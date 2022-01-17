Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220117/tashkent-prizyvaet-sosedey-i-kitay-uskorit-priznanie-covid-sertifikatov-22238366.html
Ташкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов
Ташкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов
В Узбекистане уверены, что для ускорения развития сферы туризма необходимо упростить карантинные меры для привитых туристов и восстановить стабильный поток авиарейсов между странами.
2022-01-17T20:19+0500
2022-01-17T20:19+0500
общество
узбекистан
ташкент
китай
туризм
карантин
сертификат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549503_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1212146f3da80518437d1606f7dc6dfa.jpg
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Узбекистана призывают Китай и страны Центральной Азии ускорить взаимное признание сертификатов вакцинации против коронавируса и упростить карантинные меры для привитых туристов.Об этом в понедельник заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли страны Сардор Умурзаков на торгово-экономическом форуме Китая и стран Центральной Азии, прошедшем в режиме видеоконференции.Вице-премьер Узбекистана отметил, что страны Центральной Азии и Китай принимают широкомасштабные адресные меры по защите и восстановлению туристического сектора экономики. Ожидается, что в постковидный период туристические потоки превысят допандемийные показатели, добавил он. По его словам, для ускорения развития сферы туризма также необходимо упростить карантинные меры для привитых туристов и восстановить стабильный поток авиарейсов между странами.Между тем, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Накануне прирост заболевших COVID впервые с августа превысил 1 тысячу. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Узбекистане составляет 206 122 человека, умерших – 1518, выздоровевших – 199 193, на лечении находятся 5411 пациентов.Вакцинация населения проводится с 1 апреля 2021. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech и китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
узбекистан
ташкент
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549503_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4e00b26ef6b6ecc1c398a34c7cf59d91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, ташкент, китай, туризм, карантин, сертификат

Ташкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов

20:19 17.01.2022
© Depositphotos / olly18Мужчина с чемоданом путешествует
Мужчина с чемоданом путешествует - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Depositphotos / olly18
Подписаться на
В Узбекистане уверены, что для ускорения развития сферы туризма необходимо упростить карантинные меры для привитых туристов и восстановить стабильный поток авиарейсов между странами.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Власти Узбекистана призывают Китай и страны Центральной Азии ускорить взаимное признание сертификатов вакцинации против коронавируса и упростить карантинные меры для привитых туристов.
Об этом в понедельник заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли страны Сардор Умурзаков на торгово-экономическом форуме Китая и стран Центральной Азии, прошедшем в режиме видеоконференции.

"Продолжающаяся пандемия негативно отражается на туристической отрасли. Считаю, что в данной ситуации необходимо ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации", — сказал Умурзаков.

Вице-премьер Узбекистана отметил, что страны Центральной Азии и Китай принимают широкомасштабные адресные меры по защите и восстановлению туристического сектора экономики. Ожидается, что в постковидный период туристические потоки превысят допандемийные показатели, добавил он.
По его словам, для ускорения развития сферы туризма также необходимо упростить карантинные меры для привитых туристов и восстановить стабильный поток авиарейсов между странами.
Между тем, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Накануне прирост заболевших COVID впервые с августа превысил 1 тысячу.
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Узбекистане составляет 206 122 человека, умерших – 1518, выздоровевших – 199 193, на лечении находятся 5411 пациентов.
Вакцинация населения проводится с 1 апреля 2021. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech и китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:19Ташкент призывает соседей и Китай ускорить признание COVID-сертификатов
20:00Видео: ВВП Узбекистана может вырасти еще на 5-6% – эксперт
19:57В Казахстане задержали узбекистанца, подозреваемого в участии в беспорядках
19:20Когда в Узбекистане чаще всего играют свадьбы
18:25Сколько денег получат туроператоры за каждого туриста — новая сумма
17:24Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео
17:00Как депутат из Нурафшана обучает дошкольников русскому языку — фото
16:58Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
16:40Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото
16:03Шерзод Кудбиев высказался о подоходном налоге для мигрантов
15:53Глава ГНК пояснил, грозят ли бизнесменам санкции за неиспользование "E-aktiv"
15:09ЧП в аэропорту: самолет UzAirways выкатился за пределы посадочной полосы
14:32Назначен новый прокурор Андижанской области
14:21"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:50Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
13:36Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона"
13:24В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко
13:03Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
12:44Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу
12:38Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео