https://uz.sputniknews.ru/20220118/na-postax-dps-poyavyatsya-zelenye-i-krasnye-koridory-22254196.html
На постах ДПС появятся "зеленые" и "красные" коридоры
На постах ДПС появятся "зеленые" и "красные" коридоры
Инициатива предусмотрена постановлением о внедрении современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.
2022-01-18T14:11+0500
2022-01-18T14:11+0500
2022-01-18T14:13+0500
общество
зеленый коридор
пост
дпс
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане на постах ППС и ДПС внедрят "зеленые" и "красные" коридоры. Эта инициатива предусмотрена постановлением о внедрении современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.Согласно документу, с 1 марта 2022 года на стационарных постах ДПС "Чинар" (Ахангаранский район) и "Наманган" (Папский район) будет внедрена оснащенная современными технологиями система "зеленого" и "красного" коридоров. Впоследствии ее планируется поэтапно применить и на остальных постах республики.В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями >>Помимо этого, одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации). Она позволит вычислять транспортные потоки на дорогах, предотвращать пробки на трассах и определять маршруты движения разыскиваемых автомобилей. Информация о движении транспортных средствах и их состоянии будет передаваться дистанционно. В виде эксперимента систему RFID намечено установить на пунктах ДПС, блокпостах и пунктах въезда-выезда в Ташкенте и Ташкентской области.Читайте также:Мирзиёев утвердил Концепцию общественной безопасности — главное >>
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зеленый коридор, пост, дпс
На постах ДПС появятся "зеленые" и "красные" коридоры
14:11 18.01.2022 (обновлено: 14:13 18.01.2022)
Помимо этого, одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации).
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Узбекистане на постах ППС и ДПС внедрят "зеленые" и "красные" коридоры. Эта инициатива предусмотрена постановлением о внедрении современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.
Согласно документу, с 1 марта 2022 года на стационарных постах ДПС "Чинар" (Ахангаранский район) и "Наманган" (Папский район) будет внедрена оснащенная современными технологиями система "зеленого" и "красного" коридоров. Впоследствии ее планируется поэтапно применить и на остальных постах республики.
Помимо этого, одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации). Она позволит вычислять транспортные потоки на дорогах, предотвращать пробки на трассах и определять маршруты движения разыскиваемых автомобилей. Информация о движении транспортных средствах и их состоянии будет передаваться дистанционно.
В виде эксперимента систему RFID намечено установить на пунктах ДПС, блокпостах и пунктах въезда-выезда в Ташкенте и Ташкентской области.