https://uz.sputniknews.ru/20220118/icao-razoslala-otchet-po-intsidentu-s-reysom-ryanair-v-minske-22249151.html

ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске

ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске

В Беларуси убеждены: доклад затягивали с целью оправдать санкции, в то время как белорусское небо — абсолютно безопасно.

2022-01-18T12:00+0500

2022-01-18T12:00+0500

2022-01-18T12:00+0500

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ICAO) разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, экстренно севшем в аэропорту Минска в мае 2021 года.Как сообщает Sputnik Беларусь, обсуждение промежуточного доклада по "белорусскому вопросу" состоялось в конце октября 2021 года, после чего комиссия ICAO назначила дату рассмотрения финального отчета по ситуации с самолетом ирландской авиакомпании.Что будет дальшеВ штаб-квартире организации в Монреале 31 января соберется Совет ICAO. Члены совета обсудят дальнейшие действия, "которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада".Вероятно, будет обсуждаться вопрос снятия либо сохранения ограничений на полеты "Белавиа" в Европу.Кроме того, говорится в пресс-релизе, в тот же день Совет ICAO рассмотрит обращение белорусского департамента по авиации в отношении того, что Беларусь считает санкции, введенные в отношении страны после событий с бортом Ryanair, незаконными.NEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео >>Инцидент с лайнером RyanairСамолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании (позже оно не подтвердилось) 23 мая 2021 года.В салоне самолета находились 123 пассажира – все они прошли дополнительный досмотр, включая проверку багажа.По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским.Молодой человек летел из Греции в Литву. Вместе с ним с рейса сняли его девушку, гражданку России, Софию Сапегу.Запад остался недоволенМИД Беларуси утверждали, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.Однако в Евросоюзе осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Ограничения для "Белавиа" на полеты в Европу действуют уже восьмой месяц.США также не остались в стороне от скандала: в Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности".Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки >>Нападки необоснованны?Независимые эксперты сходятся во мнении, что в случае с лайнером Ryanair Запад продемонстрировал двойные стандарты.Дело в том, что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее.Самый громкий случай произошел в 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса потребовали посадить в Вене.Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.Однако Сноудена на борту не оказалось, и воздушному судну разрешили лететь дальше. Никакого разбирательства, осуждения со стороны международного сообщества тогда не было.

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