https://uz.sputniknews.ru/20220118/s-molotka-ushli-tri-krupnyx-obekta-uzbekistana-kto-ix-kupil-22246074.html
С "молотка" ушли три крупных объекта Узбекистана: кто их купил?
С "молотка" ушли три крупных объекта Узбекистана: кто их купил?
О каких объектах идет речь и сколько за них получили власти, читайте в обзоре.
2022-01-18T10:30+0500
2022-01-18T10:30+0500
2022-01-18T10:41+0500
экономика
иностранные инвесторы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана продали в рамках приватизации три крупных объекта — бизнес-центр "Пойтахт", рынок "Малика" и зону отдыха "Бельдерсай".Бизнес-центр "Пойтахт" приобрела компания Quadro IH DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма сделки составила 164 миллиаров сумов. При этом компания взяла на себя обязательство внести инвестиции в размере не менее 6 миллионов долларов для проведения ремонтно-восстановительных работ в "Пойтахте".Зону отдыха "Бельдерсай" (вместе с канатной дорогой), находящуюся в Бостанлыкском районе Ташкентской области, приобрела узбекская компания Ulkan Mulk. Сумма сделки составила 107 миллиардов сумов.Кроме того, власти продали 51% "Нукусского винного завода" (Nokis Winery). Долю уставного капитала выкупила Qarataw Trade Base за 17,5 миллиарда сумов при условии вложения инвестиций на 3,4 миллиона долларов.В декабре Агентство по управлению госактивами объявило о начале процесса приватизации 99,02% пакета акций крупного химического комплекса АО "Ферганаазот" в размере 99,02% путем публичного приглашения к переговорам.Также власти выставили на продажу долю в акционерном капитале АО "Коканд биохим" и пятизвездочную гостиницу Hyatt Regency Tashkent. Читайте также:Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся масштабной трансформации и приватизации >>Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации >>
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иностранные инвесторы, узбекистан
С "молотка" ушли три крупных объекта Узбекистана: кто их купил?
10:30 18.01.2022 (обновлено: 10:41 18.01.2022)
Все инвесторы обязались провести на объектах ремонт и создать новые рабочие места. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана продали в рамках приватизации три крупных объекта — бизнес-центр "Пойтахт", рынок "Малика" и зону отдыха "Бельдерсай".
Бизнес-центр "Пойтахт" приобрела компания Quadro IH DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма сделки составила 164 миллиаров сумов.
При этом компания взяла на себя обязательство внести инвестиции в размере не менее 6 миллионов долларов для проведения ремонтно-восстановительных работ в "Пойтахте".
Торговый комплекс "Малика" в Ташкенте приватизировала узбекская Premium Prime Service за 125 миллиардов сумов. Инвестор обязался вложить в ремонтно-восстановительные работы 100 миллиардов сумов и создать 250 новых рабочих мест.
Зону отдыха "Бельдерсай" (вместе с канатной дорогой), находящуюся в Бостанлыкском районе Ташкентской области, приобрела
узбекская компания Ulkan Mulk. Сумма сделки составила 107 миллиардов сумов.
Кроме того, власти продали 51% "Нукусского винного завода" (Nokis Winery). Долю уставного капитала выкупила Qarataw Trade Base за 17,5 миллиарда сумов при условии вложения инвестиций на 3,4 миллиона долларов.
В декабре Агентство по управлению госактивами объявило о начале процесса приватизации 99,02% пакета акций крупного химического комплекса АО "Ферганаазот" в размере 99,02% путем публичного приглашения к переговорам.
Также власти выставили на продажу долю в акционерном капитале АО "Коканд биохим" и пятизвездочную гостиницу Hyatt Regency Tashkent.