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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что будет со зрением, если есть один апельсин в день
Что будет со зрением, если есть один апельсин в день
В эксперименте австралийских исследователей участвовали несколько тысяч человек разных возрастов.
2022-01-17T07:00+0500
2022-01-17T07:00+0500
это интересно
врачи
апельсин
зрение
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Австралийские ученые провели исследование, в рамках которого изучили влияние цитрусовых на зрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.В частности, представитель университета Сиднея Бамини Гопинат и ее коллеги заметили, что антиоксиданты, входящие в состав апельсинов, позитивно влиять на клетки сетчатки глаз лабораторных крыс.В связи с этим ученые предположили, что регулярный прием в пищу апельсинов также может влиять на состояние глаз у людей. В эксперименте австралийских исследователей участвовали несколько тысяч человек разных возрастов. В результате выяснилось, что употребление хотя бы одного апельсина в пищу за день существенно снижает риск развития дегенерации сетчатки глаза, пишут ученые в своей статье. По их словам, в мякоти и корке апельсинов содержатся флавоноиды — вещества, которые защищают сетчатку.Читайте также:Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины &gt;&gt;Что будет с организмом, если есть красную рыбу каждый день &gt;&gt;
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врачи, апельсин, зрение

Что будет со зрением, если есть один апельсин в день

07:00 17.01.2022
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПродавец раскладывает свой товар на прилавке
Продавец раскладывает свой товар на прилавке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
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Каждый седьмой пожилой человек в мире страдает от дегенерации сетчатки глаза. Поэтому важно уметь правильно составлять рацион питания, чтобы снабжать организм витаминами, считают врачи.
Австралийские ученые провели исследование, в рамках которого изучили влияние цитрусовых на зрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.
В частности, представитель университета Сиднея Бамини Гопинат и ее коллеги заметили, что антиоксиданты, входящие в состав апельсинов, позитивно влиять на клетки сетчатки глаз лабораторных крыс.
В связи с этим ученые предположили, что регулярный прием в пищу апельсинов также может влиять на состояние глаз у людей.
В эксперименте австралийских исследователей участвовали несколько тысяч человек разных возрастов. В результате выяснилось, что употребление хотя бы одного апельсина в пищу за день существенно снижает риск развития дегенерации сетчатки глаза, пишут ученые в своей статье. По их словам, в мякоти и корке апельсинов содержатся флавоноиды — вещества, которые защищают сетчатку.

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07:00Что будет со зрением, если есть один апельсин в день
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