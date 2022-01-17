https://uz.sputniknews.ru/20220117/pereval-kamchik-zamelo-snegom--video-22224541.html
Перевал Камчик замело снегом — видео
Перевал Камчик замело снегом — видео
Видимость сейчас составляет 300 метров. На помощь пришла снегоуборочная техника. Смотрите кадры, снятые очевидцами.
2022-01-17T12:00+0500
2022-01-17T12:00+0500
2022-01-17T12:00+0500
общество
камчик
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На перевале Камчик разбушевалась непогода: дорогу замело снегом. Очевидцы публикуют ролики, на которых видно, как снегоуборочные машины чистят трассу.Сейчас видимость на дороге составляет не более 300 метров, столбики термометры опустились до 0 градусов, в воздухе наблюдается повышенная влажность — 88%. Водителей, проезжающих через Камчик, просят соблюдать меры предосторожности: двигаться на безопасном расстоянии и не превышать скорость.Между тем синоптики регулярно призывают граждан быть осторожнее на перевале: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.Читайте также: Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео >>
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камчик
Перевал Камчик замело снегом — видео
Видимость сейчас составляет 300 метров. Какие меры предосторожности попросили соблюдать водителей — в материале.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На перевале Камчик разбушевалась непогода: дорогу замело снегом.
Очевидцы публикуют ролики, на которых видно, как снегоуборочные машины чистят трассу.
Сейчас видимость на дороге составляет не более 300 метров, столбики термометры опустились до 0 градусов, в воздухе наблюдается повышенная влажность — 88%.
Водителей, проезжающих через Камчик, просят соблюдать меры предосторожности: двигаться на безопасном расстоянии и не превышать скорость.
Между тем синоптики регулярно призывают граждан быть осторожнее на перевале: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.