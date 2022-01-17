https://uz.sputniknews.ru/20220117/zachem-nujno-sdavat-ekspress-test-na-covid-pribyvayuschim-v-uzbekistan-22220725.html

Зачем нужно сдавать экспресс-тест на COVID прибывающим в Узбекистан

Зачем нужно сдавать экспресс-тест на COVID прибывающим в Узбекистан

Новые правила прибытия в страну ввели 15 января, однако не все пассажиры довольны. Подробности — в материале.

2022-01-17T09:30+0500

2022-01-17T09:30+0500

2022-01-17T09:30+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) разъяснили, почему необходимо тестировать на коронавирус прибывающих в Узбекистан.Ранее в соцсетях распространились кадры спора между пассажирами и сотрудниками аэропорта из-за экспресс-теста по прилете. За последние 10 дней количество случаев заболевания COVID-19 выросло в восемь раз.Из-за этого в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах пропуска на границе Узбекистана вновь ввели обязательные экспресс-тесты на коронавирус. Это необходимо, чтобы уменьшить риск распространения инфекции, подчеркнули в СЭС.Также в ведомстве обратили внимание, что стоимость теста — 5 долларов — является самой низкой в мире. При этом существуют льготы. Так, например, учащимся вузов предоставят скидку 50%, если они предъявят студенческий билет. Инвалидам I и II группы вовсе можно сдать тест бесплатно. Детей до двух лет тестировать не нужно.Как происходит экспресс-тестирование на COVIDПассажир оплачивает, получает квитанцию и идет на тестирование. После — на паспорт наклеивается штрих-код. Ожидание результатов займет около 15 минут.За это время пассажир может успеть получить багаж и пройти таможенный контроль.При выходе из терминала штрих-код сканируется, и пассажир получает результат экспресс-теста на коронавирус.Если результат — положительный, прибывшего отправят или на домашнее лечение, или в больницу. Читайте также: В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID >>Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>

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