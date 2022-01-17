https://uz.sputniknews.ru/20220117/chto-budet-so-zreniem-esli-est-odin-apelsin-v-den-22218681.html

Что будет со зрением, если есть один апельсин в день

Что будет со зрением, если есть один апельсин в день

В эксперименте австралийских исследователей участвовали несколько тысяч человек разных возрастов.

2022-01-17T07:00+0500

2022-01-17T07:00+0500

2022-01-17T07:00+0500

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апельсин

зрение

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Австралийские ученые провели исследование, в рамках которого изучили влияние цитрусовых на зрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.В частности, представитель университета Сиднея Бамини Гопинат и ее коллеги заметили, что антиоксиданты, входящие в состав апельсинов, позитивно влиять на клетки сетчатки глаз лабораторных крыс.В связи с этим ученые предположили, что регулярный прием в пищу апельсинов также может влиять на состояние глаз у людей. В эксперименте австралийских исследователей участвовали несколько тысяч человек разных возрастов. В результате выяснилось, что употребление хотя бы одного апельсина в пищу за день существенно снижает риск развития дегенерации сетчатки глаза, пишут ученые в своей статье. По их словам, в мякоти и корке апельсинов содержатся флавоноиды — вещества, которые защищают сетчатку.Читайте также:Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины >>Что будет с организмом, если есть красную рыбу каждый день >>

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врачи, апельсин, зрение