Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220119/futbolnaya-akademiya-esche-odnogo-evropeyskogo-kluba-poyavitsya-v-uzbekistane--22272668.html
Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане
Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане
Важно также уделить внимание мотивационной составляющей - речь о создании художественных и документальных фильмов о ведущих игроках страны.
2022-01-19T14:31+0500
2022-01-19T14:31+0500
спорт
узбекистан
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/325/14/3251417_0:26:3001:1714_1920x0_80_0_0_fc20c65368566e6ed5e6661a10aec5c9.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане в скором времени может появиться футбольная академия итальянского клуба "Рома". Об этом шла речь на встрече представителя клуба Карлоса Переса с руководством Ассоциации футбола республики (АФУ) и специалистами компании International Management Group, которая занимается организацией, менеджментом и маркетингом спортивных мероприятий.Карлос Перес отметил, что республика является родиной многих талантливых игроков, таких, к примеру, как Элдор Шомуродов, которые демонстрируют свои таланты на мировой арене.Говорили также об обучении и обмене опытом игроков и тренеров Узбекистана и Италии. После изучения системы маркетинга клуба "Рома" было предложено внедрить ее в Узбекистане.Важно также уделить внимание мотивационной составляющей - речь о создании художественных и документальных фильмов о ведущих игроках страны, которые выступают за лучшие зарубежные клубы.Напомним, в мае 2019 года корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на открытии в Ташкенте Академии другого итальянского футбольного клуба - "Ювентуса". Набор на сезонные тренировки детей с 5 до 17 лет начался с августа 2019 года.А в октябре прошлого года в Бекабаде для юных спортсменов свои двери распахнула футбольная академия испанского "Реал Мадрид".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/325/14/3251417_340:0:2659:1739_1920x0_80_0_0_eea2b958233b260c1f1ef3df7078878e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, футбол

Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане

14:31 19.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбольное поле
Футбольное поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Важно также уделить внимание мотивационной составляющей - речь о создании художественных и документальных фильмов о ведущих игроках страны.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане в скором времени может появиться футбольная академия итальянского клуба "Рома". Об этом шла речь на встрече представителя клуба Карлоса Переса с руководством Ассоциации футбола республики (АФУ) и специалистами компании International Management Group, которая занимается организацией, менеджментом и маркетингом спортивных мероприятий.
© Фото: Ассоциация футбола УзбекистанаВ Узбекистане могут открыть футбольную академию итальянской "Ромы"
В Узбекистане могут открыть футбольную академию итальянской Ромы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
В Узбекистане могут открыть футбольную академию итальянской "Ромы"
© Фото: Ассоциация футбола Узбекистана
Карлос Перес отметил, что республика является родиной многих талантливых игроков, таких, к примеру, как Элдор Шомуродов, которые демонстрируют свои таланты на мировой арене.
Говорили также об обучении и обмене опытом игроков и тренеров Узбекистана и Италии. После изучения системы маркетинга клуба "Рома" было предложено внедрить ее в Узбекистане.

Важно также уделить внимание мотивационной составляющей - речь о создании художественных и документальных фильмов о ведущих игроках страны, которые выступают за лучшие зарубежные клубы.
Напомним, в мае 2019 года корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на открытии в Ташкенте Академии другого итальянского футбольного клуба - "Ювентуса". Набор на сезонные тренировки детей с 5 до 17 лет начался с августа 2019 года.
А в октябре прошлого года в Бекабаде для юных спортсменов свои двери распахнула футбольная академия испанского "Реал Мадрид".
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:26Узбекистан меняет валюту на золото
16:04Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот
15:58Новые установки на ТЭС сэкономят 2,4 млрд кубометров газа в год
15:52“Этот вирус вызовет политическую патологию” — Алиханов
14:57Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино
14:57Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
14:51Названо количество студентов из Узбекистана в российских вузах
14:31Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане
14:04Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma
13:48Узбекистан обогнал США и Китай по рейтингу свободы торговли
13:27Сердюков: ОДКБ завершила миротворческую миссию в Казахстане — видео
13:19UzAuto Motors перестанет поставлять авто с магнитолами — причины
13:19Килинкаров о том, как поделят "украинский пирог" Путин и Байден — видео
13:18В Казахстане предпринята "гибридная террористическая атака" - МИД России
12:47"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе
12:47Запад разглядел новую угрозу для себя
12:31В Тбилиси соцработники вышли на акцию протеста
12:29Новый максимум по COVID: в Узбекистане снова антирекорд
12:00Франция продала свободу слова олигархам
11:54Как казахи-мусульмане поддержали православный праздник — видео