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В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID
В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID
Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в связи с ростом количества выявляемых случаев COVID-19 и обнаружением в стране омикрон-штамма.
2022-01-15T10:30+0500
2022-01-15T11:10+0500
общество
аэропорт
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. в аэропортах Узбекистана вновь вводятся обязательные экспресс-тесты на коронавирус с 15 января из-за распространения в стране нового штамма "омикрон", сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports."В аэропортах Узбекистана с 15 января вводится обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в республику", - информируется в релизе компании.Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав &gt;&gt;Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с COVID-19 в связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением в стране омикрон-штамма.Стоимость экспресс-теста за 15 минут составит $5 (чуть больше 54 тысяч сумов). В случае выявления инфекции у пассажира, его направят на обязательную изоляцию.Ранее узбекистанские власти ужесточили правила въезда в страну из-за выявления "омикрона". В частности, с 15 января все въезжающие должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд &gt;&gt;Ранее в Минздраве Узбекистана заявили о выявлении в республике первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Экспресс-тестирование вводится в республике уже в третий раз.По данным министерства на 14 января, в стране выявлены 450 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283. Читайте также:Каковы пять главных симптомов "омикрона" — ученые &gt;&gt;Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео &gt;&gt;
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аэропорт, коронавирус covid-19, узбекистан

В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID

10:30 15.01.2022 (обновлено: 11:10 15.01.2022)
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Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с COVID-19 в связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением в стране омикрон-штамма.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. в аэропортах Узбекистана вновь вводятся обязательные экспресс-тесты на коронавирус с 15 января из-за распространения в стране нового штамма "омикрон", сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"В аэропортах Узбекистана с 15 января вводится обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в республику", - информируется в релизе компании.
Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>
Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с COVID-19 в связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением в стране омикрон-штамма.
Стоимость экспресс-теста за 15 минут составит $5 (чуть больше 54 тысяч сумов). В случае выявления инфекции у пассажира, его направят на обязательную изоляцию.
Ранее узбекистанские власти ужесточили правила въезда в страну из-за выявления "омикрона". В частности, с 15 января все въезжающие должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.
COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд >>
Ранее в Минздраве Узбекистана заявили о выявлении в республике первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Экспресс-тестирование вводится в республике уже в третий раз.
По данным министерства на 14 января, в стране выявлены 450 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283.
Читайте также:
Каковы пять главных симптомов "омикрона" — ученые >>
Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео >>
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