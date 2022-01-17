https://uz.sputniknews.ru/20220117/vostochnyy-goroskop-dlya-petuxa2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22237224.html

Восточный гороскоп для Петуха–2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Петуха–2022: самый подробный прогноз

2022-й принесет людям, родившимся в год Петуха, и невероятные победы, и горькие разочарования. Однако отчаиваться не стоит, потому что после каждой неудачи Петуха ждет возможность изменить все к лучшему.

2022-01-17T23:15+0500

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2022-01-17T23:15+0500

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гороскоп

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Петуха? О самых важных моментах, которые ждут Петухов в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Петуха – описание знакаРодились: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029У покровителя 2022 года – Тигра – и Петуха нет ярко выраженной совместимости, и тем не менее, в чем-то они совпадают. Петух – птица сильная, с развитыми лидерскими качествами. Поэтому и люди, рожденные в год Петуха, обычно уверены в себе. Они любят побеждать, для них важно продвигаться по карьерной лестнице.Впрочем, стремление Петуха к успеху иногда может обернуться против него же самого. Если Петух слишком амбициозен, малейшая неудача может бить по его самооценке, поэтому важно объективно воспринимать свои возможности, не преувеличивая их.Хотя в случае провала Петух, наоборот, свои таланты преуменьшает. Этому знаку присущи перепады из крайности в крайность: то Петух уверен, что завтра покорит мир, то считает себя полнейшим неудачником. Поэтому важно, чтобы Петуха окружали люди, которые хвалят и поддерживают его в сложные моменты.В любви Петух проявляет себя как трепетный и нежный партнер. Независимо от пола Петух в отношениях – истинный рыцарь, для семьи готов совершать подвиги: перерабатывать, чтобы обеспечить близких всем необходимым, делать им щедрые подарки, устраивать сюрпризы. К слову, подарки Петух выбирает хорошие – у него развит вкус, он любит все красивое и качественное, что проявляется и в его внешнем виде.Кроме этого, Петух стремится оберегать родных людей от проблем – на него всегда можно положиться в случае беды. Есть только два "но". Первое – надо понимать, что человек, который может решить чужие проблемы, по характеру является командиром. Так что не стоит обижаться на Петуха, когда он раздает указания.А во-вторых, доверять секреты Петуху не стоит. В конфликтных ситуациях он бывает импульсивным и, споря с обидчиком, может случайно сказать лишнего, о чем потом будет жалеть. А еще разгневанный Петух часто бестактен, и в 2022 году ему стоит контролировать свою речь, чтобы добиться успеха.Общий гороскоп для Петуха – 2022Все, что нужно понять Петуху в 2022 году: наступило время переосмысления целей и приоритетов. И если что-то не получается, значит, судьба заставляет Петухов подумать – может, изменить путь к заветной мечте или пробовать реализовать ее в другой компании? Все проблемы важно воспринимать как закалку на будущее – став сильнее, Петухи добьются новых высот и в конце года поймут, что все сложности пошли им только на пользу.Гороскоп карьеры для Петуха – 2022Петухов, штурмовавших карьерную лестницу, приятные новости ждут уже в начале года – до апреля им могут предложить возглавить серьезный проект или перейти на новую должность. А вот Петухи, недовольные нынешним местом работы, задумаются об увольнении по собственному. Натолкнет их на эту мысль кризисный момент в коллективе. Важно не наломать дров и не уходить в никуда. А своевременный поиск нового места службы окажется удачным – вас будет ждать много интересных задач и стабильный доход.Во второй половине года фортуна улыбнется многим Петухам, у которых есть хобби – они поймут, как монетизировать свое развлечение.Любовный гороскоп для Петуха – 2022Поскольку Петухи будут погружены в работу, небольшой кризис в отношениях не заставит себя ждать. Вторая половина может упрекнуть вас в невнимательности. Однако Петухи – прирожденные ораторы, поэтому не скупитесь на нежные слова, и у вас получится погасить конфликт.Одиноким Петухам же астрологи советуют наконец-то обратить внимание на человека, который давно находится рядом с вами, поддерживает и ничего не требует взамен? То, что вы принимали за дружбу между мужчиной и женщиной, вполне может оказаться сильной любовью.Гороскоп здоровья для Петуха – 2022В сфере здоровья Петухов ждет спокойный год. Единственное, что угрожает представителям этого знака – проблемы с желудком и гиподинамия. Поэтому важно придерживаться здорового рациона питания и чаще выходить на прогулку.Читайте также:Восточный гороскоп для Cобаки-2022: самый подробный прогноз >>Восточный гороскоп для Дракона-2022: самый подробный прогноз >>

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