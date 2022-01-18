https://uz.sputniknews.ru/20220118/rossiyskie-uchenye-sozdali-test-na-neytralizuyuschie-omikron-antitela-22252207.html

Российские ученые создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела

Российские ученые создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела

Пока новая тест-система доступна только в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана.

2022-01-18T13:37+0500

2022-01-18T13:37+0500

2022-01-18T13:37+0500

россия

штамм-омикрон

ученые

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские ученые создали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон".Новой разработкой занимались специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ранее он заявил, что сам был инфицирован "омикроном", однако не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V".Это как раз и показала новейшая тест-система. Распространение "омикрона" в миреНовый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Новая мутация отмечается особой заразностью и высокой скоростью распространения. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Как отмечал Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Случаи заболевания "омикроном" зафиксировали уже более чем в 100 странах, включая Россию и Узбекистан. Читайте также:Чем опасен бессимптомный "омикрон" — вирусолог >>Пять главных симптомов "омикрона" >>

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штамм-омикрон, ученые