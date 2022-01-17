Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220117/v-aeroportu-kieva-pytalis-zaderjat-eks-prezidenta-poroshenko-22227172.html
В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко
В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев несмотря на обвинения в госизмене.
2022-01-17T13:24+0500
2022-01-17T13:30+0500
в мире
задержание
аэропорт
киев
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1222/44/12224433_0:29:3045:1742_1920x0_80_0_0_b2050cf185772974055ce53efe3b9dd1.jpg
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Петр Порошенко прилетел в Киев, однако не успел выйти из аэропорта, как его пытались задержать правоохранители, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию телеканала "Прямой". Сотрудники Госбюро расследований встретили бывшего главу Украины на паспортном контроле и зачитали ему повестку на заседание суда по избранию меры пресечения. В документе говорится, что бывший президент задержан. После этого депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.Ранее Печерский суд Киева выдал разрешение на задержание экс-президента. Сегодня состоится заседание по делу о госизмене. в которой обвиняют бывшего главу государства.В комментарии журналистам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", — сказал он, подчеркнув, что заведенное на него дело — это пересечение властью "красных линий".Тем временем площадь перед киевским аэропортом "Жуляны" заполнена сторонниками Порошенко.Читайте также:Зеленский объявил войну России &gt;&gt;На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине &gt;&gt;
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1222/44/12224433_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_0a91fe3cf7188b2fd27da9c80ccb8d31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
задержание, аэропорт, киев, петр порошенко

В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко

13:24 17.01.2022 (обновлено: 13:30 17.01.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в ГБР - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев несмотря на обвинения в госизмене.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Петр Порошенко прилетел в Киев, однако не успел выйти из аэропорта, как его пытались задержать правоохранители, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию телеканала "Прямой".
Сотрудники Госбюро расследований встретили бывшего главу Украины на паспортном контроле и зачитали ему повестку на заседание суда по избранию меры пресечения. В документе говорится, что бывший президент задержан.
После этого депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.
Ранее Печерский суд Киева выдал разрешение на задержание экс-президента. Сегодня состоится заседание по делу о госизмене. в которой обвиняют бывшего главу государства.
В чем обвиняют Порошенко

Петра Порошенко обвиняют в том, что будучи президентом он способствовал подписанию соглашений о поставке угля из самопровозглашенных республик Донбасса в Украину.

В комментарии журналистам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", — сказал он, подчеркнув, что заведенное на него дело — это пересечение властью "красных линий".
Тем временем площадь перед киевским аэропортом "Жуляны" заполнена сторонниками Порошенко.

Читайте также:

Зеленский объявил войну России >>
На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:09ЧП в аэропорту: самолет UzAirways выкатился за пределы посадочной полосы
14:32Назначен новый прокурор Андижанской области
14:21"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:50Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
13:36Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона"
13:24В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко
13:03Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
12:44Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу
12:38Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео
12:30ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
12:14Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
12:00Перевал Камчик замело снегом — видео
11:30Новый антирекорд: впервые прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу
11:00Лукашенко ответил, кто был автором операции ОДКБ в Казахстане — видео
10:30Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео
10:00Подростки разбились на "Спарке" в Ташкенте: кадры с места ДТП
09:30Зачем нужно сдавать экспресс-тест на COVID прибывающим в Узбекистан
09:00В National Geographic появилась статья о "древних чудесах" Самарканда
08:30Продлят ли зимние каникулы до марта
07:00Что будет со зрением, если есть один апельсин в день