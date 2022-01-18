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https://uz.sputniknews.ru/20220118/na-postax-dps-poyavyatsya-zelenye-i-krasnye-koridory-22254196.html
На постах ДПС появятся "зеленые" и "красные" коридоры
На постах ДПС появятся "зеленые" и "красные" коридоры
Инициатива предусмотрена постановлением о внедрении современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.
2022-01-18T14:11+0500
2022-01-18T14:13+0500
общество
зеленый коридор
пост
дпс
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане на постах ППС и ДПС внедрят "зеленые" и "красные" коридоры. Эта инициатива предусмотрена постановлением о внедрении современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.Согласно документу, с 1 марта 2022 года на стационарных постах ДПС "Чинар" (Ахангаранский район) и "Наманган" (Папский район) будет внедрена оснащенная современными технологиями система "зеленого" и "красного" коридоров. Впоследствии ее планируется поэтапно применить и на остальных постах республики.В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями &gt;&gt;Помимо этого, одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации). Она позволит вычислять транспортные потоки на дорогах, предотвращать пробки на трассах и определять маршруты движения разыскиваемых автомобилей. Информация о движении транспортных средствах и их состоянии будет передаваться дистанционно. В виде эксперимента систему RFID намечено установить на пунктах ДПС, блокпостах и пунктах въезда-выезда в Ташкенте и Ташкентской области.Читайте также:Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное &gt;&gt;
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зеленый коридор, пост, дпс

На постах ДПС появятся "зеленые" и "красные" коридоры

14:11 18.01.2022 (обновлено: 14:13 18.01.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровСотрудники ДПС и Национальной гвардии на посту в Ташкенте
Сотрудники ДПС и Национальной гвардии на посту в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Помимо этого, одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации).
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане на постах ППС и ДПС внедрят "зеленые" и "красные" коридоры. Эта инициатива предусмотрена постановлением о внедрении современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.
Согласно документу, с 1 марта 2022 года на стационарных постах ДПС "Чинар" (Ахангаранский район) и "Наманган" (Папский район) будет внедрена оснащенная современными технологиями система "зеленого" и "красного" коридоров. Впоследствии ее планируется поэтапно применить и на остальных постах республики.
В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями >>
Помимо этого, одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации). Она позволит вычислять транспортные потоки на дорогах, предотвращать пробки на трассах и определять маршруты движения разыскиваемых автомобилей. Информация о движении транспортных средствах и их состоянии будет передаваться дистанционно.

В виде эксперимента систему RFID намечено установить на пунктах ДПС, блокпостах и пунктах въезда-выезда в Ташкенте и Ташкентской области.
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