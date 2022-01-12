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Школьникам вернули физкультуру
Школьникам вернули физкультуру
С третьей четверти школьный предмет "физическая культура" будет преподаваться во всех классах даже там, где нет спортзала.
2022-01-12T17:07+0500
2022-01-12T17:07+0500
общество
школьники
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. После зимних каникул физкультура во всех школах Узбекистана будет преподаваться два часа в неделю, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО).Как отмечается, в зимний период этого учебного года занятия по физре были сокращены до одного часа в неделю в школах, где отсутствует спортзал. Коснулось это учеников 5-10 классов. Во вторник министр народного образования отменил данный порядок.Школьники Узбекистана ушли на зимние каникулы 28 декабря. Первоначально предполагалось, что продлятся они 14 календарных дней и 11 января возобновится учеба. Однако позже МНО приняло решение продлить отдых детям еще на две недели до 24 января.В ведомстве отметили, что это нужно для того, чтобы провести курсы повышения квалификации для директоров и учителей школ, а также предотвратить распространение сезонного гриппа среди детей.Дольше отдохнут также студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений. Они также вернутся за парты 24-го, а не 10 января, как предполагалось ранее.Как пояснили в Министерстве высшего и среднего специального образования, связано это с предоставлением большей самостоятельности 35 вузам страны. Это время понадобится для перехода на новую систему и изменения управленческого подхода.Читайте также:UzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов&gt;&gt;Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах&gt;&gt;
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школьники

Школьникам вернули физкультуру

17:07 12.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольник на перекладине, иллюстрация
Школьник на перекладине, иллюстрация - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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С третьей четверти школьный предмет "физическая культура" будет преподаваться во всех классах даже там, где нет спортзала.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. После зимних каникул физкультура во всех школах Узбекистана будет преподаваться два часа в неделю, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО).
Как отмечается, в зимний период этого учебного года занятия по физре были сокращены до одного часа в неделю в школах, где отсутствует спортзал. Коснулось это учеников 5-10 классов. Во вторник министр народного образования отменил данный порядок.
“С третьей четверти 2021-2022 учебного года предмет "физическая культура" будет преподаваться во всех классах по 2 (два) часа в неделю даже в общеобразовательных учреждениях, где нет спортзала”, — говорится в сообщении.
Школьники Узбекистана ушли на зимние каникулы 28 декабря. Первоначально предполагалось, что продлятся они 14 календарных дней и 11 января возобновится учеба. Однако позже МНО приняло решение продлить отдых детям еще на две недели до 24 января.
В ведомстве отметили, что это нужно для того, чтобы провести курсы повышения квалификации для директоров и учителей школ, а также предотвратить распространение сезонного гриппа среди детей.
Дольше отдохнут также студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений. Они также вернутся за парты 24-го, а не 10 января, как предполагалось ранее.
Как пояснили в Министерстве высшего и среднего специального образования, связано это с предоставлением большей самостоятельности 35 вузам страны. Это время понадобится для перехода на новую систему и изменения управленческого подхода.
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