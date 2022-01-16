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Внучка Ислама Каримова впервые навестила его могилу – фото
Внучка Ислама Каримова впервые навестила его могилу – фото
По словам Тиллаевой, она возложила цветы вместе со своей двоюродной сестрой Иман Каримовой.
2022-01-16T13:34+0500
2022-01-16T13:34+0500
2022-01-16T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Марьям Тилляева приехала в Узбекистана и первым делом посетила могилу своего дедушки – первого президента Узбекистана. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.Марьям призналась подписчикам, что получила возможность навестить могилу своего Бобо впервые. Почему раньше не получалось приехать в Самарканд, она не уточнила.На фото непонятно, кто находится рядом с Тиллаевой у могилы первого президента Узбекистана, однако по словам самой девушки, она возложила цветы вместе со своей двоюродной сестрой Иман Каримовой.Вместе с тем, блогерша поделилась своими ощущениями от посещения мавзолея, отметив, что в нем очень сильно ощущается энергия и присутствие дедушки. "Я чувствовала как он наблюдал за нами", – поделилась Марьям.Девушка часто пишет о своей семье и выкладывает в сеть редкие фото президентской семьи. Так, недавно она опубликовала снимок, на котором запечатлены первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его супруга Татьяна Каримова.Семья позируют на фоне новогодней елки, а на руках — маленькая Марьям.* — орфография и пунктуация автора сохранена.Читайте также:"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео >>Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова >>
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узбекистан, ислам каримов
Внучка Ислама Каримова впервые навестила его могилу – фото
13:34 16.01.2022 (обновлено: 14:05 16.01.2022)
По словам Тиллаевой, она возложила цветы вместе со своей двоюродной сестрой Иман Каримовой.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik.
Марьям Тилляева приехала в Узбекистана и первым делом посетила могилу своего дедушки – первого президента Узбекистана. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram
.
Марьям призналась подписчикам, что получила возможность навестить могилу своего Бобо впервые. Почему раньше не получалось приехать в Самарканд, она не уточнила.
"Я очень давно хотела приехать в Самарканд и навестить Бобо. Он был самым заботливым дедушкой и мне его сейчас очень сильно не хватает. Для меня эта поездка очень многое значит так как у Бобо через пару недель должно было быть день рождение," – написала* блогерша в своем аккаунте.
На фото непонятно, кто находится рядом с Тиллаевой у могилы первого президента Узбекистана, однако по словам самой девушки, она возложила цветы вместе со своей двоюродной сестрой Иман Каримовой.
Вместе с тем, блогерша поделилась своими ощущениями от посещения мавзолея, отметив, что в нем очень сильно ощущается энергия и присутствие дедушки. "Я чувствовала как он наблюдал за нами", – поделилась Марьям.
Девушка часто пишет о своей семье и выкладывает в сеть редкие фото президентской семьи. Так, недавно она опубликовала
снимок, на котором запечатлены первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его супруга Татьяна Каримова.
Семья позируют на фоне новогодней елки, а на руках — маленькая Марьям.
* — орфография и пунктуация автора сохранена.
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