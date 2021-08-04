https://uz.sputniknews.ru/20210804/samaya-dorogaya-pokupka-v-mejsezone-s-kem-budet-igrat-shomurodov-v-rome-19940392.html

Самая дорогая покупка в межсезонье: с кем будет играть Шомуродов в "Роме"

Самая дорогая покупка в межсезонье: с кем будет играть Шомуродов в "Роме"

Ближайшие матчи ФК "Рома" должен провести 19 и 26 августа, а соперник пока не определился. Будем надеяться, что к этому моменту итальянский клуб успеет... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T11:56+0500

2021-08-04T11:56+0500

2021-08-04T13:42+0500

спорт

футболист

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Игрок сборной Узбекистана Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с грандом итальянского футбола — "Ромой". Команда из столицы Италии заплатила за узбекистанца 17,5 млн евро. До этого спортсмен провел хороший сезон в составе середняка Серии А — клуба "Дженоа". Sputnik Узбекистан выяснил, кто теперь станет партнером Шомуродова и как его прогресс оценивает самый первый футболист из Узбекистана на Апеннинах.Самая дорогая покупка "Ромы" в межсезоньеУдивительным образом Шомуродов оказался самым дорогостоящим приобретением римского клуба в текущем межсезонье. Следом за ним в списке крупных трансферов "Ромы" расположился 33-летний португальский вратарь Руй Патрисиу, которого купили у английского "Вулверхэмптона" за 11,5 млн евро.Третью строчку занимает бразильский защитник Рожер Ибаньес. В римский клуб он перебрался еще в начале 2020 года на правах аренды, а в этом межсезонье "Рома" выкупила латиноамериканца у "Аталанты" за 9 млн евро. Четвертым в списке самых дорогих покупок столичного клуба стал правый защитник из США Брайан Рейнолдс, которого выкупили у клуба MLS "Даллас" за 6,75 млн евро.Впрочем, трансферное окно еще не закрылось, и поэтому руководство римского клуба еще может купить кого-то дороже Шомуродова. Однако это маловероятно. Дело в том, что "Рома" на текущий момент имеет отрицательный трансферный баланс. Минус составляет 43,5 млн евро, и даже узбекистанского футболиста итальянцы купили в рассрочку, заплатив за него пока всего 10% от всей стоимости. Похоже, выплачивать "Дженоа" деньги за Элдора они будут частями в течение нескольких лет.Знаменитые ветераны и молодой словенецКонкурентами узбекистанского футболиста на позиции центрального нападающего станут 35-летний босниец Эдин Джеко, 24-летний испанец Борха Майораль и 22-летний словенец Жан Целар, который прошлый сезон провел в аренде в "Кремонезе".При этом недавно стало известно, что испанского форварда отдали в аренду мадридскому "Реалу" до лета 2022 года. Таким образом, конкурировать за место в основном составе Шомуродов будет с двумя футболистами с Балканского полуострова.Римский клуб сыграет в Лиге конференцийПо итогам прошлого сезона Серии А "Рома" заняла седьмое место и теперь сыграет в новом европейском турнире — Лиге конференций. Это новое соревнование УЕФА создал чтобы способствовать развитию футбола в тех странах континента, в которых клубы традиционно слабые и не доходят до финальных стадий в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Попасть в Лигу конференций могут и клубы из сильных чемпионатов, занявшие по итогам сезона пятые-шестые места в турнирной таблице."Рома" вступит в борьбу в раунде плей-офф нового соревнования. Матчи команда должна провести 19 и 26 августа, а соперник пока не определился. Будем надеяться, что к этому моменту итальянский клуб успеет оформить все документы и заявить Шомуродова. В этом случае узбекистанский нападающий дебютирует за команду из Серии А в европейском турнире.В случае победы в раунде плей-офф "Рома" выйдет в групповой этап Лиги конференций. На этой стадии сыграют 32 европейских клуба.Между тем первый тур Серии А стартует 22 августа. Столичный клуб встретится с "Фиорентиной".Напутствие от старшихС просьбой прокомментировать стремительный прогресс Шомуродова Sputnik Узбекистан обратился к первому узбекистанскому футболисту в Италии — Ильясу Зейтулаеву. На Апеннинский полуостров он переехал еще в 2001 году, попав в систему "Ювентуса". В туринском суперклубе Ильяс закрепиться не смог, однако прекрасно проявил себя в итальянских клубах рангом пониже, включая "Дженоа", за который прошлый сезон отыграл Элдор. Сейчас Ильяс работает тренером одного из клубов из региональной лиги."Я когда-то уже говорил кому-то из журналистов в интервью (по-моему, даже вам), что если Элдор будет продолжать в том же духе, то на него рано или поздно обратят внимание топ-клубы вроде "Лацио", "Ювентуса" или "Ромы". Он большой молодец, и его скромность стала залогом успеха", — пояснил Зейтулаев.Он добавил, что как-то по ходу прошедшего сезона Серии А после матча "Дженоа" разбирал вместе с итальянскими комментаторами игру Элдора. По словам Ильяса, Шомуродов тогда показал себя очень хорошо — было видно, что игрок очень сильный. Поэтому для Зейтулаева его переход в "Рому" не стал сюрпризом."Насколько тяжело ему будет освоиться? Футболисту всегда тяжело освоиться в новом клубе. Но Элдору это удалось уже несколько раз — сначала он переехал из Узбекистана в "Ростов", затем перебрался из "Ростова" в "Дженоа". Думаю, у него не возникнет проблем. По нему видно, что он очень скромный и хороший человек, настоящий семьянин. А вслед за скромностью к нему пришла слава", — добавил Ильяс.С итальянским пока туго, но скоро заговоритСразу после объявления о переходе в "Рому" пресс-служба римского клуба опубликовала первое интервью с Шомуродовым. Любопытно, что футболист дал его на русском языке, а не на итальянском или узбекском. В то же время Ильяс Зейтулаев считает, что скоро Элдор освоит язык страны, в чемпионате которой выступает."Я уверен, он давно учит итальянский язык. Я заговорил по-итальянски через полтора года пребывания в Италии, а понимать партнеров и установки тренера стал гораздо раньше. Мне нравилось читать итальянские книги, смотреть фильмы. Кроме этого, у меня мама — учитель английского языка, она мне тогда помогала освоить новый язык", — подытожил Зейтулаев.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/smi-shomurodov-podpishet-kontrakt-s-italyanskoy-romoy-uje-v-voskresene-19898201.html

https://uz.sputniknews.ru/20210803/shomurodov-dal-pervoe-intervyu-posle-perexoda-v-novyy-italyanskiy-klub--video-19929465.html

https://uz.sputniknews.ru/20201126/Uzbekskiy-italyanets-karera-lyubov-i-vera-futbolista-Ilyasa-Zeytulaeva-15483485.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/eldor-shomurodov-itogi-pervogo-sezona-v-italii-18937866.html

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Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

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Дмитрий Матвеев

футболист, элдор шомуродов