https://uz.sputniknews.ru/20220118/rossiyskie-uchenye-sozdali-test-na-neytralizuyuschie-omikron-antitela-22252207.html
Российские ученые создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела
Российские ученые создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела
Пока новая тест-система доступна только в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана.
2022-01-18T13:37+0500
2022-01-18T13:37+0500
2022-01-18T13:37+0500
россия
штамм-омикрон
ученые
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские ученые создали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон".Новой разработкой занимались специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ранее он заявил, что сам был инфицирован "омикроном", однако не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V".Это как раз и показала новейшая тест-система. Распространение "омикрона" в миреНовый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Новая мутация отмечается особой заразностью и высокой скоростью распространения. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Как отмечал Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Случаи заболевания "омикроном" зафиксировали уже более чем в 100 странах, включая Россию и Узбекистан. Читайте также:Чем опасен бессимптомный "омикрон" — вирусолог >>Пять главных симптомов "омикрона" >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
штамм-омикрон, ученые
Российские ученые создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела
Пока новая тест-система доступна только в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Российские ученые создали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон".
Новой разработкой занимались специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", — сообщил РИА Новости
директор центра Александр Гинцбург.
Ранее он заявил, что сам был инфицирован "омикроном", однако не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V".
Это как раз и показала новейшая тест-система.
Распространение "омикрона" в мире
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.
Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
Новая мутация отмечается особой заразностью и высокой скоростью распространения. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Как отмечал Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Случаи заболевания "омикроном" зафиксировали уже более чем в 100 странах, включая Россию и Узбекистан.