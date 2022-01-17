https://uz.sputniknews.ru/20220117/naznachen-novyy-prokuror-andijanskoy-oblasti-22229506.html

Назначен новый прокурор Андижанской области

Назначен новый прокурор Андижанской области

Назначенцу всего 42 года. Ранее он был эск-заместителем прокурора Наманганской области.

2022-01-17T14:32+0500

2022-01-17T14:32+0500

2022-01-17T14:37+0500

общество

прокурор

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В хокимияте Андижанской области сообщили о назначении нового прокурора области, им стал Сирожиддин Эшкувватов.Известно, что ранее он работал первым заместителем прокурора Наманганской области. Назначенцу 42 года, он родом из Джизакской области. В 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2009 году – высшие учебные курсы при Генеральной прокуратуре.С 2011 по 2014 годы Сирожиддин Эшкувватов замещал начальника Управления следственного надзора Генеральной прокуратуры и руководил Информационно-аналитическим управлением.Напомним, прежний прокурор Гайрат Фозилов в декабре прошлого года был освобожден от должности из-за допущенных ошибок и недостатков в профессиональной деятельности.Читайте также:Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги >>В Ферганской области назначен новый прокурор >>

андижанская область

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прокурор, андижанская область