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Сколько денег получат туроператоры за каждого туриста — новая сумма
Сколько денег получат туроператоры за каждого туриста — новая сумма
С 1 мая 2022 года молодежные предпринимательские инициативы в сфере туризма поддержат грантами в размере 50 млн сумов.
2022-01-17T18:25+0500
2022-01-17T20:08+0500
туризм
туризм
чартер
компенсация
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Весь 2022 год часть затрат субъектов туристской отрасли и авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из-за рубежа в Узбекистан будет компенсироваться за счет средств госбюджета в размере 10 долларов США. Соответствующий указ подписал президент.В зимний период — с 20 ноября по 20 февраля — сумма компенсации устанавливается в размере 25 долларов США за каждого иностранного туриста в том случае, если он пребывает в республике не менее пяти ночей.С 1 мая 2022 года молодежные предпринимательские инициативы в сфере туризма поддержат грантами в размере 50 млн сумов. Планируется распределить в общей сложности до 10 млрд сумов, за счет средств, выделяемых из госбюджета Фонду поддержки туризма и спорта.При этом средства будут направлены:С 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 года министерство финансов будет ежемесячно выделять из госбюджета по 2,5 млрд сумов Фонду поддержки туризма и спорта.Дополнительное стимулирование работников Министерства туризма и спорта за счет средств Фонда поддержки туризма и спорта осуществляется в зависимости от эффективности их деятельности (KPI) и достигнутых результатов.Читайте также: В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда &gt;&gt;Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц &gt;&gt;
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туризм, чартер, компенсация

Сколько денег получат туроператоры за каждого туриста — новая сумма

18:25 17.01.2022 (обновлено: 20:08 17.01.2022)
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Бухара, старый город - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
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С 1 мая 2022 года молодежные предпринимательские инициативы в сфере туризма поддержат грантами в размере 50 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Весь 2022 год часть затрат субъектов туристской отрасли и авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из-за рубежа в Узбекистан будет компенсироваться за счет средств госбюджета в размере 10 долларов США. Соответствующий указ подписал президент.
В зимний период — с 20 ноября по 20 февраля — сумма компенсации устанавливается в размере 25 долларов США за каждого иностранного туриста в том случае, если он пребывает в республике не менее пяти ночей.
Компенсационные выплаты

Компенсация была введена с 1 января 2020 года. Ее сумма составляла 20 долларов за одного туриста (в зимний сезон — 50 долларов).

С 1 мая 2022 года молодежные предпринимательские инициативы в сфере туризма поддержат грантами в размере 50 млн сумов. Планируется распределить в общей сложности до 10 млрд сумов, за счет средств, выделяемых из госбюджета Фонду поддержки туризма и спорта.
При этом средства будут направлены:
на создание современного веб-сайта, принимающего онлайн-платежи, участие в туристских выставках и ярмарках в зарубежных странах;
при условии организации туров в Узбекистан не менее, чем для 200 иностранных туристов в течение трех лет.
С 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 года министерство финансов будет ежемесячно выделять из госбюджета по 2,5 млрд сумов Фонду поддержки туризма и спорта.
Дополнительное стимулирование работников Министерства туризма и спорта за счет средств Фонда поддержки туризма и спорта осуществляется в зависимости от эффективности их деятельности (KPI) и достигнутых результатов.

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