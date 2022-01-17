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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220117/kak-xudojniki-uzbekistana-soxranyayut-sovetskoe-nasledie--foto-22233354.html
Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото
Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото
Художники независимого Узбекистана не отказались от советской культуры. Традиции прошлого сегодня развивает новое поколение живописцев, о чем свидетельствует новая выставка в Самарканде.
2022-01-17T16:40+0500
2022-01-17T16:46+0500
культура
узбекистан
художники
самарканд
выставка
традиции
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Советские мотивы в живописи продолжают оставаться трендом в изобразительном искусстве Узбекистана. В Самаркандском государственном музее-заповеднике открылась выставка “Васий” (“Хранитель”).На выставке представлено порядка 150 работ двух молодых художников — Уктама Исиргапова и Болата Ильясова, написанных с 2014 года по 2020-й. Они продолжают традиции соцреализма – жанра искусства, типичного для эпохи СССР.Специально для этого музей создал проект “Новые имена”. Реализовать его помогает Самаркандский государственный музей-заповедник, предоставивший площадку для вернисажа. Предполагается, что это позволит поддержать молодых и креативных деятелей искусства, сделает их творчество узнаваемым среди широкой общественности.Оба художника практически одного возраста и являются детьми независимого Узбекистана. Уктаму Исиргапову 25, он родился в районе Пастдаргом Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П.П.Бенькова по направлению станковой живописи. Продолжил обучение в Национальном институте художеств и дизайна им. К.Бехзода и сейчас заканчивает там магистратуру. Владеет также техниками резьбы по гипсу и миниатюрой.Болатбек Ильясов старше его на год. Он родился в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Также окончил колледж Бенькова, бакалавриат и магистратуру в институте Бехзода. Сейчас в нем же и преподает.Экспозицию можно посетить до 14 февраля 2022 года.Первый нематериальный музей современного искусства в Узбекистане “Рухсор” создан в 2017 году в Самарканде. Не имея своего здания, за три года музей собрал более двадцати тысяч реальных объектов искусства.Музей ориентирован на регионы и ищет креативных, талантливых людей по всей стране. Это не только художники, но и ученые, философы — представители всех сфер, где люди могут выражать себя посредством чего-то нового. По словам Негматова, здесь стараются дать молодым талантам возможность реализовать свои самые смелые идеи.Выставки современного искусства, организованные музеем, ранее с успехом прошли в Бухаре, Нукусе и Самарканде.
https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-21788502.html
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узбекистан, художники, самарканд, выставка, традиции

Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото

16:40 17.01.2022 (обновлено: 16:46 17.01.2022)
© SputnikУктам Исиргапов и Болат Ильясов у своих работ
Уктам Исиргапов и Болат Ильясов у своих работ - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Sputnik
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Виктор Сидоренко
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Художники независимого Узбекистана не отказались от советской культуры. Традиции прошлого сегодня развивает новое поколение живописцев, о чем свидетельствует новая выставка в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Советские мотивы в живописи продолжают оставаться трендом в изобразительном искусстве Узбекистана. В Самаркандском государственном музее-заповеднике открылась выставка “Васий” (“Хранитель”).
На выставке представлено порядка 150 работ двух молодых художников — Уктама Исиргапова и Болата Ильясова, написанных с 2014 года по 2020-й. Они продолжают традиции соцреализма – жанра искусства, типичного для эпохи СССР.
“Здесь мы можем увидеть память советского знания, живущего в новом поколении и в новом времени", — говорит художник и композитор Нормурод Негматов, он же – основатель первого в Узбекистане нематериального музея современного искусства “Рухсор”, который и организовал выставку.
Специально для этого музей создал проект “Новые имена”. Реализовать его помогает Самаркандский государственный музей-заповедник, предоставивший площадку для вернисажа. Предполагается, что это позволит поддержать молодых и креативных деятелей искусства, сделает их творчество узнаваемым среди широкой общественности.
© SputnikПосетители выставки “Васий” (“Хранитель”) в Самаркандском государственном музее-заповеднике
Посетители выставки “Васий” (“Хранитель”) в Самаркандском государственном музее-заповеднике - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik
Посетители выставки “Васий” (“Хранитель”) в Самаркандском государственном музее-заповеднике
© SputnikРаботы Уктама Исиргапова и Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работы Уктама Исиргапова и Болата Ильясова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik
Работы Уктама Исиргапова и Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
© SputnikРабота Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работа Уктама Исиргапова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik
Работа Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
© SputnikРабота Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работа Уктама Исиргапова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik
Работа Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
© SputnikРабота Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работа Уктама Исиргапова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik
Работа Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
© SputnikРаботы Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работы Болата Ильясова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik
Работы Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
© SputnikРабота Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работа Болата Ильясова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
Работа Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
© SputnikРаботы Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Работы Болата Ильясова на выставке Васий (Хранитель) - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik
Работы Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
1/8
© Sputnik
Посетители выставки “Васий” (“Хранитель”) в Самаркандском государственном музее-заповеднике
2/8
© Sputnik
Работы Уктама Исиргапова и Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
3/8
© Sputnik
Работа Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
4/8
© Sputnik
Работа Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
5/8
© Sputnik
Работа Уктама Исиргапова на выставке "Васий" ("Хранитель")
6/8
© Sputnik
Работы Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
7/8
© Sputnik
Работа Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
8/8
© Sputnik
Работы Болата Ильясова на выставке "Васий" ("Хранитель")
Оба художника практически одного возраста и являются детьми независимого Узбекистана. Уктаму Исиргапову 25, он родился в районе Пастдаргом Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П.П.Бенькова по направлению станковой живописи. Продолжил обучение в Национальном институте художеств и дизайна им. К.Бехзода и сейчас заканчивает там магистратуру. Владеет также техниками резьбы по гипсу и миниатюрой.
Болатбек Ильясов старше его на год. Он родился в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Также окончил колледж Бенькова, бакалавриат и магистратуру в институте Бехзода. Сейчас в нем же и преподает.
Экспозицию можно посетить до 14 февраля 2022 года.
Первый нематериальный музей современного искусства в Узбекистане “Рухсор” создан в 2017 году в Самарканде. Не имея своего здания, за три года музей собрал более двадцати тысяч реальных объектов искусства.
Музей ориентирован на регионы и ищет креативных, талантливых людей по всей стране. Это не только художники, но и ученые, философы — представители всех сфер, где люди могут выражать себя посредством чего-то нового. По словам Негматова, здесь стараются дать молодым талантам возможность реализовать свои самые смелые идеи.
Выставки современного искусства, организованные музеем, ранее с успехом прошли в Бухаре, Нукусе и Самарканде.
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