https://uz.sputniknews.ru/20220117/v-national-geographic-poyavilas-statya-o-drevnix-chudesax-samarkanda-22220433.html

В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда

В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда

Что должен увидеть каждый турист, интересующийся историей древнего Самарканда, читайте в материале.

2022-01-17T09:00+0500

2022-01-17T09:00+0500

2022-01-17T11:07+0500

общество

самарканд

история

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Журнал National Geographic опубликовал статью под названием "Споры, стоящие за древними чудесами города Шелкового пути". В ней автор рассказал об исторических достопримечательностях Самарканда.В материале говорится, что бирюзовые купола и сверкающая мечеть Биби-Ханум — то, что обязательно должен увидеть любой путешественник, мечтающий познакомиться с древним городом. Однако не все культурные объекты сохранились в изначальном виде, подчеркивает National Geographic. Вопрос их реставрации стал причиной многочисленных споров среди посетителей, местных жителей, ученых и международных организаций.В National Geographic между тем убеждены: без реставрации история Узбекистана могла бы быть потеряна навсегда. Восстанавливать культурные памятники необходимо, чем власти и занимаются.Правительство республики активно сотрудничает с ЮНЕСКО в вопросах защиты и сохранения достопримечательностей. Ранее Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году. Среди мест, которые эксперты порекомендовали посетить путешественникам, был в том числе Самарканд. Путешественникам посоветовали побывать на Международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари". СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана >>Ранее Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год. Республика обогнала в рейтинге Францию, Германию и Швейцарию.В конце 2021-го газета The Times назвала Узбекистан одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян >>Почему россияне выбирают Новый Год в Узбекистане – видео >>

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самарканд, история