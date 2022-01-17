Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу

По данным ЕЭК, в 2020-м объем кооперационного экспорта из стран ЕАЭС в Узбекистан вырос на 7,5%, до 3,2 миллиарда долларов.

Объем кооперационного импорта из Узбекистана между тем вырос до 781,6 миллиона долларов.

Основную долю таких поставок стран союза составляют продукция металлургии (46,4%), деревообрабатывающей промышленности (11,3%) и химпрома (10,2%).

В свою очередь основу кооперационных поставок из Узбекистана в страны ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%), металлы (8,6%).