https://uz.sputniknews.ru/20220118/germanskie-elity-gotovyatsya-prinesti-svoyu-stranu-v-jertvu-atlantistam-22250773.html

Германские элиты готовятся принести свою страну в жертву атлантистам

Германские элиты готовятся принести свою страну в жертву атлантистам

Новое правительство Германии проведет первые переговоры с Россией: в Москву приезжает Анналена Бербок.

2022-01-18T12:36+0500

2022-01-18T12:36+0500

2022-01-18T12:36+0500

колумнисты

германия

переговоры

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Министр иностранных дел прилетит в российскую столицу из Киева, что само по себе говорит о приоритетах немецкой политики. Украина — прежде всего, то есть тема мифической угрозы вторжения России остается для Берлина самой главной.Выступая в Киеве, Бербок заявила о готовности к серьезному диалогу с Россией, но не ценой Украины:Ни одна страна не имеет права предписывать другим, в каком направлении им идти, подчеркнула Бербок, отвечая таким образом на требования Москвы предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток. То есть немцы не хотят слышать нашу озабоченность: "дранг нах остен" будет продолжен — пусть и с уверениями, что не в ближайшем и даже не среднесрочном будущем? И о чем тогда вообще говорить, к чему дипломатические любезности?Понятно, что диалог в любом случае нужен, тем более с крупнейшей страной Европы, государством, которое во многом определяет политику Евросоюза. К тому же к власти в Берлине в прошлом месяце пришла новая коалиция, в которой главную роль играют не откровенно проатлантические зеленые Бербок, а социал-демократы канцлера Шольца.Который на днях снова заявил, что необходимо "открывать перспективы для построения Европой с Россией общей архитектуры безопасности", то есть в СДПГ вроде бы понимают бесперспективность строительства единой Европы в конфронтации с Россией?Понимают, но, увы, публично играют в те же игры, как и зеленые. Шольц ведь тоже говорит, что угроза конфликта вокруг Украины не уменьшается и нужно ясно дать понять России — "придется заплатить высокую цену, если дойдет до военных действий". Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2" >>Социал-демократы, бывшие еще в советские годы архитекторами новой "восточной политики", установившие взаимовыгодные отношения между нашими странами, сейчас пытаются совместить несовместимое: применяемое атлантистами жесткое давление на Россию (пускай Москва признает геополитическую потерю Украины и не рыпается) и желание иметь разносторонние отношения с русскими. Как это сочетается в сознании немецких политиков?Конечно, и у социал-демократов есть реалисты, которые говорят о необходимости очень серьезно отнестись к беспокойству Кремля о своей безопасности, — бывший канцлер Шредер уже критиковал Бербок, напоминая ей, что "надо думать по-европейски в политике безопасности, нужно поддерживать разумные отношения с Китаем, с Россией". Но о каких разумных отношениях может идти речь, если продолжать угрожать Москве "адскими санкциями" в случае вторжения на Украину? Подобные угрозы могут привести к тому, что противники нормализации российско-европейских отношений устроят какую-то провокацию на востоке Украины, например на границе с ДНР, чтобы выставить ответ на нее как "агрессию России" и потребовать от европейцев присоединиться к англосаксонским "адским санкциям".Он сравнил отключение Москвы от системы межбанковских платежей SWIFT с "атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг", которая вызовет "массовый экономический спад", ударит по России и значительно навредит Германии. Мерц призвал не трогать SWIFT, понятно, что его заботит будущее германской экономики.При этом Мерц — убежденный атлантист, но атлантист все-таки разумный. А ведь его партия теперь находится в оппозиции, и формально он мог бы позволить себе и громкие безответственные заявления: не ХДС же сейчас отвечает за внешнюю политику.В СДПГ же, наряду с реалистами, понимающими важность отношений с Россией, также есть и атлантисты, причем ничем не уступающие самым последовательным проамериканским политикам в других партиях.Это, с одной стороны, неудивительно: вся послевоенная англосаксонская политика по воспитанию немецкой политической элиты подразумевала подготовку правильных кадров во всех основных партиях ФРГ. Те должны нести верную идеологию как по внутриполитическим, так и по международным вопросам. Но, с другой стороны, именно социал-демократы раньше отличались относительно большей, чем прочие, самостоятельностью по геополитическим вопросам, особенно в части отношений с Россией.Россия готовится к отключению от SWIFT — Лавров >>Достаточно вспомнить социал-демократов, бывших в прошлом десятилетии министрами иностранных дел, — и после начала украинского кризиса Штайнмайер и Габриэль всегда очень внимательно следили за тем, что они говорят об отношениях с Россией. Даже такая "деконструкция немца", как проатлантический Хайко Маас, и тот старался быть предельно корректен.Сейчас у СДПГ главным по внешней политике является сам канцлер Шольц, а в бундестаге партия вернула себе комитет по международным делам. Его возглавил бывший государственный министр по делам Европы в правительстве Меркель (по сути, заместитель министра иностранных дел) Михаэль Рот. Политик уже 22 года заседает в бундестаге, имеет достаточно проатлантическую репутацию (и освященный протестантской церковью однополый "брак"), но первое же его большое интервью по восточной проблеме вызывает множество вопросов.В интервью Handelsblatt Рот говорит о том, что "Северный поток" всегда был политическим проектом (хотя тот же Шольц подчеркивает его коммерческий характер), а "Германия не в полной мере рассматривала этот газопровод как проект общеевропейской энергобезопасности". Упор на общеевропейский подход делают практически все германские политики, но в данном случае важно то, как Рот трактует его:"Мы, немцы, должны глубже вникнуть в положение наших восточных соседей. Польша и прибалтийские государства ощущают совершенно конкретную опасность, исходящую от России, — и мы должны думать о российской опасности точно так же, как поляки и прибалты.В одном европейцы едины: дверь в НАТО должна оставаться открытой для Украины и других стран бывшего восточного блока. Именно агрессивное поведение России в последние годы привело к сильному отчуждению этих стран от Москвы. И это относится не только к их элитам. Многие люди на Украине стремятся к демократии, правовому государству и нашим западным ценностям. Их мечта — стать частью Европы. И я рад этому".То есть что получается: немцы должны воспринимать русскую угрозу точно так же, как прибалты и поляки? Но ведь Польша и Прибалтика являются главными поставщиками произведенной англосаксами русофобии на европейский рынок? Рот заявляет: "<…> Нам, европейцам, прежде чем жаловаться на то, что нас не принимают всерьез, необходимо сделать что-нибудь, чтобы нас принимали всерьез". Нет ли тут противоречия: как можно одновременно рекомендовать отказаться от собственного взгляда и собственных интересов (причем не только в отношениях с Россией — это лишь предлог) и сетовать на то, что к Европе не относятся серьезно?Нет, для Михаэля Рота никакого противоречия тут нет, потому что у него очень своеобразное понимание уже даже не немецких, а европейских интересов:"Нам нужно позаботиться о том, чтобы требуемое, в том числе и углубление суверенитета ЕС, не сопровождалось ослаблением НАТО. В противном случае мы рискуем потерять наших центрально-европейских партнеров по ЕС".Все просто, ни о каком реальном суверенитете Европы (уже даже не Германии) Рот не думает: главное, обеспечить атлантические интересы, интересы англосаксов по контролю над Европой. С подобным подходом договориться с Россией в самом деле не получится.Источник: РИА Новости

германия

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

германия, переговоры