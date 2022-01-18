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Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни десятков людей
Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни десятков людей
Эпицентр находился в 40 километрах восточнее города Калайи-Нау - административного центра провинции Бадгис.
2022-01-18T17:56+0500
2022-01-18T17:58+0500
в мире
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На западе Афганистана сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла унесло жизни 26 человек, передает телекомпания NDTV.Среди погибших обнаружены тела пяти женщин и четверых детей.Эпицентр находился в 40 километрах восточнее города Калайи-Нау - административного центра провинции Бадгис. Подземные толчки также ощущались в провинциях Герат и Фарах. В ходе стихийного бедствия пострадали 700 участков.Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана &gt;&gt;Ранее местные власти сообщали о 22 погибших и 15 пострадавших в результате землетрясения.В настоящее время в районе чрезвычайного происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.Читайте также:Афганское землетрясение ощутили в Термезе &gt;&gt;В Афганистане произошло землетрясение — оно ощущалось в 9 городах Узбекистана &gt;&gt;
афганистан
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афганистан, землетрясение

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни десятков людей

17:56 18.01.2022 (обновлено: 17:58 18.01.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтраны мира. Афганистан
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© Sputnik / Валерий Мельников
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Эпицентр находился в 40 километрах восточнее города Калайи-Нау - административного центра провинции Бадгис.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. На западе Афганистана сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла унесло жизни 26 человек, передает телекомпания NDTV.
Среди погибших обнаружены тела пяти женщин и четверых детей.
Эпицентр находился в 40 километрах восточнее города Калайи-Нау - административного центра провинции Бадгис. Подземные толчки также ощущались в провинциях Герат и Фарах. В ходе стихийного бедствия пострадали 700 участков.
Сейсмическая угроза из Афганистана достигла территории Узбекистана >>
Ранее местные власти сообщали о 22 погибших и 15 пострадавших в результате землетрясения.
В настоящее время в районе чрезвычайного происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
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