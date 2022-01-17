В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Петр Порошенко прилетел в Киев, однако не успел выйти из аэропорта, как его пытались задержать правоохранители, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию телеканала "Прямой". Сотрудники Госбюро расследований встретили бывшего главу Украины на паспортном контроле и зачитали ему повестку на заседание суда по избранию меры пресечения. В документе говорится, что бывший президент задержан. После этого депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.Ранее Печерский суд Киева выдал разрешение на задержание экс-президента. Сегодня состоится заседание по делу о госизмене. в которой обвиняют бывшего главу государства.В комментарии журналистам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", — сказал он, подчеркнув, что заведенное на него дело — это пересечение властью "красных линий".Тем временем площадь перед киевским аэропортом "Жуляны" заполнена сторонниками Порошенко.Читайте также:Зеленский объявил войну России >>На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине >>
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев несмотря на обвинения в госизмене.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Петр Порошенко прилетел в Киев, однако не успел выйти из аэропорта, как его пытались задержать правоохранители, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию телеканала "Прямой".
Сотрудники Госбюро расследований встретили бывшего главу Украины на паспортном контроле и зачитали ему повестку на заседание суда по избранию меры пресечения. В документе говорится, что бывший президент задержан.
После этого депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.
Ранее Печерский суд Киева выдал разрешение на задержание экс-президента. Сегодня состоится заседание по делу о госизмене. в которой обвиняют бывшего главу государства.
В чем обвиняют Порошенко
Петра Порошенко обвиняют в том, что будучи президентом он способствовал подписанию соглашений о поставке угля из самопровозглашенных республик Донбасса в Украину.
В комментарии журналистам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", — сказал он, подчеркнув, что заведенное на него дело — это пересечение властью "красных линий".
Тем временем площадь перед киевским аэропортом "Жуляны" заполнена сторонниками Порошенко.