалиста, эта привычка улучшает тонус мышц, а также спасает от ожирения. Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль" &gt;&gt;Как пояснила медик, если мужчины пять раз в день будут подниматься по лестнице, то у них на 30% снизится риск возникновения инсульта. В то же время женщинам ходьба по лестнице поможет постоянно поддерживать идеальный вес. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с коленями и суставами, то сначала ему необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.Читайте также:Врач перечислил симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа &gt;&gt;Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог &gt;&gt;
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мнение эксперта, врач

Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин

22:00 11.01.2022
© Pexels/Andrea Piacquadio Ходьба
Ходьба - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Pexels/Andrea Piacquadio
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По словам терапевта, эта ежедневная привычка улучшает тонус мышц, а также спасает людей от ожирения.
Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу, заявила РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.
По словам специалиста, эта привычка улучшает тонус мышц, а также спасает от ожирения.
Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль" >>
Как пояснила медик, если мужчины пять раз в день будут подниматься по лестнице, то у них на 30% снизится риск возникновения инсульта. В то же время женщинам ходьба по лестнице поможет постоянно поддерживать идеальный вес.
Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с коленями и суставами, то сначала ему необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.
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