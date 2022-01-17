https://uz.sputniknews.ru/20220117/skolko-deneg-poluchat-turoperatory-za-kajdogo-turista--novaya-summa-22235879.html

Сколько денег получат туроператоры за каждого туриста — новая сумма

Сколько денег получат туроператоры за каждого туриста — новая сумма

С 1 мая 2022 года молодежные предпринимательские инициативы в сфере туризма поддержат грантами в размере 50 млн сумов.

2022-01-17T18:25+0500

2022-01-17T18:25+0500

2022-01-17T20:08+0500

туризм

туризм

чартер

компенсация

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Весь 2022 год часть затрат субъектов туристской отрасли и авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из-за рубежа в Узбекистан будет компенсироваться за счет средств госбюджета в размере 10 долларов США. Соответствующий указ подписал президент.В зимний период — с 20 ноября по 20 февраля — сумма компенсации устанавливается в размере 25 долларов США за каждого иностранного туриста в том случае, если он пребывает в республике не менее пяти ночей.С 1 мая 2022 года молодежные предпринимательские инициативы в сфере туризма поддержат грантами в размере 50 млн сумов. Планируется распределить в общей сложности до 10 млрд сумов, за счет средств, выделяемых из госбюджета Фонду поддержки туризма и спорта.При этом средства будут направлены:С 1 февраля 2022 года по 1 января 2023 года министерство финансов будет ежемесячно выделять из госбюджета по 2,5 млрд сумов Фонду поддержки туризма и спорта.Дополнительное стимулирование работников Министерства туризма и спорта за счет средств Фонда поддержки туризма и спорта осуществляется в зависимости от эффективности их деятельности (KPI) и достигнутых результатов.Читайте также: В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда >>Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц >>

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туризм, чартер, компенсация