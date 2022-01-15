https://uz.sputniknews.ru/20220115/v-aeroportax-uzbekistana-s-15-yanvarya-vnov-nachnut-testirovat-na-covid-22206517.html

В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID

В аэропортах Узбекистана с 15 января вновь начнут тестировать на COVID

Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в связи с ростом количества выявляемых случаев COVID-19 и обнаружением в стране омикрон-штамма.

2022-01-15T10:30+0500

2022-01-15T10:30+0500

2022-01-15T11:10+0500

общество

аэропорт

коронавирус covid-19

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20354703_243:482:1756:1333_1920x0_80_0_0_020f078d66ebb41914f9cd24dde22764.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. в аэропортах Узбекистана вновь вводятся обязательные экспресс-тесты на коронавирус с 15 января из-за распространения в стране нового штамма "омикрон", сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports."В аэропортах Узбекистана с 15 января вводится обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в республику", - информируется в релизе компании.Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с COVID-19 в связи с ростом количества выявляемых случаев коронавируса и обнаружением в стране омикрон-штамма.Стоимость экспресс-теста за 15 минут составит $5 (чуть больше 54 тысяч сумов). В случае выявления инфекции у пассажира, его направят на обязательную изоляцию.Ранее узбекистанские власти ужесточили правила въезда в страну из-за выявления "омикрона". В частности, с 15 января все въезжающие должны сделать ПЦР-тест за 48 часов до вылета вместо прежнего срока в 72 часа.COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд >>Ранее в Минздраве Узбекистана заявили о выявлении в республике первого случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Экспресс-тестирование вводится в республике уже в третий раз.По данным министерства на 14 января, в стране выявлены 450 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 204 176, умерших - 1513, выздоровевших - 198 283. Читайте также:Каковы пять главных симптомов "омикрона" — ученые >>Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт, коронавирус covid-19, узбекистан