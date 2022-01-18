Общество
Власти изменили порядок налогообложения дивидендов
10:31 18.01.2022 (обновлено: 10:36 18.01.2022)
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin /
В качестве эксперимента в срок до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность без получения отдельной лицензии.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана приняли дополнительные меры по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. Об этом стало известно из постановления президента от 17 января.
Что изменится с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024:
доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан освобождаются от налога на доход;
на доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям юридических лиц – нерезидентов Республики Узбекистан, применяется ставка налога на прибыль в размере 5% по аналогии с юридическими лицами – резидентами республики Узбекистан;
доходы в виде начисленных процентов по облигациям хозяйственных обществ физических и юридических лиц – резидентов и нерезидентов Узбекистана освобождаются от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль юридических лиц.
С 1 июля 2022 будет установлен порядок, в соответствии с которым:
при совершении сделок с ценными бумагами на организованных внебиржевых торгах ценными бумагами продавцом (за исключением эмитента) уплачивается сбор в размере 0,3% от суммы сделки вместо налога на прибыль и налога на доход;
при принятии общим собранием акционеров решения об исключении акций общества из биржевого котировального листа фондовой биржи акционерам – владельцам голосующих акций данного общества предоставляется право требования выкупа обществом принадлежащих им акций.
Кроме того, опубликован список акционерных обществ, которые будут продаваться на республиканской фондовой бирже "Ташкент" путем первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичного предложения акций.
В качестве эксперимента в срок до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность без получения отдельной лицензии. При этом будут заключаться договора с местными юрлицами, которые имеют право заниматься андеррайтинговой деятельностью на рынке ценных бумаг, а также в их распоряжении есть не менее 500 млн сумов собственных средств.
С 1 апреля 2022 года местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после их предварительного установления на РФБ "Ташкент" или размещать одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.
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