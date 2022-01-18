https://uz.sputniknews.ru/20220118/vlasti-izmenili-poryadok-nalogooblojeniya-dividendov-22246636.html

Власти изменили порядок налогообложения дивидендов

Власти изменили порядок налогообложения дивидендов

Власти Узбекистана приняли дополнительные меры по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. Об этом стало известно из постановления президента от 17 января.

2022-01-18T10:31+0500

2022-01-18T10:31+0500

2022-01-18T10:36+0500

общество

налоги

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Власти Узбекистана приняли дополнительные меры по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. Об этом стало известно из постановления президента от 17 января.Что изменится с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024:С 1 июля 2022 будет установлен порядок, в соответствии с которым:Кроме того, опубликован список акционерных обществ, которые будут продаваться на республиканской фондовой бирже "Ташкент" путем первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичного предложения акций.Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год >>В качестве эксперимента в срок до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность без получения отдельной лицензии. При этом будут заключаться договора с местными юрлицами, которые имеют право заниматься андеррайтинговой деятельностью на рынке ценных бумаг, а также в их распоряжении есть не менее 500 млн сумов собственных средств.С 1 апреля 2022 года местным эмитентам предоставляется право по рекомендации андеррайтера размещать свои акции на зарубежных фондовых рынках после их предварительного установления на РФБ "Ташкент" или размещать одновременно в местных и зарубежных фондовых биржах.Читайте также:Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января - перечень >>

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