https://uz.sputniknews.ru/20220117/prodlyat-li-zimnie-kanikuly-do-marta-22220148.html

Продлят ли зимние каникулы до марта

Продлят ли зимние каникулы до марта

Ранее Министерство образования продлило школьные каникулы и организовало занятия для детей на период отдыха.

2022-01-17T08:30+0500

2022-01-17T08:30+0500

2022-01-17T08:30+0500

общество

каникулы

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана опровергли слухи о продлении школьных каникул.Так, в соцсетях стала распространяться информация о том, что учащиеся будут отдыхать до 1 марта. Однако каникулы продлятся лишь до 24 января.Данные меры были призваны предотвратить распространение коронавируса, сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.По телеканалам национальной телерадиокомпании и в социальных сетях министерства организована трансляция различных кружков для школьников.Читайте также:Школьникам вернули физкультуру >>UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов>>

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каникулы