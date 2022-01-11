https://uz.sputniknews.ru/20220111/vrach-obyasnila-kakaya-xodba-snizit-risk-vozniknoveniya-insulta-u-mujchin-22147710.html
Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
По словам терапевта, эта ежедневная привычка улучшает тонус мышц, а также спасает людей от ожирения.
2022-01-11T22:00+0500
2022-01-11T22:00+0500
2022-01-11T22:00+0500
это интересно
мнение эксперта
врач
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Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу, заявила РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.По словам специалиста, эта привычка улучшает тонус мышц, а также спасает от ожирения. Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль" >>Как пояснила медик, если мужчины пять раз в день будут подниматься по лестнице, то у них на 30% снизится риск возникновения инсульта. В то же время женщинам ходьба по лестнице поможет постоянно поддерживать идеальный вес. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с коленями и суставами, то сначала ему необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.Читайте также:Врач перечислил симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа >>Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
мнение эксперта, врач
Врач объяснила, какая ходьба снизит риск возникновения инсульта у мужчин
По словам терапевта, эта ежедневная привычка улучшает тонус мышц, а также спасает людей от ожирения.
Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу, заявила
РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.
По словам специалиста, эта привычка улучшает тонус мышц, а также спасает от ожирения.
Как пояснила медик, если мужчины пять раз в день будут подниматься по лестнице, то у них на 30% снизится риск возникновения инсульта. В то же время женщинам ходьба по лестнице поможет постоянно поддерживать идеальный вес.
Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с коленями и суставами, то сначала ему необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.