https://uz.sputniknews.ru/20220118/icao-razoslala-otchet-po-intsidentu-s-reysom-ryanair-v-minske-22249151.html
ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске
ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске
В Беларуси убеждены: доклад затягивали с целью оправдать санкции, в то время как белорусское небо — абсолютно безопасно.
2022-01-18T12:00+0500
2022-01-18T12:00+0500
2022-01-18T12:00+0500
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рейс
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ICAO) разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, экстренно севшем в аэропорту Минска в мае 2021 года.Как сообщает Sputnik Беларусь, обсуждение промежуточного доклада по "белорусскому вопросу" состоялось в конце октября 2021 года, после чего комиссия ICAO назначила дату рассмотрения финального отчета по ситуации с самолетом ирландской авиакомпании.Что будет дальшеВ штаб-квартире организации в Монреале 31 января соберется Совет ICAO. Члены совета обсудят дальнейшие действия, "которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада".Вероятно, будет обсуждаться вопрос снятия либо сохранения ограничений на полеты "Белавиа" в Европу.Кроме того, говорится в пресс-релизе, в тот же день Совет ICAO рассмотрит обращение белорусского департамента по авиации в отношении того, что Беларусь считает санкции, введенные в отношении страны после событий с бортом Ryanair, незаконными.NEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео >>Инцидент с лайнером RyanairСамолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании (позже оно не подтвердилось) 23 мая 2021 года.В салоне самолета находились 123 пассажира – все они прошли дополнительный досмотр, включая проверку багажа.По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским.Молодой человек летел из Греции в Литву. Вместе с ним с рейса сняли его девушку, гражданку России, Софию Сапегу.Запад остался недоволенМИД Беларуси утверждали, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.Однако в Евросоюзе осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Ограничения для "Белавиа" на полеты в Европу действуют уже восьмой месяц.США также не остались в стороне от скандала: в Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности".Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки >>Нападки необоснованны?Независимые эксперты сходятся во мнении, что в случае с лайнером Ryanair Запад продемонстрировал двойные стандарты.Дело в том, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее.Самый громкий случай произошел в 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса потребовали посадить в Вене.Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.Однако Сноудена на борту не оказалось, и воздушному судну разрешили лететь дальше. Никакого разбирательства, осуждения со стороны международного сообщества тогда не было.
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минск, рейс
ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске
В Беларуси убеждены: доклад затягивали с целью оправдать санкции, в то время как белорусское небо — абсолютно безопасно.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ICAO) разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, экстренно севшем в аэропорту Минска в мае 2021 года.
"ICAO обнародовала свой доклад об установлении фактов по поводу события с участием рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси. Доклад стал доступен сегодня всем 193 государствам-членам ICAO, включая 36, которые избраны в Совет ICAO", — говорится в пресс-релизе.
Как сообщает Sputnik Беларусь
, обсуждение промежуточного доклада по "белорусскому вопросу" состоялось в конце октября 2021 года, после чего комиссия ICAO назначила дату рассмотрения финального отчета по ситуации с самолетом ирландской авиакомпании.
Что будет дальше
В штаб-квартире организации в Монреале 31 января соберется Совет ICAO. Члены совета обсудят дальнейшие действия, "которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада".
Вероятно, будет обсуждаться вопрос снятия либо сохранения ограничений на полеты "Белавиа" в Европу.
Кроме того, говорится в пресс-релизе, в тот же день Совет ICAO рассмотрит обращение белорусского департамента по авиации в отношении того, что Беларусь считает санкции, введенные в отношении страны после событий с бортом Ryanair, незаконными.
Инцидент с лайнером Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании (позже оно не подтвердилось) 23 мая 2021 года.
В салоне самолета находились 123 пассажира – все они прошли дополнительный досмотр, включая проверку багажа.
По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским.
Молодой человек летел из Греции в Литву. Вместе с ним с рейса сняли его девушку, гражданку России, Софию Сапегу.
Запад остался недоволен
МИД Беларуси утверждали, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.
Однако в Евросоюзе осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси.
В начале июня были введены ограничения для полетов европейских авиакомпаний над Беларусью, а белорусским авиаперевозчикам запретили использовать воздушное пространство над Европой и приземляться в европейских аэропортах.
Ограничения для "Белавиа" на полеты в Европу действуют уже восьмой месяц.
США также не остались в стороне от скандала: в Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности".
Нападки необоснованны?
Независимые эксперты сходятся во мнении, что в случае с лайнером Ryanair Запад продемонстрировал двойные стандарты.
Дело в том, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее.
Самый громкий случай произошел в 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса потребовали посадить в Вене.
Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Однако Сноудена на борту не оказалось, и воздушному судну разрешили лететь дальше. Никакого разбирательства, осуждения со стороны международного сообщества тогда не было.