https://uz.sputniknews.ru/20220117/tashkent-prizyvaet-sosedey-i-kitay-uskorit-priznanie-covid-sertifikatov-22238366.html

Ташкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов

Ташкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов

В Узбекистане уверены, что для ускорения развития сферы туризма необходимо упростить карантинные меры для привитых туристов и восстановить стабильный поток авиарейсов между странами.

2022-01-17T20:19+0500

2022-01-17T20:19+0500

2022-01-17T20:19+0500

общество

узбекистан

ташкент

китай

туризм

карантин

сертификат

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Узбекистана призывают Китай и страны Центральной Азии ускорить взаимное признание сертификатов вакцинации против коронавируса и упростить карантинные меры для привитых туристов.Об этом в понедельник заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли страны Сардор Умурзаков на торгово-экономическом форуме Китая и стран Центральной Азии, прошедшем в режиме видеоконференции.Вице-премьер Узбекистана отметил, что страны Центральной Азии и Китай принимают широкомасштабные адресные меры по защите и восстановлению туристического сектора экономики. Ожидается, что в постковидный период туристические потоки превысят допандемийные показатели, добавил он. По его словам, для ускорения развития сферы туризма также необходимо упростить карантинные меры для привитых туристов и восстановить стабильный поток авиарейсов между странами.Между тем, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Накануне прирост заболевших COVID впервые с августа превысил 1 тысячу. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Узбекистане составляет 206 122 человека, умерших – 1518, выздоровевших – 199 193, на лечении находятся 5411 пациентов.Вакцинация населения проводится с 1 апреля 2021. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech и китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

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узбекистан, ташкент, китай, туризм, карантин, сертификат