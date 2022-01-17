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"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
Тихоокеанский флот ждет серьезное пополнение — модернизированные атомные подводные лодки 949АМ "Антей".
2022-01-17T14:21+0500
2022-01-17T14:22+0500
россия
авианосец
флот
подводная лодка
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По информации источника РИА Новости в судостроительной отрасли, они способны взять на борт больше крылатых ракет, чем любой другой корабль ВМФ. А по характеристикам и боевым возможностям вплотную приблизятся к АПЛ последнего, четвертого, поколения.Ракетная платформаВосемь атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) проекта 949А несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Лодки регулярно уходят в длительные патрулирования по Мировому океану, участвуют в учениях. "Антеи", как и бомбардировщики Ту-22М3, — козыри российского флота в противостоянии с авианосными ударными группами. Их единственный недостаток — возраст.Самой молодой лодке К-150 "Томск" в этом году исполняется 26 лет, остальным уже за 30 — многовато для военно-морской техники. Однако Минобороны не спешит списывать "Антеи", хотя строятся АПЛ следующего поколения.Программу модернизации разработали в 2010-х. Первым АПРК обновленного проекта 949АМ станет К-132 "Иркутск" (на службе с 1988-го). Крейсер в ремонте более 13 лет, но к реальной модернизации по ряду причин приступили лишь в 2019-м. Возвращение АПЛ в строй на Тихоокеанский флот ожидается в этом году.В первую очередь "Иркутску" обновят вооружение: вместо тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит" — более легкие и мощные "Ониксы" и "Калибры". Причем количество увеличат до 72 единиц. Такого арсенала нет ни у одного вымпела ВМФ России. При этом "Антею" даже не пришлось переделывать корпус — модифицировали только пусковые контейнеры.Новая жизнь АПЛОдного неполного залпа такого АПРК хватит для гарантированного уничтожения авианосной группы — системы корабельной ПВО, способной отразить сразу несколько десятков высокоскоростных боеприпасов, не существует. К тому же боевая мощь "Антеев" будет только расти. Совсем скоро на вооружение массово пойдут гиперзвуковые "Цирконы", размещаемые в тех же установках, что и "Калибры". Даже на Западе признают: сбивать новейшие российские ПКР нечем.Боевая информационно-управляющая система (БИУС) "Омнибус-М" упростит и автоматизирует многие процессы. Кроме того, обновится почти вся электронная начинка, на лодку установят современные средства связи и гидроакустический комплекс."Модернизация позволит продлить срок эксплуатации минимум на десять лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота", — говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу.Следом за "Иркутском" на верфи отправится К-442 "Челябинск". Работы продлятся до 2025-го.Атомный охотникПодводные лодки 949А в 1980-90-х были настоящим прорывом. Это новый этап развития атомных крейсеров, которые, согласно концепции асимметричного ответа, противостояли авианосным ударным соединениям. По сравнению с предшественниками проектов 659 и 675 эти АПЛ меньше "шумели", были более скоростными, располагали втрое большим боезапасом и кардинально улучшенным вооружением.Их основной "аргумент" — 24 сверхзвуковых противокорабельных ракеты "Гранит", которые идут к цели на высотах от 25 метров до 17 километров и разгоняются до двух с половиной чисел Маха. Считается, что всего один боеприпас с 750-килограммовой проникающей боевой частью выведет из строя надводный корабль первого ранга. "Граниты" разместили вне прочного корпуса, в боковых контейнерах, наклоненных вперед на 40 градусов. Кроме того, на каждом корабле — два 650-миллиметровых и четыре 533-миллиметровых торпедных аппаратов с 28 торпедами.Главная энергетическая установка — блочная: два ядерных реактора и две паровые турбины общей мощностью 98 тысяч лошадиных сил. Для вспомогательных функций есть пара дизель-генераторов на 8700 лошадиных сил. Дальность плавания не ограничена, автономность — около 120 суток. Экипаж относительно невелик — 107 подводников.Ударный тандемВпрочем, командование флота не делает ставку исключительно на модернизацию. В приоритете — закупка многоцелевых АПРК четвертого поколения 885М "Ясень-М". Сейчас у ВМФ три таких крейсера — К-561 "Казань" и К-573 "Новосибирск", а также головной — К-560 "Северодвинск".У них оптимизированные обводы корпусов, обновленная элементная база радиоэлектронного вооружения, передовые оборудование и материалы. Примечательно, что все компоненты производятся в России. Ранее многое закупали в странах бывшего СССР.Помимо десяти 533-миллиметровых торпедных аппаратов, на "Ясенях" — восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой по пять "Калибров". В зависимости от задачи — разных модификаций: противокорабельных, противолодочных или для ударов по наземным целям. Лодка может нести и более мощные П-800 "Оникс" для стрельбы по крупным надводным целям, а также перспективные "Цирконы".Крейсеры нового и предыдущего поколений планируют применять в тесной связке. "Антеи" будут "плавучими арсеналами", а менее заметные "Ясени" станут вести разведку и выдавать целеуказание.Читайте также:Российская армия шагнула в новую "Эпоху" "умных" БМП &gt;&gt;Для чего корабли Каспийской флотилии перебазированы в Каспийск &gt;&gt;
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Андрей Коц
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авианосец, флот, подводная лодка

"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев

14:21 17.01.2022 (обновлено: 14:22 17.01.2022)
© Sputnik / Sergey SafronovАтомная подводная лодка "Тверь" (проект 949а)
Атомная подводная лодка Тверь (проект 949а) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Sergey Safronov
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Андрей Коц - Sputnik Узбекистан
Андрей Коц
Все материалы
Тихоокеанский флот ждет серьезное пополнение — модернизированные атомные подводные лодки 949АМ "Антей".
По информации источника РИА Новости в судостроительной отрасли, они способны взять на борт больше крылатых ракет, чем любой другой корабль ВМФ. А по характеристикам и боевым возможностям вплотную приблизятся к АПЛ последнего, четвертого, поколения.

