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Белорусский посол госпитализирован в Москве
Белорусский посол госпитализирован в Москве
Посол Беларуси в России проходит обследование в московской клинике, сообщили в дипмиссии.
2022-01-19T08:50+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко в настоящее время проходит обследовании в медучреждении Москвы, сообщает Sputnik Беларусь.В ближайшие дни посол возобновит работу в дипмиссии.Владимир Ильич Семашко родился 20 ноября 1949 года в городе Калинковичи Гомельской области. В 1972 году окончил Белорусский политехнический институт (ныне Белорусский национальный технический университет).Был назначен послом в России в ноябре 2018 года. Прежде был вице-премьером, многие годы курировал энергетические вопросы с РФ. В мае 2019 года Семашко был наделен полномочиями вице-премьера по вопросам Союзного государства и сотрудничества с Россией.Читайте также: ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске
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Белорусский посол госпитализирован в Москве

08:50 19.01.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Беларуси Владимир Семашко
Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси Владимир Семашко - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Посол Беларуси в России проходит обследование в московской клинике, сообщили в дипмиссии.
ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко в настоящее время проходит обследовании в медучреждении Москвы, сообщает Sputnik Беларусь.

"Его состояние вполне удовлетворительное и никаких опасений не вызывает", – сказали Sputnik в посольстве Беларуси в РФ.

В ближайшие дни посол возобновит работу в дипмиссии.
Владимир Ильич Семашко родился 20 ноября 1949 года в городе Калинковичи Гомельской области. В 1972 году окончил Белорусский политехнический институт (ныне Белорусский национальный технический университет).
Был назначен послом в России в ноябре 2018 года. Прежде был вице-премьером, многие годы курировал энергетические вопросы с РФ. В мае 2019 года Семашко был наделен полномочиями вице-премьера по вопросам Союзного государства и сотрудничества с Россией.
Читайте также: ICAO разослала отчет по инциденту с рейсом Ryanair в Минске
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