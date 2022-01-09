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Что будет с организмом, если есть красную рыбу каждый день
Что будет с организмом, если есть красную рыбу каждый день
Регулярное употребление красной рыбы в пищу может влиять на режим сна, считает нутрициолог.
2022-01-09T08:00+0500
2022-01-09T08:00+0500
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Польза красной рыбы для организма неоспорима: содержащиеся в ней жиры улучшают обмен веществ, нормализуют артериальное давление, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему.В результате регулярный прием красной рыбы в пищу снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассказала РИА Новости нутрициолог Алена Степанова. Однако важно уметь выбирать красную рыбу, чтобы она была на пользу. Если окрас продукта бледный, лучше его не покупать - это значит, что рыба несвежая. Впрочем, если красная рыба, наоборот, слишком яркая, это тоже опасный признак - вероятно, в рыбу добавили красители."Для сохранения полезных веществ рыбу стоит не жарить, а тушить, варить или готовить на пару", - рассказала Степанова.Тушеная или отварная красная рыба богата витамином Е, поэтому улучшает зрение. Кроме этого, в рыбе содержится триптофан. Данное вещество образует мелатонин, что улучшает качество сна.Однако некоторым людям нужно аккуратно вводить красную рыбу в рацион питания. Продукт нежелателен к употреблению в пищу при заболеваниях печени и желчного пузыря.Читайте также:Ученые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета &gt;&gt;Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом &gt;&gt;
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еда, рыба, диета

Что будет с организмом, если есть красную рыбу каждый день

08:00 09.01.2022
© Sputnik / Алексей КуденкоФиле красной рыбы
Филе красной рыбы - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Регулярное употребление красной рыбы в пищу может влиять на режим сна, считает нутрициолог.
Польза красной рыбы для организма неоспорима: содержащиеся в ней жиры улучшают обмен веществ, нормализуют артериальное давление, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему.
В результате регулярный прием красной рыбы в пищу снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассказала РИА Новости нутрициолог Алена Степанова. Однако важно уметь выбирать красную рыбу, чтобы она была на пользу. Если окрас продукта бледный, лучше его не покупать - это значит, что рыба несвежая. Впрочем, если красная рыба, наоборот, слишком яркая, это тоже опасный признак - вероятно, в рыбу добавили красители.
"Для сохранения полезных веществ рыбу стоит не жарить, а тушить, варить или готовить на пару", - рассказала Степанова.
Тушеная или отварная красная рыба богата витамином Е, поэтому улучшает зрение. Кроме этого, в рыбе содержится триптофан. Данное вещество образует мелатонин, что улучшает качество сна.
Однако некоторым людям нужно аккуратно вводить красную рыбу в рацион питания. Продукт нежелателен к употреблению в пищу при заболеваниях печени и желчного пузыря.

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