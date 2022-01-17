Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. С момента создания ЕАБР в 2006 году объем проектной деятельности превышает уже 10 млрд долларов. Объем инвестиций, который Евразийский банк развития планирует осуществить в экономику стран своих акционеров в ближайшие пять лет — около 11 млрд долларов, заявил председатель Правления банка Николай Подгузов в рамках Гайдаровского форума.За последние пять лет объем взаимных инвестиций вырос примерно на 24%. Объем накопленных инвестиций в ЕАЭС составляет около 25 млрд долларов — главным бенефициаром инвестиций, исходя из оценок, является Казахстан: из примерно 14 млрд взаимных инвестиций России и Казахстана, 11 млрд долларов — в пользу Казахстана.Евразийские транспортные коридоры — это основа реализации экономического потенциала нашего пространства. Важно развивать как маршруты Запад — Восток, так и Север — Юг и добиваться сопряжения этих транспортных коридоров. Благодаря этому эффективность трафика вырастет до 25%.Концепция, которую мы хотим предложить, заключается в том, что это должно быть совмещение и физической и цифровой инфраструктуры. Нам очень важно не упустить момента и реализовать те продуктовые решения, которые могли бы. Например, мы можем наше пространство использовать как реальную альтернативу Суэцкому каналу и в три раза увеличить скорость перемещения грузов по сопоставимым маршрутам с соответствующим ростом трафика.В прошлом году Узбекистан подключился к цифровой платформе "Путешествуй без COVID-19", начат процесс присоединения республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР).Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019-м торговля со странами объединения выросла на 11%.Читайте также:Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года >>О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов >>
При отборе проектов ЕАЭС во главу угла ставится не только коммерческая эффективность, но, прежде всего, они направлены на интеграцию всех участников.
ТАШКЕНТ, 17 янв— Sputnik. С момента создания ЕАБР в 2006 году объем проектной деятельности превышает уже 10 млрд долларов. Объем инвестиций, который Евразийский банк развития планирует осуществить в экономику стран своих акционеров в ближайшие пять лет — около 11 млрд долларов, заявил председатель Правления банка Николай Подгузов в рамках Гайдаровского форума.
За последние пять лет объем взаимных инвестиций вырос примерно на 24%. Объем накопленных инвестиций в ЕАЭС составляет около 25 млрд долларов — главным бенефициаром инвестиций, исходя из оценок, является Казахстан: из примерно 14 млрд взаимных инвестиций России и Казахстана, 11 млрд долларов — в пользу Казахстана.
Евразийские транспортные коридоры — это основа реализации экономического потенциала нашего пространства. Важно развивать как маршруты Запад — Восток, так и Север — Юг и добиваться сопряжения этих транспортных коридоров. Благодаря этому эффективность трафика вырастет до 25%.
Концепция, которую мы хотим предложить, заключается в том, что это должно быть совмещение и физической и цифровой инфраструктуры. Нам очень важно не упустить момента и реализовать те продуктовые решения, которые могли бы. Например, мы можем наше пространство использовать как реальную альтернативу Суэцкому каналу и в три раза увеличить скорость перемещения грузов по сопоставимым маршрутам с соответствующим ростом трафика.
ЕАЭС — Узбекистан. Данные об экспорте и импорте
По данным ЕЭК, в 2020-м объем кооперационного экспорта из стран ЕАЭС в Узбекистан вырос на 7,5%, до 3,2 миллиарда долларов.
Объем кооперационного импорта из Узбекистана между тем вырос до 781,6 миллиона долларов.
Основную долю таких поставок стран союза составляют продукция металлургии (46,4%), деревообрабатывающей промышленности (11,3%) и химпрома (10,2%).
В свою очередь основу кооперационных поставок из Узбекистана в страны ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%), металлы (8,6%).
В прошлом году Узбекистан подключился к цифровой платформе "Путешествуй без COVID-19", начат процесс присоединения республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР).
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019-м торговля со странами объединения выросла на 11%.