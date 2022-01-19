https://uz.sputniknews.ru/20220119/futbolnaya-akademiya-esche-odnogo-evropeyskogo-kluba-poyavitsya-v-uzbekistane--22272668.html

Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане

Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане

Важно также уделить внимание мотивационной составляющей - речь о создании художественных и документальных фильмов о ведущих игроках страны.

2022-01-19T14:31+0500

2022-01-19T14:31+0500

2022-01-19T14:31+0500

спорт

узбекистан

футбол

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане в скором времени может появиться футбольная академия итальянского клуба "Рома". Об этом шла речь на встрече представителя клуба Карлоса Переса с руководством Ассоциации футбола республики (АФУ) и специалистами компании International Management Group, которая занимается организацией, менеджментом и маркетингом спортивных мероприятий.Карлос Перес отметил, что республика является родиной многих талантливых игроков, таких, к примеру, как Элдор Шомуродов, которые демонстрируют свои таланты на мировой арене.Говорили также об обучении и обмене опытом игроков и тренеров Узбекистана и Италии. После изучения системы маркетинга клуба "Рома" было предложено внедрить ее в Узбекистане.Важно также уделить внимание мотивационной составляющей - речь о создании художественных и документальных фильмов о ведущих игроках страны, которые выступают за лучшие зарубежные клубы.Напомним, в мае 2019 года корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на открытии в Ташкенте Академии другого итальянского футбольного клуба - "Ювентуса". Набор на сезонные тренировки детей с 5 до 17 лет начался с августа 2019 года.А в октябре прошлого года в Бекабаде для юных спортсменов свои двери распахнула футбольная академия испанского "Реал Мадрид".

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