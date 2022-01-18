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Сколько воды нужно пить в день, чтобы быть здоровым
Сколько воды нужно пить в день, чтобы быть здоровым
Правильное употребление воды стимулирует работу кишечника и ускоряет метаболзим, считает диетолог Татьяна Разумовская.
2022-01-18T07:00+0500
2022-01-18T09:15+0500
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Многие люди думают, что существует определенное количество воды, которое нужно выпивать в течение дня, чтобы не допустить проблем с организмом. Например, считается, что оптимальный объем употребляемой воды должен соответствовать 2-4% от массы тела взрослого человека.То есть если человек весит 55 кг, в день он должен пить 1,1 литра воды, причем чистой – кофе, чай или соки в данный объем не входят.Однако на самом деле четких алгоритмов не существует, сообщила диетолог Татьяна Разумовская РИА Новости. По словам эксперта, в жару нужно выпивать как минимум 1,5 литра воды. А в умеренную погоду никаких объемов воды для регулярного питья вычислять не нужно – о потребности организма в воде сообщит центральная нервная система. "Сколько воды нужно пить, организм решит сам. Лучший ответ – пить следует тогда, когда вы почувствуете жажду. Других критериев нет", – говорит Татьяна Разумовская. При этом есть важное правило употребления воды, которого стоит придерживаться. В течение десяти минут после пробуждения стоит пить стакан воды комнатной температуры. Это стимулирует работу кишечника и ускорит метаболизм, объясняет диетолог. А мнение, что частое употребление воды увлажняет кожу изнутри, является мифом, говорит специалист. "Сухой и обезвоженной коже, сколько бы воды вы ни пили, это не поможет. Причина сухости – это нехватка естественного жира", – подытожила Разумовская.Читайте также:Пять причин есть капусту каждый день &gt;&gt;Во сколько нужно засыпать, чтобы сердце было здоровым, рассказали ученые &gt;&gt;
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здоровье, вода

Сколько воды нужно пить в день, чтобы быть здоровым

07:00 18.01.2022 (обновлено: 09:15 18.01.2022)
© СС0 / Unsplash / 21 swanСтакан воды, иллюстративное фото
Стакан воды, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© СС0 / Unsplash / 21 swan
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Правильное употребление воды стимулирует работу кишечника и ускоряет метаболзим, считает диетолог Татьяна Разумовская.
Многие люди думают, что существует определенное количество воды, которое нужно выпивать в течение дня, чтобы не допустить проблем с организмом. Например, считается, что оптимальный объем употребляемой воды должен соответствовать 2-4% от массы тела взрослого человека.
То есть если человек весит 55 кг, в день он должен пить 1,1 литра воды, причем чистой – кофе, чай или соки в данный объем не входят.
Однако на самом деле четких алгоритмов не существует, сообщила диетолог Татьяна Разумовская РИА Новости. По словам эксперта, в жару нужно выпивать как минимум 1,5 литра воды. А в умеренную погоду никаких объемов воды для регулярного питья вычислять не нужно – о потребности организма в воде сообщит центральная нервная система.
"Сколько воды нужно пить, организм решит сам. Лучший ответ – пить следует тогда, когда вы почувствуете жажду. Других критериев нет", – говорит Татьяна Разумовская.
При этом есть важное правило употребления воды, которого стоит придерживаться. В течение десяти минут после пробуждения стоит пить стакан воды комнатной температуры. Это стимулирует работу кишечника и ускорит метаболизм, объясняет диетолог.
А мнение, что частое употребление воды увлажняет кожу изнутри, является мифом, говорит специалист.
"Сухой и обезвоженной коже, сколько бы воды вы ни пили, это не поможет. Причина сухости – это нехватка естественного жира", – подытожила Разумовская.

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