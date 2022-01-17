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https://uz.sputniknews.ru/20220117/evraziyskiy-transportnyy-koridor-mojet-stat-alternativoy-suetskomu-kanalu-22225748.html
Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу
Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу
На что обращают внимание при отборе проектов ЕАЭС. Какой критерий ставится во главу угла прежде всего - читайте в нашем материале.
2022-01-17T12:44+0500
2022-01-17T12:44+0500
экономика
еаэс
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. С момента создания ЕАБР в 2006 году объем проектной деятельности превышает уже 10 млрд долларов. Объем инвестиций, который Евразийский банк развития планирует осуществить в экономику стран своих акционеров в ближайшие пять лет — около 11 млрд долларов, заявил председатель Правления банка Николай Подгузов в рамках Гайдаровского форума.За последние пять лет объем взаимных инвестиций вырос примерно на 24%. Объем накопленных инвестиций в ЕАЭС составляет около 25 млрд долларов — главным бенефициаром инвестиций, исходя из оценок, является Казахстан: из примерно 14 млрд взаимных инвестиций России и Казахстана, 11 млрд долларов — в пользу Казахстана.Евразийские транспортные коридоры — это основа реализации экономического потенциала нашего пространства. Важно развивать как маршруты Запад — Восток, так и Север — Юг и добиваться сопряжения этих транспортных коридоров. Благодаря этому эффективность трафика вырастет до 25%.Концепция, которую мы хотим предложить, заключается в том, что это должно быть совмещение и физической и цифровой инфраструктуры. Нам очень важно не упустить момента и реализовать те продуктовые решения, которые могли бы. Например, мы можем наше пространство использовать как реальную альтернативу Суэцкому каналу и в три раза увеличить скорость перемещения грузов по сопоставимым маршрутам с соответствующим ростом трафика.В прошлом году Узбекистан подключился к цифровой платформе "Путешествуй без COVID-19", начат процесс присоединения республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР).Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019-м торговля со странами объединения выросла на 11%.Читайте также:Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года &gt;&gt;О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов &gt;&gt;
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еаэс, транспортный коридор

Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу

12:44 17.01.2022
© Sputnik / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкМеждународный транспортный коридор "Север-Юг"
Международный транспортный коридор Север-Юг - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Сергей Субботин
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При отборе проектов ЕАЭС во главу угла ставится не только коммерческая эффективность, но, прежде всего, они направлены на интеграцию всех участников.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. С момента создания ЕАБР в 2006 году объем проектной деятельности превышает уже 10 млрд долларов. Объем инвестиций, который Евразийский банк развития планирует осуществить в экономику стран своих акционеров в ближайшие пять лет — около 11 млрд долларов, заявил председатель Правления банка Николай Подгузов в рамках Гайдаровского форума.
За последние пять лет объем взаимных инвестиций вырос примерно на 24%. Объем накопленных инвестиций в ЕАЭС составляет около 25 млрд долларов — главным бенефициаром инвестиций, исходя из оценок, является Казахстан: из примерно 14 млрд взаимных инвестиций России и Казахстана, 11 млрд долларов — в пользу Казахстана.
Евразийские транспортные коридоры — это основа реализации экономического потенциала нашего пространства. Важно развивать как маршруты Запад — Восток, так и Север — Юг и добиваться сопряжения этих транспортных коридоров. Благодаря этому эффективность трафика вырастет до 25%.
Концепция, которую мы хотим предложить, заключается в том, что это должно быть совмещение и физической и цифровой инфраструктуры. Нам очень важно не упустить момента и реализовать те продуктовые решения, которые могли бы. Например, мы можем наше пространство использовать как реальную альтернативу Суэцкому каналу и в три раза увеличить скорость перемещения грузов по сопоставимым маршрутам с соответствующим ростом трафика.
ЕАЭС — Узбекистан. Данные об экспорте и импорте

По данным ЕЭК, в 2020-м объем кооперационного экспорта из стран ЕАЭС в Узбекистан вырос на 7,5%, до 3,2 миллиарда долларов.

Объем кооперационного импорта из Узбекистана между тем вырос до 781,6 миллиона долларов.

Основную долю таких поставок стран союза составляют продукция металлургии (46,4%), деревообрабатывающей промышленности (11,3%) и химпрома (10,2%).

В свою очередь основу кооперационных поставок из Узбекистана в страны ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%), металлы (8,6%).

В прошлом году Узбекистан подключился к цифровой платформе "Путешествуй без COVID-19", начат процесс присоединения республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР).
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019-м торговля со странами объединения выросла на 11%.

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