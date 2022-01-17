https://uz.sputniknews.ru/20220117/v-aeroportu-kieva-pytalis-zaderjat-eks-prezidenta-poroshenko-22227172.html

В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко

В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев несмотря на обвинения в госизмене.

2022-01-17T13:24+0500

2022-01-17T13:24+0500

2022-01-17T13:30+0500

в мире

задержание

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Петр Порошенко прилетел в Киев, однако не успел выйти из аэропорта, как его пытались задержать правоохранители, передает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию телеканала "Прямой". Сотрудники Госбюро расследований встретили бывшего главу Украины на паспортном контроле и зачитали ему повестку на заседание суда по избранию меры пресечения. В документе говорится, что бывший президент задержан. После этого депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.Ранее Печерский суд Киева выдал разрешение на задержание экс-президента. Сегодня состоится заседание по делу о госизмене. в которой обвиняют бывшего главу государства.В комментарии журналистам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", — сказал он, подчеркнув, что заведенное на него дело — это пересечение властью "красных линий".Тем временем площадь перед киевским аэропортом "Жуляны" заполнена сторонниками Порошенко.Читайте также:Зеленский объявил войну России >>На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине >>

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