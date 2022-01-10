https://uz.sputniknews.ru/20220110/budet-li-v-uzbekistane-vveden-jestkiy-karantin--minzdrav-22129690.html

Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав

Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав

В Минздраве объяснили, какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить повторного введения жестких карантинных мер.

2022-01-10T18:15+0500

2022-01-10T18:15+0500

2022-01-10T18:15+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане не планируется ужесточать карантинные ограничения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев.Однако спикер отметил, для того, чтобы не допустить введения жестких карантинных мер, необходимо ускорить и расширить вакцинацию, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ранее в Минздраве сообщали, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов с опасным вирусом начало снижаться.Прививочная кампания в Узбекистане началась 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>В Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом >>

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министерство здравоохранения узбекистана, ситуация с коронавирусом в узбекистане