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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220117/naznachen-novyy-prokuror-andijanskoy-oblasti-22229506.html
Назначен новый прокурор Андижанской области
Назначен новый прокурор Андижанской области
Назначенцу всего 42 года. Ранее он был эск-заместителем прокурора Наманганской области.
2022-01-17T14:32+0500
2022-01-17T14:37+0500
общество
прокурор
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В хокимияте Андижанской области сообщили о назначении нового прокурора области, им стал Сирожиддин Эшкувватов.Известно, что ранее он работал первым заместителем прокурора Наманганской области. Назначенцу 42 года, он родом из Джизакской области. В 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2009 году – высшие учебные курсы при Генеральной прокуратуре.С 2011 по 2014 годы Сирожиддин Эшкувватов замещал начальника Управления следственного надзора Генеральной прокуратуры и руководил Информационно-аналитическим управлением.Напомним, прежний прокурор Гайрат Фозилов в декабре прошлого года был освобожден от должности из-за допущенных ошибок и недостатков в профессиональной деятельности.Читайте также:Мирзиёев уволил ряд чиновников и приказал вернуть заработанные деньги &gt;&gt;В Ферганской области назначен новый прокурор &gt;&gt;
андижанская область
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прокурор, андижанская область

Назначен новый прокурор Андижанской области

14:32 17.01.2022 (обновлено: 14:37 17.01.2022)
© Фото: хокимият Андижанской областиСирожиддин Эшкувватов
Сирожиддин Эшкувватов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Фото: хокимият Андижанской области
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Прокуратуру области возглавил 42-летний эск-заместитель прокурора Наманганской области.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В хокимияте Андижанской области сообщили о назначении нового прокурора области, им стал Сирожиддин Эшкувватов.
Известно, что ранее он работал первым заместителем прокурора Наманганской области. Назначенцу 42 года, он родом из Джизакской области.
В 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 2009 году – высшие учебные курсы при Генеральной прокуратуре.
С 2011 по 2014 годы Сирожиддин Эшкувватов замещал начальника Управления следственного надзора Генеральной прокуратуры и руководил Информационно-аналитическим управлением.
Напомним, прежний прокурор Гайрат Фозилов в декабре прошлого года был освобожден от должности из-за допущенных ошибок и недостатков в профессиональной деятельности.

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