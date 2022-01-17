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В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда
В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда
Что должен увидеть каждый турист, интересующийся историей древнего Самарканда, читайте в материале.
2022-01-17T09:00+0500
2022-01-17T11:07+0500
общество
самарканд
история
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Журнал National Geographic опубликовал статью под названием "Споры, стоящие за древними чудесами города Шелкового пути". В ней автор рассказал об исторических достопримечательностях Самарканда.В материале говорится, что бирюзовые купола и сверкающая мечеть Биби-Ханум — то, что обязательно должен увидеть любой путешественник, мечтающий познакомиться с древним городом. Однако не все культурные объекты сохранились в изначальном виде, подчеркивает National Geographic. Вопрос их реставрации стал причиной многочисленных споров среди посетителей, местных жителей, ученых и международных организаций.В National Geographic между тем убеждены: без реставрации история Узбекистана могла бы быть потеряна навсегда. Восстанавливать культурные памятники необходимо, чем власти и занимаются.Правительство республики активно сотрудничает с ЮНЕСКО в вопросах защиты и сохранения достопримечательностей. Ранее Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году. Среди мест, которые эксперты порекомендовали посетить путешественникам, был в том числе Самарканд. Путешественникам посоветовали побывать на Международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари". СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана &gt;&gt;Ранее Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год. Республика обогнала в рейтинге Францию, Германию и Швейцарию.В конце 2021-го газета The Times назвала Узбекистан одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Читайте также:Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян &gt;&gt;Почему россияне выбирают Новый Год в Узбекистане – видео &gt;&gt;
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самарканд, история

В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда

09:00 17.01.2022 (обновлено: 11:07 17.01.2022)
© Unsplash / Artem BryzgalovСамарканд
Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Unsplash / Artem Bryzgalov
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Что должен увидеть каждый турист, интересующийся историей древнего города, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Журнал National Geographic опубликовал статью под названием "Споры, стоящие за древними чудесами города Шелкового пути".
В ней автор рассказал об исторических достопримечательностях Самарканда.
В материале говорится, что бирюзовые купола и сверкающая мечеть Биби-Ханум — то, что обязательно должен увидеть любой путешественник, мечтающий познакомиться с древним городом.
Однако не все культурные объекты сохранились в изначальном виде, подчеркивает National Geographic. Вопрос их реставрации стал причиной многочисленных споров среди посетителей, местных жителей, ученых и международных организаций.

"Некоторые говорят, что ремонт необходим для защиты этих мест и получения жизненно важных доходов от туризма. Другие возражают, отмечая, что небрежная реставрация повреждает оригинальные постройки и сопровождается сносом кварталов, которые считаются недостойными для сохранения", — говорится в статье.

В National Geographic между тем убеждены: без реставрации история Узбекистана могла бы быть потеряна навсегда. Восстанавливать культурные памятники необходимо, чем власти и занимаются.
Правительство республики активно сотрудничает с ЮНЕСКО в вопросах защиты и сохранения достопримечательностей.
Ранее Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году. Среди мест, которые эксперты порекомендовали посетить путешественникам, был в том числе Самарканд.
Путешественникам посоветовали побывать на Международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари".
СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана >>
Ранее Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год. Республика обогнала в рейтинге Францию, Германию и Швейцарию.
В конце 2021-го газета The Times назвала Узбекистан одним из самых "умопомрачительных мест для отдыха".
Издание Country and Town, в свою очередь, опубликовало статью о горнолыжном досуге в республике. В материале говорилось, что у курорта "Амирсой" есть все шансы превратиться "в нечто большее, чем Сочи".
Между тем, согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.
Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.
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