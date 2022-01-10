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Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав
Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав
В Минздраве объяснили, какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить повторного введения жестких карантинных мер.
2022-01-10T18:15+0500
2022-01-10T18:15+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане не планируется ужесточать карантинные ограничения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев.Однако спикер отметил, для того, чтобы не допустить введения жестких карантинных мер, необходимо ускорить и расширить вакцинацию, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ранее в Минздраве сообщали, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов с опасным вирусом начало снижаться.Прививочная кампания в Узбекистане началась 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан &gt;&gt;В Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом &gt;&gt;
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министерство здравоохранения узбекистана, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав

18:15 10.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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В Минздраве объяснили, какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить повторного введения жестких карантинных мер.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане не планируется ужесточать карантинные ограничения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев.
Однако спикер отметил, для того, чтобы не допустить введения жестких карантинных мер, необходимо ускорить и расширить вакцинацию, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ранее в Минздраве сообщали, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов с опасным вирусом начало снижаться.
Прививочная кампания в Узбекистане началась 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

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