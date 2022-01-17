https://uz.sputniknews.ru/20220117/podrostki-razbilis-na-sparke-v-tashkente-foto-jutkogo-dtp-22221469.html

Подростки разбились на "Спарке" в Ташкенте: кадры с места ДТП

Подростки разбились на "Спарке" в Ташкенте: кадры с места ДТП

Авария произошла сегодня ночью. Что известно о происшествии — в материале.

2022-01-17T10:00+0500

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происшествия

ташкент

дтп

авария

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Ташкенте случилось страшное ДТП, в результате которого погибли подростки.Трагедия произошла в Яшнабадском районе в 03.20. Как сообщили в столичном ГУВД, 16-летний молодой человек сел за руль автомобиля "Спарк", не имея при этом ни водительского удостоверения, ни доверенности. В какой-то момент подросток слишком разогнался, потерял управление и въехал в железную ограду на обочине дороги.В этот момент в машине также находился 13-летний пассажир. Оба скончались на месте от полученных травм.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или использования транспортных средств" Уголовного кодекса Узбекистана. Читайте также:Алламжонов предложил ужесточить наказание за пьяное вождение >>Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Damas: есть пострадавшие >>

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ташкент, дтп, авария