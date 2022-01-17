https://uz.sputniknews.ru/20220117/kak-xudojniki-uzbekistana-soxranyayut-sovetskoe-nasledie--foto-22233354.html

Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото

Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото

Художники независимого Узбекистана не отказались от советской культуры. Традиции прошлого сегодня развивает новое поколение живописцев, о чем свидетельствует новая выставка в Самарканде.

2022-01-17T16:40+0500

2022-01-17T16:40+0500

2022-01-17T16:46+0500

культура

узбекистан

художники

самарканд

выставка

традиции

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Советские мотивы в живописи продолжают оставаться трендом в изобразительном искусстве Узбекистана. В Самаркандском государственном музее-заповеднике открылась выставка “Васий” (“Хранитель”).На выставке представлено порядка 150 работ двух молодых художников — Уктама Исиргапова и Болата Ильясова, написанных с 2014 года по 2020-й. Они продолжают традиции соцреализма – жанра искусства, типичного для эпохи СССР.Специально для этого музей создал проект “Новые имена”. Реализовать его помогает Самаркандский государственный музей-заповедник, предоставивший площадку для вернисажа. Предполагается, что это позволит поддержать молодых и креативных деятелей искусства, сделает их творчество узнаваемым среди широкой общественности.Оба художника практически одного возраста и являются детьми независимого Узбекистана. Уктаму Исиргапову 25, он родился в районе Пастдаргом Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П.П.Бенькова по направлению станковой живописи. Продолжил обучение в Национальном институте художеств и дизайна им. К.Бехзода и сейчас заканчивает там магистратуру. Владеет также техниками резьбы по гипсу и миниатюрой.Болатбек Ильясов старше его на год. Он родился в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Также окончил колледж Бенькова, бакалавриат и магистратуру в институте Бехзода. Сейчас в нем же и преподает.Экспозицию можно посетить до 14 февраля 2022 года.Первый нематериальный музей современного искусства в Узбекистане “Рухсор” создан в 2017 году в Самарканде. Не имея своего здания, за три года музей собрал более двадцати тысяч реальных объектов искусства.Музей ориентирован на регионы и ищет креативных, талантливых людей по всей стране. Это не только художники, но и ученые, философы — представители всех сфер, где люди могут выражать себя посредством чего-то нового. По словам Негматова, здесь стараются дать молодым талантам возможность реализовать свои самые смелые идеи.Выставки современного искусства, организованные музеем, ранее с успехом прошли в Бухаре, Нукусе и Самарканде.

https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-21788502.html

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Виктор Сидоренко

Виктор Сидоренко

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктор Сидоренко

узбекистан, художники, самарканд, выставка, традиции