https://uz.sputniknews.ru/20220117/prodlyat-li-zimnie-kanikuly-do-marta-22220148.html
Продлят ли зимние каникулы до марта
Продлят ли зимние каникулы до марта
Ранее Министерство образования продлило школьные каникулы и организовало занятия для детей на период отдыха.
2022-01-17T08:30+0500
2022-01-17T08:30+0500
2022-01-17T08:30+0500
общество
каникулы
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана опровергли слухи о продлении школьных каникул.Так, в соцсетях стала распространяться информация о том, что учащиеся будут отдыхать до 1 марта. Однако каникулы продлятся лишь до 24 января.Данные меры были призваны предотвратить распространение коронавируса, сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.По телеканалам национальной телерадиокомпании и в социальных сетях министерства организована трансляция различных кружков для школьников.Читайте также:Школьникам вернули физкультуру >>UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
каникулы
Продлят ли зимние каникулы до марта
Ранее Министерство образования продлило школьные каникулы и организовало занятия для детей на период отдыха.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана опровергли слухи о продлении школьных каникул.
Так, в соцсетях стала распространяться информация о том, что учащиеся будут отдыхать до 1 марта. Однако каникулы продлятся
лишь до 24 января.
Данные меры были призваны предотвратить распространение коронавируса, сезонного гриппа и дать возможность преподавателям и руководителям школ пройти обучение по новой Национальной учебной программе.
"В эти дни для эффективного использования времени учащихся организованы различные онлайн олимпиады, интеллектуальные игры, а также мероприятия, направленные на развитие культуры чтения книг", — сообщали в МНО.
По телеканалам национальной телерадиокомпании и в социальных сетях министерства организована трансляция различных кружков для школьников.