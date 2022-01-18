https://uz.sputniknews.ru/20220118/umer-eks-sovetnik-prezidenta-uzbekistana-22252331.html

Умер экс-советник президента Узбекистана

Умер экс-советник президента Узбекистана

Бахтиёр Назаров является одним из авторов учебников нового типа ("Узбекская литература" для 9-11 классов средней школы, "История узбекской литературы ХХ века" для средней школы).

2022-01-18T13:31+0500

2022-01-18T13:31+0500

2022-01-18T13:37+0500

общество

умер

советник

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Сегодня стало известно о смерти выдающегося литературоведа академика Академии наук Узбекистана Бахриёра Назарова.Он выпускник Ташкентского государственного университета, в 1966 году получил ученое звание профессора. С 1990 по 1992 года был государственным советником президента Республики Узбекистан. До 1994 года замещал министра высшего и среднего специального образования республики.В 1999 году стал проректором Института языка и литературы Академии наук Узбекистана и одновременно исполняющим обязанности президента АН. Научные труды Бахтиёра Назарова посвящены развитию узбекской литературы в ХХ веке, теории литературы и литературного общения. Он изучал произведения Фитрата, Ойбека, Гафура Гулама, Абдуллы Каххора, Абдуллы Арипова. Участвовал в подготовке к изданию 20-томного "Сборника совершенных произведений" Ойбека.Он является одним из авторов учебников нового типа ("Узбекская литература" для 9-11 классов средней школы, "История узбекской литературы ХХ века" для средней школы).Читайте также:Скончался академик Сайдиахрол Тухтаев >>Скончался академик Темурбек Усманов >>

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умер, советник