https://uz.sputniknews.ru/20220118/s-molotka-ushli-tri-krupnyx-obekta-uzbekistana-kto-ix-kupil-22246074.html

С "молотка" ушли три крупных объекта Узбекистана: кто их купил?

С "молотка" ушли три крупных объекта Узбекистана: кто их купил?

О каких объектах идет речь и сколько за них получили власти, читайте в обзоре.

2022-01-18T10:30+0500

2022-01-18T10:30+0500

2022-01-18T10:41+0500

экономика

иностранные инвесторы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22246516_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d47eafe9d3f339b1e2da3ff24f773356.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана продали в рамках приватизации три крупных объекта — бизнес-центр "Пойтахт", рынок "Малика" и зону отдыха "Бельдерсай".Бизнес-центр "Пойтахт" приобрела компания Quadro IH DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма сделки составила 164 миллиаров сумов. При этом компания взяла на себя обязательство внести инвестиции в размере не менее 6 миллионов долларов для проведения ремонтно-восстановительных работ в "Пойтахте".Зону отдыха "Бельдерсай" (вместе с канатной дорогой), находящуюся в Бостанлыкском районе Ташкентской области, приобрела узбекская компания Ulkan Mulk. Сумма сделки составила 107 миллиардов сумов.Кроме того, власти продали 51% "Нукусского винного завода" (Nokis Winery). Долю уставного капитала выкупила Qarataw Trade Base за 17,5 миллиарда сумов при условии вложения инвестиций на 3,4 миллиона долларов.В декабре Агентство по управлению госактивами объявило о начале процесса приватизации 99,02% пакета акций крупного химического комплекса АО "Ферганаазот" в размере 99,02% путем публичного приглашения к переговорам.Также власти выставили на продажу долю в акционерном капитале АО "Коканд биохим" и пятизвездочную гостиницу Hyatt Regency Tashkent. Читайте также:Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации >>Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иностранные инвесторы, узбекистан