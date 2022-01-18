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Власти изменили порядок налогообложения дивидендов
Власти изменили порядок налогообложения дивидендов
Власти Узбекистана приняли дополнительные меры по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. Об этом стало известно из постановления президента от 17 января.
2022-01-18T10:31+0500
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общество
налоги
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана приняли дополнительные меры по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. Об этом стало известно из постановления президента от 17 января.Что изменится с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024:С 1 июля 2022 будет установлен порядок, в соответствии с которым:Кроме того, опубликован список акционерных обществ, которые будут продаваться на республиканской фондовой бирже "Ташкент" путем первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичного предложения акций.Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год &gt;&gt;В качестве эксперимента в срок до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность без получения отдельной лицензии. При этом будут заключаться договора с местными юрлицами, которые имеют право заниматься андеррайтинговой деятельностью на рынке ценных бумаг, а также в их распоряжении есть не менее 500 млн сумов собственных средств.С 1 апреля 2022 года местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после их предварительного установления на РФБ "Ташкент" или размещать одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.Читайте также:Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января - перечень &gt;&gt;
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налоги

Власти изменили порядок налогообложения дивидендов

10:31 18.01.2022 (обновлено: 10:36 18.01.2022)
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Калькулятор
Калькулятор - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin /
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В качестве эксперимента в срок до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность без получения отдельной лицензии.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана приняли дополнительные меры по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. Об этом стало известно из постановления президента от 17 января.
Что изменится с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024:
доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан освобождаются от налога на доход;
на доходы, начисленные в виде дивидендов по акциям юридических лиц – нерезидентов Республики Узбекистан, применяется ставка налога на прибыль в размере 5% по аналогии с юридическими лицами – резидентами республики Узбекистан;
доходы в виде начисленных процентов по облигациям хозяйственных обществ физических и юридических лиц – резидентов и нерезидентов Узбекистана освобождаются от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль юридических лиц.
С 1 июля 2022 будет установлен порядок, в соответствии с которым:
при совершении сделок с ценными бумагами на организованных внебиржевых торгах ценными бумагами продавцом (за исключением эмитента) уплачивается сбор в размере 0,3% от суммы сделки вместо налога на прибыль и налога на доход;
при принятии общим собранием акционеров решения об исключении акций общества из биржевого котировального листа фондовой биржи акционерам – владельцам голосующих акций данного общества предоставляется право требования выкупа обществом принадлежащих им акций.
Кроме того, опубликован список акционерных обществ, которые будут продаваться на республиканской фондовой бирже "Ташкент" путем первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичного предложения акций.
Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год >>
В качестве эксперимента в срок до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность без получения отдельной лицензии. При этом будут заключаться договора с местными юрлицами, которые имеют право заниматься андеррайтинговой деятельностью на рынке ценных бумаг, а также в их распоряжении есть не менее 500 млн сумов собственных средств.
С 1 апреля 2022 года местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после их предварительного установления на РФБ "Ташкент" или размещать одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.
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