Ракетная платформа

Восемь атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) проекта 949А несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Лодки регулярно уходят в длительные патрулирования по Мировому океану, участвуют в учениях. "Антеи", как и бомбардировщики Ту-22М3, — козыри российского флота в противостоянии с авианосными ударными группами. Их единственный недостаток — возраст.
Самой молодой лодке К-150 "Томск" в этом году исполняется 26 лет, остальным уже за 30 — многовато для военно-морской техники. Однако Минобороны не спешит списывать "Антеи", хотя строятся АПЛ следующего поколения.
Программу модернизации разработали в 2010-х. Первым АПРК обновленного проекта 949АМ станет К-132 "Иркутск" (на службе с 1988-го). Крейсер в ремонте более 13 лет, но к реальной модернизации по ряду причин приступили лишь в 2019-м. Возвращение АПЛ в строй на Тихоокеанский флот ожидается в этом году.
© FotoАПЛ К-132 "Иркутск"
АПЛ К-132 Иркутск - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
АПЛ К-132 "Иркутск"
© Foto
В первую очередь "Иркутску" обновят вооружение: вместо тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит" — более легкие и мощные "Ониксы" и "Калибры". Причем количество увеличат до 72 единиц. Такого арсенала нет ни у одного вымпела ВМФ России. При этом "Антею" даже не пришлось переделывать корпус — модифицировали только пусковые контейнеры.

Новая жизнь АПЛ

Одного неполного залпа такого АПРК хватит для гарантированного уничтожения авианосной группы — системы корабельной ПВО, способной отразить сразу несколько десятков высокоскоростных боеприпасов, не существует. К тому же боевая мощь "Антеев" будет только расти. Совсем скоро на вооружение массово пойдут гиперзвуковые "Цирконы", размещаемые в тех же установках, что и "Калибры". Даже на Западе признают: сбивать новейшие российские ПКР нечем.
Боевая информационно-управляющая система (БИУС) "Омнибус-М" упростит и автоматизирует многие процессы. Кроме того, обновится почти вся электронная начинка, на лодку установят современные средства связи и гидроакустический комплекс.
"Модернизация позволит продлить срок эксплуатации минимум на десять лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота", — говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Атомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Следом за "Иркутском" на верфи отправится К-442 "Челябинск". Работы продлятся до 2025-го.

Атомный охотник

Подводные лодки 949А в 1980-90-х были настоящим прорывом. Это новый этап развития атомных крейсеров, которые, согласно концепции асимметричного ответа, противостояли авианосным ударным соединениям. По сравнению с предшественниками проектов 659 и 675 эти АПЛ меньше "шумели", были более скоростными, располагали втрое большим боезапасом и кардинально улучшенным вооружением.
© Sputnik / Юрий КаверАтомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей"
Атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А Антей - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей"
© Sputnik / Юрий Кавер
Их основной "аргумент" — 24 сверхзвуковых противокорабельных ракеты "Гранит", которые идут к цели на высотах от 25 метров до 17 километров и разгоняются до двух с половиной чисел Маха. Считается, что всего один боеприпас с 750-килограммовой проникающей боевой частью выведет из строя надводный корабль первого ранга. "Граниты" разместили вне прочного корпуса, в боковых контейнерах, наклоненных вперед на 40 градусов. Кроме того, на каждом корабле — два 650-миллиметровых и четыре 533-миллиметровых торпедных аппаратов с 28 торпедами.
Главная энергетическая установка — блочная: два ядерных реактора и две паровые турбины общей мощностью 98 тысяч лошадиных сил. Для вспомогательных функций есть пара дизель-генераторов на 8700 лошадиных сил. Дальность плавания не ограничена, автономность — около 120 суток. Экипаж относительно невелик — 107 подводников.

Ударный тандем

Впрочем, командование флота не делает ставку исключительно на модернизацию. В приоритете — закупка многоцелевых АПРК четвертого поколения 885М "Ясень-М". Сейчас у ВМФ три таких крейсера — К-561 "Казань" и К-573 "Новосибирск", а также головной — К-560 "Северодвинск".
У них оптимизированные обводы корпусов, обновленная элементная база радиоэлектронного вооружения, передовые оборудование и материалы. Примечательно, что все компоненты производятся в России. Ранее многое закупали в странах бывшего СССР.
Помимо десяти 533-миллиметровых торпедных аппаратов, на "Ясенях" — восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой по пять "Калибров". В зависимости от задачи — разных модификаций: противокорабельных, противолодочных или для ударов по наземным целям. Лодка может нести и более мощные П-800 "Оникс" для стрельбы по крупным надводным целям, а также перспективные "Цирконы".
© Foto : SevmashПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
Подводная лодка проекта "Ясень-М"
© Foto : Sevmash
Крейсеры нового и предыдущего поколений планируют применять в тесной связке. "Антеи" будут "плавучими арсеналами", а менее заметные "Ясени" станут вести разведку и выдавать целеуказание.
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