https://uz.sputniknews.ru/20220118/moschnoe-zemletryasenie-v-afganistane-uneslo-jizni-desyatkov-lyudey-22259883.html

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни десятков людей

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни десятков людей

Эпицентр находился в 40 километрах восточнее города Калайи-Нау - административного центра провинции Бадгис.

2022-01-18T17:56+0500

2022-01-18T17:56+0500

2022-01-18T17:58+0500

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афганистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На западе Афганистана сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла унесло жизни 26 человек, передает телекомпания NDTV.Среди погибших обнаружены тела пяти женщин и четверых детей.Эпицентр находился в 40 километрах восточнее города Калайи-Нау - административного центра провинции Бадгис. Подземные толчки также ощущались в провинциях Герат и Фарах. В ходе стихийного бедствия пострадали 700 участков.Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана >>Ранее местные власти сообщали о 22 погибших и 15 пострадавших в результате землетрясения.В настоящее время в районе чрезвычайного происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.Читайте также:Афганское землетрясение ощутили в Термезе >>В Афганистане произошло землетрясение — оно ощущалось в 9 городах Узбекистана >>

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афганистан, землетрясение