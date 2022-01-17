https://uz.sputniknews.ru/20220117/glava-gnk-poyasnil-grozyat-li-biznesmenam-sanktsii-za-neispolzovanie-e-aktiv-22232503.html

Глава ГНК пояснил, грозят ли бизнесменам санкции за неиспользование "E-aktiv"

Глава ГНК пояснил, грозят ли бизнесменам санкции за неиспользование "E-aktiv"

Система "E-aktiv" направлена на предотвращение мнимых, бестоварных операций, а не на контроль производителей товаров.

2022-01-17T15:53+0500

2022-01-17T15:53+0500

2022-01-17T15:56+0500

экономика

санкции

государственный налоговый комитет

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Система "E-aktiv" не будет введена пока не будут достигнуты договоренности с бизнес-коммьюнити С таким заявлением выступил глава Государственного налогового комитета (ГНК) Шерзод Кудбиев на пресс-конференции, посвященной обсуждению нововведений в сфере налогового администрирования.Он признал, что в новой системе существует ряд недоработок и отметил, что в этом вина ГНК.По словам Кудбиева, если ГНК не исправит ошибки, не достигнет договоренности с бизнесменами, а также не оправдает их доверия, то ведомство выступит с инициативой о продлении срока тестового режима.Он также рассказал о назначении и преимуществах системы "E-aktiv", назвав ее "виртуальным складом".Напомним, систему "E-aktiv" запустили в сентябре 2021 года в тестовом режиме в соответствии с постановлением президента, предусматривающим повышение эффективности государственных закупок. Внедрение этой системы вызвало отрицательный резонанс среди бизнесменов Узбекистана. Они нашли в нововведении множество недоработок, среди которых – вопросы методологии, порядка отражения операций в системе и корректировки данных.Читайте также:Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет >>В Минюсте озвучили новые правила борьбы с коррупцией >>

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санкции, государственный налоговый комитет, бизнесмены