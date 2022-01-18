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В "АГМК" подтвердили переход "таджикского Месси"
В "АГМК" подтвердили переход "таджикского Месси"
Один из самых перспективных футболистов Таджикистана подписал двухлетний контракт. Стоимость его трансфера не разглашается.
2022-01-18T16:49+0500
2022-01-18T17:00+0500
спорт
футбол
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Капитан футбольного клуба "Истиклол" Алишер Джалилов, которого называют "таджикским Месси", переходит в узбекистанский клуб "АГМК". Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердил главный тренер ФК Мирджалол Касымов. "Мы играли с "Истиклолом" несколько раз, видели Джалилова "в деле". Пригласили в наш клуб, он согласился. Это новый опыт, горизонты и вызовы, которые интересны каждому футболисту", - прокомментировал Касымов. Самая дорогая покупка в межсезонье: с кем будет играть Шомуродов в "Роме" &gt;&gt;Он также выразил надежду, что Алишер Джалилов внесет свою лепту в достижение новых побед алмалыкским "АГМК". Один из самых перспективных футболистов Таджикистана подписал двухлетний контракт с "АГМК". Стоимость его трансфера не разглашается. Однако по данным немецкого спортивного портала Transfermarkt.de, Джалилов оценивался в 600 тысяч евро.Читайте также:Криштиану Роналду снова играет за "красных дьяволов" — видео с первой тренировки &gt;&gt;Со слезами на глазах: Лионель Месси ушел от испанцев к французам — фото &gt;&gt;
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футбол

В "АГМК" подтвердили переход "таджикского Месси"

16:49 18.01.2022 (обновлено: 17:00 18.01.2022)
© ФК "Истиклол" Капитан душанбинского "Истиклола" Алишер Джалилов перешел в команду АГМК
Капитан душанбинского Истиклола Алишер Джалилов перешел в команду АГМК - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© ФК "Истиклол"
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Один из самых перспективных футболистов Таджикистана подписал двухлетний контракт с алмалыкским клубом. Стоимость его трансфера не разглашается.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Капитан футбольного клуба "Истиклол" Алишер Джалилов, которого называют "таджикским Месси", переходит в узбекистанский клуб "АГМК". Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердил главный тренер ФК Мирджалол Касымов.
"Мы играли с "Истиклолом" несколько раз, видели Джалилова "в деле". Пригласили в наш клуб, он согласился. Это новый опыт, горизонты и вызовы, которые интересны каждому футболисту", - прокомментировал Касымов.
Самая дорогая покупка в межсезонье: с кем будет играть Шомуродов в "Роме" >>
Он также выразил надежду, что Алишер Джалилов внесет свою лепту в достижение новых побед алмалыкским "АГМК".
Один из самых перспективных футболистов Таджикистана подписал двухлетний контракт с "АГМК". Стоимость его трансфера не разглашается. Однако по данным немецкого спортивного портала Transfermarkt.de, Джалилов оценивался в 600 тысяч евро.
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